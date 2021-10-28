30 интересных фотографий, которые могут вас впечатлить

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В этой подборке множество разных снимков - удивительных, странных и необычных. Не пропустите.
1. 17-летний Шакил О’Нил со своей школьной баскетбольной командой в Сан-Антонио, штат Техас, 1989 год.
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3. Это звездная система TYC 8998-760-1, которая очень похожа на нашу Солнечную, но находится на гораздо более ранней стадии эволюции и расположена на расстоянии около 300 световых лет
10. Специальная 5-часовая (75 км) поездка на автобусе по Гонконгу, чтобы люди могли спать. Это для людей, которые не могут заснуть по ночам, но легко засыпают в автобусе
11. Самая большая в мире частная яхта длиной 180 метров обошлась в 600 миллионов долларов и принадлежит королевской семье Абу-Даби
12. Статуя печально известной гориллы Харамбе высотой более 2 метров была установлена на Уолл-стрит прямо напротив статуи атакующего быка
16. Револьвер OTS-135 12,7 мм: для тех случаев, когда вам нужно проделать дыру в кольцах Нептуна
24. Самка сокола была оснащена системой спутникового слежения в Южной Африке до миграции в Финляндию. Изображение показывает данные трекера. Всего за 42 дня она пролетела более 10000 км, в среднем 230 км в день и почти по прямой
25. Этот женский футбольный турнир в Пакистане проводится, наверное, на самом красивом в мире "стадионе"
26. Шведский военный корабль Vasa, который затонул 1628 году в первое свое плавание и был извлечен со дна моря через 333 года почти неповрежденным
Источник: — переведено специально для fishki.net
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