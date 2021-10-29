Почему защищать лес не всегда во благо

В чем причина таких данных? Конечно это не эволюция деревьев. Всему виной антропогенный фактор.

Всему виной вырубка лесов, лесные пожары, которые носят сезонный характер, ну и также изменение климата, к котором также приложило руку человечество.

К тому же, старые леса хуже перерабатывают углекислый газ, более того, они склонны накапливать его.

Конечно, ЮНЕСКО не предлагают вырубить всю растительность в этих 10 охраняемых зонах, но как минимум усовершенствовать систему борьбы с пожарами все же стоит.