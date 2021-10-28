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Необычное оружие прошлого

Необычное оружие прошлого (22 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:15
Сообщество : Антикварное оружие
Метки: антикварное оружие   интересно   оружие   познавательно   факты   фото   
294
22

История человечество это, к сожалению, и история вражды и войн, для чего были созданы разные виды оружия, в том числе и необычного.



Когда речь заходит об огнестрельном оружии, мы представляем себе вполне обычные пистолеты, автоматы, винтовки, ружья, пулеметы и прочие виды стрелкового оружия. Наш мозг рисует нам вполне привычный образ того или иного огнестрельного изделия, однако бывает и такое оружие, которое нам сложно себе представить. Такое необычное оружие встречается очень редко, многие даже не знают о его существовании.



На фото ниже - так называемая «перечница»: пистолет, который стреляет при сжатии. Предназначен для эффективного сокрытия в сжатом кулаке. Создан компанией C.S. Shattuck Arms Company.

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Четырехзарядный пистолет с вертикальным расположением стволов. 1890 год.

Пистолет-зажигалка «Зиппо» вместе с боеприпасами.

Ударный механизм, замаскированный под обычную зажигалку, ствол, занимающий место фитиля.

Многоствольный пистолет, замаскированный под рукоятку трости.

Вполне пригоден для пожилых граждан, которые хотят гулять по темным вечерним улицам в неспокойных районах :))

Европейский комбинированный охотничий меч 18 века.

Пистолет с уникальным декором, прикрепленный к лезвию.

Восемнадцатизарядный револьвер. Франция, 60-е годы 19 века.

Кремневый пистолет с ножом. Европа, первая половина 19 века.

Револьвер «Апач» — тип карманного комбинированного шпилечного револьвера, используемый парижскими преступными элементами на рубеже 19-20 веков.


Ниже на фото - перстень-пистолет образца 1870-х годов.

Кремневое охотничье ружье в комбинации с топором.

Пистолет Chicago Firearms Company.

Калибр .32, сверхкороткий ствол. Никелированная отделка с клетчатыми пластинами из твердой резины. Ствол с кольцом с цветочной гравировкой; корпус поворотной камеры с клетчатой каймой. Приводится в рабочее состояние пружиной.

Пистолет Лефоше и совмещенный с ним кинжал президента Перу.

Японский трехствольный пистолет с кремневым замком.

Состоит из блока стволов, рукояти, фитильного замка, спускового механизма и механизма поворота стволов. Фитильный замок пружинного типа. Замочная доска, серпентин и фиксирующий рычаг изготовлены из латуни.

Французский шестиствольный кремневый пистолет.

Комбинированный револьвер Апаш (Апач).

Это тип карманного комбинированного шпилечного револьвера, который выпускался бельгийской компанией Луи Дольн в городе Льеж (Бельгия) в 1870-х годах в комбинации с ножом и кастетом.

Пистолет-ключ.

Пистолет-нож Элджина.

Был одновременно первым и единственным комбинированным пистолетом, принятым на вооружение американскими военными. По сути, это был охотничий нож с однозарядным гладкоствольным пистолетом.

Пистолет для живота.

Железная пластина, установленная на толстом кожаном ремне с двумя тяжелыми медными заклепками, с возможностью завязывания сзади. На пластине установлен уникальный ударный замок с гладкоствольным стволом калибра 1 3/8 дюйма .50, установленным перпендикулярно.

Кремневый пистолет-фонарь.

Оружие состоит из ложа с рукояткой в верхней части, ствола, кремневого замка, деталей ударно-спускового механизма и фонаря. Под стволом размещен металлический шомпол.

Американский окопный нож Мк-1.

Предназначался для рукопашного боя и сочетал в себе нож и кастет.

Пистолет-шлем Альберта Бекона-Пратта.

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Метки: антикварное оружие   интересно   оружие   познавательно   факты   фото   
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Топпер Харли 48 минут назад
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Необычное оружие прошлого
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25k
Vazari 18 секунд назад
Фактическая ошибка в первом же описании:
"так называемая «перечница»: пистолет, который стреляет при сжатии."
При чем тут сжатие? Перечница ака pepperbox- это многоствольный пистолет с вращающимся блоком стволов. Именно этот блок и делает пистолет похожим на перечницу. В этом посте их представлено несколько, но не тот, что на первой фотке. Тот относится к т.наз. "дерринджерам".Дерринджер-это фамилия производителя очень компактных пистолетов, ставшая в последствии их названием.
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4k
KonstantinLeirov 15 минут назад
А из перстня пистолета кого можно застрелить? Таракана?)) Мне кажется он даже одежду кожаную не пробьет, ствол маленький, заряда мала, пуля мала и легка, кого таким пугать, не понятно.
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