Депутат Рашкин VS Лось: в КПРФ считают это «грандиозной провокацией»

«Я считаю, что вождение в нетрезвом виде подобно эффекту атомной бомбы. Те ужесточения, были предложены в законе, объективны. Их нужно поддерживать и проголосовать за них. С моей точки зрения, это - один из видов предупреждения, чтобы, если человек выпил, он за руль не садился. Нужно вводить ужесточения и в уголовный кодекс, и в административный, поддерживать систему штрафов».

А вот что говорят его единомышленники в Госдуме: