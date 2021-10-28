Необычное оружие прошлого

Когда речь заходит об огнестрельном оружии, мы представляем себе вполне обычные пистолеты, автоматы, винтовки, ружья, пулеметы и прочие виды стрелкового оружия. Наш мозг рисует нам вполне привычный образ того или иного огнестрельного изделия, однако бывает и такое оружие, которое нам сложно себе представить. Такое необычное оружие встречается очень редко, многие даже не знают о его существовании.

На фото ниже - так называемая «перечница»: пистолет, который стреляет при сжатии. Предназначен для эффективного сокрытия в сжатом кулаке. Создан компанией C.S. Shattuck Arms Company.