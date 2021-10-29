Озеро с "полосатыми" островами. Как добыча торфа создала отличный курорт в Нидерландах?

Добыча породы происходила так: торф нарезали пластинами и выкладывали их на специально оставленные острова, посыпанные песком. Когда он просыхал, его развозили заказчикам. В итоге, где добывалось полезное ископаемое образовались глубокие ямы, которые начинало заливать подземными водами.

Добыча песка

В XX веке на смену торфу пришла нефть, и его добыча прекратилась. Но так как под ним находился песок, раскопки продолжились. Песок был нужен для строительства, поэтому его добыча постоянно увеличивалась. Но после того как один из островов провалился, раскопки в том месте завершили.

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