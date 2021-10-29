Озеро с "полосатыми" островами. Как добыча торфа создала отличный курорт в Нидерландах?

В Нидерландской провинции Утрехт есть удивительные Винкевенские озера, которые не похожи на какие другие. Если посмотреть на них на карте, кажется, что водоем разрезали на тонкие ровные полоски, между которыми находится много узеньких и длинных островков.
Так как же появилось это удивительное озеро, ставшее излюбленным местом отдыха для местных жителей?
Добыча торфа
С 1850-х в Винкевене началась добыча торфа, который использовался в те года в качестве топлива. В этой местности было столько этого полезного ископаемого, что нидерландцы даже отправляли его в другие страны. Сезон сбора торфа длился с марта по июнь, потом до сентября он просыхал.
Добыча породы происходила так: торф нарезали пластинами и выкладывали их на специально оставленные острова, посыпанные песком. Когда он просыхал, его развозили заказчикам. В итоге, где добывалось полезное ископаемое образовались глубокие ямы, которые начинало заливать подземными водами.
Добыча песка
В XX веке на смену торфу пришла нефть, и его добыча прекратилась. Но так как под ним находился песок, раскопки продолжились. Песок был нужен для строительства, поэтому его добыча постоянно увеличивалась. Но после того как один из островов провалился, раскопки в том месте завершили.
Образование каналов
Вода в ямах все поднималась, в итоге полностью заполнив их. Каналы превратились в единое целое и стали озером. Глубина в некоторых местах достигла 50 метров, правда именно там где добывался песок. Вода начала постепенно разрушать острова, поэтому властям пришлось построить дамбы.
Современные острова
Когда добыча торфа и песка была остановлена, острова забросили. Они начали зарастать травой. На острова стали приезжать рыбаки, местные и туристы, чтобы провести время у воды.
Сейчас 80% островов занято и принадлежит частным лицам. На них построили дома и мини-отели, а также лодочные станции. Кто-то живет там на постоянной основе, а кто-то приезжает как на дачу. На островах можно заняться водными видами спорта, порыбачить и покататься на лодках.
Но содержать острова слишком дорого, поэтому местные власти решили выставить некоторые из них на аукционную продажу. А так как постройки были несогласованными — их считают незаконными, и люди могут лишиться своих домов.
Источник:
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