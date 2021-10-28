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Ломать не строить: А стоит ли избавляться от советских панелек?

Ломать не строить: А стоит ли избавляться от советских панелек? (13 фото)

Автор:
28 октября 2021 22:29
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: дома   интересно   панельки   словакия   советское наследие   
1262
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Пока на Украине стараются как можно скорее избавиться от всего советского, разрушая памятники, вымарывая из своей истории главы, связанные с Советским Союзом, а у нас зачастую попросту оставляют здания до тех пор, пока оно не признается аварийным, в Словакии пошли иным путем. Как мне кажется, достаточно интересным.

Казалось бы, классические панельки времен Хрущева или Брежнева, которые есть в каждом городе нашей необъятной, образуя целые спальные районы.

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Большинство из них даже без лифта, серые, невзрачные и несовременные, со временем они реально превратились в памятник былой эпохи.


А деньги, которые мы сдаем на капремонт каждый месяц, не всегда предполагают обновление внешнего фасада здания, а тратятся на что-то другое.

Многие романтизируют спальные районы, называя жизнь в них эстетикой панелек.

Глядя на них можно проникнуться духом ностальгии, но что вы выберете: Жизнь в аутентичных панельках или в комфортных условиях при этом не современных человейниках?

В Словакии выбрали второй вариант и активно занимаются реставрацией зданий советской эпохи.


На примере не Словакии, уровень жизни в которой находится ниже среднего по Европе.

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Метки: дома   интересно   панельки   словакия   советское наследие   
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Александр Час назад
В своё время это был самый идеальный вариант - города после войны разрушены, а тут "дёшево, быстро..." Но их потенциал был - лет 50, так что, думаю, "реставрация" - это всего лишь "косметический ремонт"
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a_komolow Час назад
Нормальное решение
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