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Сообщество Удивительное рядом 208 постов • 32 подписчика подписаться
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30 интересных фотографий, которые могут вас впечатлить

30 интересных фотографий, которые могут вас впечатлить (31 фото)

Автор:
28 октября 2021 13:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Удивительные   всякое разное   интересно   необычные вещи   необычные животные   познавательно   факты   
945
31
В этой подборке множество разных снимков - удивительных, странных и необычных. Не пропустите.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удивительные   всякое разное   интересно   необычные вещи   необычные животные   познавательно   факты   
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1k
Pindos 53 минуты назад
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32k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
2:30, полуночное солнце на Полярном круге



Полночь - момент времени, когда часы показывают 00 часов 00 минут.
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3k
Горожанин 43 минуты назад
Классная подборка. Классная своей необычностью, оригинальностью, ясными не пустопорожними комментариями по сравнению с другими подборками на ресурсе. Твердый плюс.
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