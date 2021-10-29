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Почему защищать лес не всегда во благо

Почему защищать лес не всегда во благо (21 фото)

Автор:
29 октября 2021 20:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   леса   углекислый газ   юнеско   
995
21

Всем известно высказывание о том, что леса - это лёгкие нашей планеты.

Безусловно, без деревьев жизнь на Земле может прекратиться вовсе. И мнение о том, что нужно беречь леса кажется неоспоримым и единственно верным.

Так ли это? В организации ЮНЕСКО провели исследование, в котором назвали десять лесов находящихся под охраной и приносящих больше вреда, чем пользы.

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Достаточно спорное заявление, ведь в основе данного вывода стоит лишь один фактор - количество поглощаемого и производимого углекислого газа лесами.

Десять лесов по всему миру имеют положительную разницу между потребляемым СO2 и производимым.


Тропический лес на Суматре (Индонезия)

Леса на Суматре вырубаются, чтобы освободить пространство для пальмовых ферм, годовой оборот пальмового масла составляет 60 миллиардов долларов и Индонезия является лидером по его производству.

Отчего десятки видов животных лишаются естественной среды обитания.



Биосферный заповедник Рио-Платано (Гондурас)

Из-за незаконной вырубки леса в заповеднике Рио-Платано красное дерево Махагони может исчезнуть навсегда в ближайшие десять лет, если не будут предприняты меры.

Национальный парк Йосемити (США)

Угрозой исчезновения и одновременно источник выброса углекислого газа - пожары.

Международный парк мира Уотертон-Глейшер (Канада)

В парке находится больше 30 ледников, которые с каждым годом уменьшаются из-за глобального потепления, тем самым выбрасывая больше углекислого газа.

Горы Барбертон-Махонджва (ЮАР)


Парк Кинабалу (Малайзия)

Бассейн озера Увс-Нуур (Россия, Монголия)


Национальный парк Гранд-Каньон (США)

Район Больших Голубых гор (Австралия)

Национальный парк Морн-Труа-Питон (Доминика)

В чем причина таких данных? Конечно это не эволюция деревьев. Всему виной антропогенный фактор.

Всему виной вырубка лесов, лесные пожары, которые носят сезонный характер, ну и также изменение климата, к котором также приложило руку человечество.

К тому же, старые леса хуже перерабатывают углекислый газ, более того, они склонны накапливать его.

Конечно, ЮНЕСКО не предлагают вырубить всю растительность в этих 10 охраняемых зонах, но как минимум усовершенствовать систему борьбы с пожарами все же стоит.

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Метки: интересно   леса   углекислый газ   юнеско   
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5  комментариев
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2k
Алексей 45 минут назад
Ээээ... Кто-нибудь объяснит мне эту фразу:

"К тому же, старые леса хуже перерабатывают углекислый газ, более того, они склонны накапливать его."

Разве "переработка" деревьями СО2 не есть его "накопление" в виде целлюлозы (древесины)?
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2k
maloy 53 минуты назад
Как то читал научное исследование, что если даже каждый житель планеты будет сажать по 1 дереву в год, то это в целом никак не повлияет ни на потепление, ни на углекислый газ и тд и тп. И тем более на это не вляют якции посади по 1 дереву, которые проводили звезды Голливуда. Локально да, но для всей планеты нет.
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