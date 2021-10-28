Необычное оружие прошлого

История человечество это, к сожалению, и история вражды и войн, для чего были созданы разные виды оружия, в том числе и необычного.
Когда речь заходит об огнестрельном оружии, мы представляем себе вполне обычные пистолеты, автоматы, винтовки, ружья, пулеметы и прочие виды стрелкового оружия. Наш мозг рисует нам вполне привычный образ того или иного огнестрельного изделия, однако бывает и такое оружие, которое нам сложно себе представить. Такое необычное оружие встречается очень редко, многие даже не знают о его существовании.
На фото ниже - так называемая «перечница»: пистолет, который стреляет при сжатии. Предназначен для эффективного сокрытия в сжатом кулаке. Создан компанией C.S. Shattuck Arms Company.
Четырехзарядный пистолет с вертикальным расположением стволов. 1890 год.
Пистолет-зажигалка «Зиппо» вместе с боеприпасами.
Ударный механизм, замаскированный под обычную зажигалку, ствол, занимающий место фитиля.
Многоствольный пистолет, замаскированный под рукоятку трости.
Вполне пригоден для пожилых граждан, которые хотят гулять по темным вечерним улицам в неспокойных районах :))
Европейский комбинированный охотничий меч 18 века.
Пистолет с уникальным декором, прикрепленный к лезвию.
Восемнадцатизарядный револьвер. Франция, 60-е годы 19 века.
Кремневый пистолет с ножом. Европа, первая половина 19 века.
Револьвер «Апач» — тип карманного комбинированного шпилечного револьвера, используемый парижскими преступными элементами на рубеже 19-20 веков.
Ниже на фото - перстень-пистолет образца 1870-х годов.
Кремневое охотничье ружье в комбинации с топором.
Пистолет Chicago Firearms Company.
Калибр .32, сверхкороткий ствол. Никелированная отделка с клетчатыми пластинами из твердой резины. Ствол с кольцом с цветочной гравировкой; корпус поворотной камеры с клетчатой каймой. Приводится в рабочее состояние пружиной.
Пистолет Лефоше и совмещенный с ним кинжал президента Перу.
Японский трехствольный пистолет с кремневым замком.
Состоит из блока стволов, рукояти, фитильного замка, спускового механизма и механизма поворота стволов. Фитильный замок пружинного типа. Замочная доска, серпентин и фиксирующий рычаг изготовлены из латуни.
Французский шестиствольный кремневый пистолет.
Комбинированный револьвер Апаш (Апач).
Это тип карманного комбинированного шпилечного револьвера, который выпускался бельгийской компанией Луи Дольн в городе Льеж (Бельгия) в 1870-х годах в комбинации с ножом и кастетом.
Пистолет-ключ.
Пистолет-нож Элджина.
Был одновременно первым и единственным комбинированным пистолетом, принятым на вооружение американскими военными. По сути, это был охотничий нож с однозарядным гладкоствольным пистолетом.
Пистолет для живота.
Железная пластина, установленная на толстом кожаном ремне с двумя тяжелыми медными заклепками, с возможностью завязывания сзади. На пластине установлен уникальный ударный замок с гладкоствольным стволом калибра 1 3/8 дюйма .50, установленным перпендикулярно.
Кремневый пистолет-фонарь.
Оружие состоит из ложа с рукояткой в верхней части, ствола, кремневого замка, деталей ударно-спускового механизма и фонаря. Под стволом размещен металлический шомпол.
Американский окопный нож Мк-1.
Предназначался для рукопашного боя и сочетал в себе нож и кастет.
Пистолет-шлем Альберта Бекона-Пратта.
Источник:
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"так называемая «перечница»: пистолет, который стреляет при сжатии."
При чем тут сжатие? Перечница ака pepperbox- это многоствольный пистолет с вращающимся блоком стволов. Именно этот блок и делает пистолет похожим на перечницу. В этом посте их представлено несколько, но не тот, что на первой фотке. Тот относится к т.наз. "дерринджерам".Дерринджер-это фамилия производителя очень компактных пистолетов, ставшая в последствии их названием.