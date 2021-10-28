Ломать не строить: А стоит ли избавляться от советских панелек?

Пока на Украине стараются как можно скорее избавиться от всего советского, разрушая памятники, вымарывая из своей истории главы, связанные с Советским Союзом, а у нас зачастую попросту оставляют здания до тех пор, пока оно не признается аварийным, в Словакии пошли иным путем. Как мне кажется, достаточно интересным.
Казалось бы, классические панельки времен Хрущева или Брежнева, которые есть в каждом городе нашей необъятной, образуя целые спальные районы.
Большинство из них даже без лифта, серые, невзрачные и несовременные, со временем они реально превратились в памятник былой эпохи.
А деньги, которые мы сдаем на капремонт каждый месяц, не всегда предполагают обновление внешнего фасада здания, а тратятся на что-то другое.
Многие романтизируют спальные районы, называя жизнь в них эстетикой панелек.
Глядя на них можно проникнуться духом ностальгии, но что вы выберете: Жизнь в аутентичных панельках или в комфортных условиях при этом не современных человейниках?
В Словакии выбрали второй вариант и активно занимаются реставрацией зданий советской эпохи.
На примере не Словакии, уровень жизни в которой находится ниже среднего по Европе.
Источник:
- 25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость
- Загородные дома русских писателей
- 40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя
- Панельная романтика
- Китайцы поделились секретом, как строить 10-этажные дома за сутки
Понравилось28