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Депутат Рашкин VS Лось: в КПРФ считают это «грандиозной провокацией»

Депутат Рашкин VS Лось: в КПРФ считают это «грандиозной провокацией» (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: коммунист   кпрф   лось   партия   политика   пьяный   товарищ   
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Однопартийцы грудью встали на защиту своего товарища. Хотя на видео с задержания все очевидно.

Новые подробности инцидента с депутатом . Вот съемка задержания:


Когда его спрашивают, почему у него неуверенная походка, депутат скромно отнекивается. Возможно, он просто пьян. Ирония в том, что ранее он сам говорил о пьяной езде:

«Я считаю, что вождение в нетрезвом виде подобно эффекту атомной бомбы. Те ужесточения, были предложены в законе, объективны. Их нужно поддерживать и проголосовать за них. С моей точки зрения, это - один из видов предупреждения, чтобы, если человек выпил, он за руль не садился. Нужно вводить ужесточения и в уголовный кодекс, и в административный, поддерживать систему штрафов».

А вот что говорят его единомышленники в Госдуме:

«Во-первых, очевидно, что это грандиозная провокация против Рашкина. Второе, связи с Рашкиным нет, это вообще незаконное задержание депутата Госдумы, я думаю, надо будет обращаться к генеральному прокурору по этому поводу.

Из того, что опубликовано некими источниками, видно - протокол освидетельствования без понятых. Понятно, что это филькина грамота. «Есть какие-то видеосвидетельства - то ли это актер, то ли это Рашкин, мы не можем понять, пока не будет с ним какой-то связи», - заявил Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ.

Ну а сам Рашкин пока не унывает, сегодня даже успел поздравить всех комсомольцев:

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Метки: коммунист   кпрф   лось   партия   политика   пьяный   товарищ   
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14k
vikklu Час назад
А вот выдержки из статьи из ББС, какие отмазки лепят эти "слуги" народа:
"..."А по поводу лося надо разбираться - может, это свинина, говядина, может он ее на рынке купил? - добавил Ющенко. - Очень все похоже на провокацию...по этому задержанию много вопросов. Пока кроме фитюльки в телегам-каналах, мы ничего не видим", - резюмировал представитель КПРФ...Сам Рашкин позже заявил RTVI: "Приехал [в Саратовскую область] к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам,... предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас"..."Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию, - настаивает на своей версии депутат."
Как говорится, ссы в глаза, а ему Божья роса. Железные люди, под давлением неопровержимых фактов продолжают отстаивать свою версию. Но гвозди из них уже не сделаешь, сгниют сразу.
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550
Дедуля 2 минуты назад
Знак,со ссылкой на РИА"НОВОСТИ" передает,что нашли карабин в лесу и разрешение на имя Рашкина.
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4k
Джордж. Вашингтон. 3 минуты назад
А вождение в нетрезвом виде отрицает поскольку не считает ларгус машиной
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4k
Джордж. Вашингтон. 7 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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28k
Кот Баюн 10 минут назад
ага, лось спровоцировал :) господи, какой абсурд, чуть что, сразу в кусты, провокация и т.д....
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8
Мастер Оружейник Полчаса назад
Едросы, прочь руки от коммунистов!
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119k
arek14 36 минут назад
У нас было два партбилета, три томика Карла Маркса, портрет Ленина и мёртвый лось в багажнике...
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1k
Алксандр Шевченко 38 минут назад
Смотрю выборы кпрф не простили, вме дежурные пропагандоны отметились.
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119k
arek14 47 минут назад
Ковырни комуняку, увидишь обманщика, впаривающего свою протухшую идеологию наивным гражданам.
Борец за народное щастье Депутат Рашкина браконьер, завалил лося. Бухой, про тушу врёт, что на дороге валялась. Его ждёт штраф в 400 тр. и несмываемый позор...
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38
tokik 55 минут назад
Следаки, депутаты и судьи по закону обладают неприкосновенностью, так что их задерживать не имеют право. Поэтому они могут и людей насмерть сбивать на машинах, случайно из ружья убивать, пьяные на лехсусах гоняют и им ничего не будет. Тут понимашь лось "самоубился", все так возбудились , что на задержание депутута , приехали чуть ли не все виды все силовых структур, не хватает еще танков с авиацией.
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3k
Дмитрий 57 минут назад
А я считаю, что Рашников, если он настоящий коммунист(все же помнят, кто более менее старой формации, помнят как коммунисты ведут себя в фильмах), должен быть честен перед партией и народом, и должен не ж.пу свою прикрывать вместо с однопартийцами, а честно признаться в содеянном. А иначе, он не коммунист, а номенклатурная дрянь, популист и брехло! Правильно товарищи! И по этому гнать таких надо из партии и из депутатов! А ещё двуличник. Днем он выступает с высоких трибун за борьбу с алкоголиками за рулём и взяткодателями, а вечером стреляет редких животных, за охоту на которых предусмотрена уголовная ответственность! Гнать с позором таких товарищей! Ставлю на голосование!
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45k
zloykoyot Час назад
Ну всем же очевидно, что специально обученный Путиным лось весь день ждал в кустах когда бухой Рашкин пойдёт до ветру. После чего лось коварно самоубился на пути прогулки депутата методом самоснимания шкуры и саморасчленения. Топоры с ножами лось принёс с собой, а следы крови на них оставил расковыряв нос. Ясен хер провокация, Темнейший и не такое может.

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884
Лимонадный Джо Час назад
Естественно,обвинить все и вся в "провокации" значительно проще,чем дать ответы на очень простые вопросы. Откуда мясо? Как оказалось в машине депутата? Лось наверное сам залез в машину и разделался на зло "честному депутату".
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798
Четырёхолёсный Самовар Час назад
коварный лось забрался в авто, отвёз в лес, напоил совсем невиновного, застрелился и освежевался. кто ж в это не поверит?! ведь это депутат!
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85
Edvard Suchkov Час назад
Мужик. Сам нашёл, добыл, разделал.И не с вертолёта а своими ногами. Просто денег на лицензию не было.
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
КПРФ это давно уже сборище сраных старых упырей которые все еще грезят что однажды они возьмут верх и получат власть . Только это не КПСС и даже близко рядом не стоят хоть и флаги одни и призывы похожи . По факту КПРФ собирает под свои знамена всех проворовавшихся , всех кто замазан в крови или чем то дурно пахнущем . Удивлен что Навальный с кодлой так и не вступили . Как раз по их идеалам бордель .
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411
SilentBob Александр Ломовицкий 51 минуту назад
замени КПРФ на название любой другой парламентской партии - смысл и справедливость данного утверждения не изменятся.
а КПРФ в очередной раз пробила дно, когда они слили протест против нарушений на недавних выборах.
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889
Герасим Час назад
У нас в Подмосковье тожА есть пара таких ярых коммунистов и, что характерно фамилии их так же заканчиваются на "ИН" ПРОБЫ СТАВИТЬ НЕ ГДЕ! Если уж известно, что в ЕР одно жульё, дык они не рвут на себе тельняшки, что прям чистые аки стекло! А, эти?! говножуи! На всех каналах свистят. что прям все кристально чистые, а на деле ещё хуже Еэровского жулья!
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10k
Иван Васильевич 2 часа назад
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