Депутат Рашкин VS Лось: в КПРФ считают это «грандиозной провокацией»

Однопартийцы грудью встали на защиту своего товарища. Хотя на видео с задержания все очевидно.
Когда его спрашивают, почему у него неуверенная походка, депутат скромно отнекивается. Возможно, он просто пьян. Ирония в том, что ранее он сам говорил о пьяной езде:
«Я считаю, что вождение в нетрезвом виде подобно эффекту атомной бомбы. Те ужесточения, были предложены в законе, объективны. Их нужно поддерживать и проголосовать за них. С моей точки зрения, это - один из видов предупреждения, чтобы, если человек выпил, он за руль не садился. Нужно вводить ужесточения и в уголовный кодекс, и в административный, поддерживать систему штрафов».
А вот что говорят его единомышленники в Госдуме:
«Во-первых, очевидно, что это грандиозная провокация против Рашкина. Второе, связи с Рашкиным нет, это вообще незаконное задержание депутата Госдумы, я думаю, надо будет обращаться к генеральному прокурору по этому поводу.
Из того, что опубликовано некими источниками, видно - протокол освидетельствования без понятых. Понятно, что это филькина грамота. «Есть какие-то видеосвидетельства - то ли это актер, то ли это Рашкин, мы не можем понять, пока не будет с ним какой-то связи», - заявил Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ.
Ну а сам Рашкин пока не унывает, сегодня даже успел поздравить всех комсомольцев:
Источник:
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"..."А по поводу лося надо разбираться - может, это свинина, говядина, может он ее на рынке купил? - добавил Ющенко. - Очень все похоже на провокацию...по этому задержанию много вопросов. Пока кроме фитюльки в телегам-каналах, мы ничего не видим", - резюмировал представитель КПРФ...Сам Рашкин позже заявил RTVI: "Приехал [в Саратовскую область] к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам,... предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас"..."Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию, - настаивает на своей версии депутат."
Как говорится, ссы в глаза, а ему Божья роса. Железные люди, под давлением неопровержимых фактов продолжают отстаивать свою версию. Но гвозди из них уже не сделаешь, сгниют сразу.
Борец за народное щастье Депутат Рашкина браконьер, завалил лося. Бухой, про тушу врёт, что на дороге валялась. Его ждёт штраф в 400 тр. и несмываемый позор...
-спасибо,поржал. НЕ подскажете-а кто цензурировал эти самые фильмы?
а КПРФ в очередной раз пробила дно, когда они слили протест против нарушений на недавних выборах.