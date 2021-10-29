Почему защищать лес не всегда во благо

Всем известно высказывание о том, что леса - это лёгкие нашей планеты.
Безусловно, без деревьев жизнь на Земле может прекратиться вовсе. И мнение о том, что нужно беречь леса кажется неоспоримым и единственно верным.
Так ли это? В организации ЮНЕСКО провели исследование, в котором назвали десять лесов находящихся под охраной и приносящих больше вреда, чем пользы.
Достаточно спорное заявление, ведь в основе данного вывода стоит лишь один фактор - количество поглощаемого и производимого углекислого газа лесами.
Десять лесов по всему миру имеют положительную разницу между потребляемым СO2 и производимым.
Тропический лес на Суматре (Индонезия)
Леса на Суматре вырубаются, чтобы освободить пространство для пальмовых ферм, годовой оборот пальмового масла составляет 60 миллиардов долларов и Индонезия является лидером по его производству.
Отчего десятки видов животных лишаются естественной среды обитания.
Биосферный заповедник Рио-Платано (Гондурас)
Из-за незаконной вырубки леса в заповеднике Рио-Платано красное дерево Махагони может исчезнуть навсегда в ближайшие десять лет, если не будут предприняты меры.
Национальный парк Йосемити (США)
Угрозой исчезновения и одновременно источник выброса углекислого газа - пожары.
Международный парк мира Уотертон-Глейшер (Канада)
В парке находится больше 30 ледников, которые с каждым годом уменьшаются из-за глобального потепления, тем самым выбрасывая больше углекислого газа.
Горы Барбертон-Махонджва (ЮАР)
Парк Кинабалу (Малайзия)
Бассейн озера Увс-Нуур (Россия, Монголия)
Национальный парк Гранд-Каньон (США)
Район Больших Голубых гор (Австралия)
Национальный парк Морн-Труа-Питон (Доминика)
В чем причина таких данных? Конечно это не эволюция деревьев. Всему виной антропогенный фактор.
Всему виной вырубка лесов, лесные пожары, которые носят сезонный характер, ну и также изменение климата, к котором также приложило руку человечество.
К тому же, старые леса хуже перерабатывают углекислый газ, более того, они склонны накапливать его.
Конечно, ЮНЕСКО не предлагают вырубить всю растительность в этих 10 охраняемых зонах, но как минимум усовершенствовать систему борьбы с пожарами все же стоит.
Источник:
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Понравилось27
"К тому же, старые леса хуже перерабатывают углекислый газ, более того, они склонны накапливать его."
Разве "переработка" деревьями СО2 не есть его "накопление" в виде целлюлозы (древесины)?