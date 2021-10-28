Ломать не строить: А стоит ли избавляться от советских панелек?

Глядя на них можно проникнуться духом ностальгии, но что вы выберете: Жизнь в аутентичных панельках или в комфортных условиях при этом не современных человейниках?

В Словакии выбрали второй вариант и активно занимаются реставрацией зданий советской эпохи.