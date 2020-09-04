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"Это маразм?": Зюганов вызвал недоумение рассказом о Гитлере, сжигавшем всякую сволочь

"Это маразм?": Зюганов вызвал недоумение рассказом о Гитлере, сжигавшем всякую сволочь (6 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 09:35
Сообщество : Политика
Метки: Публичное выступление   история   кпрф   оговорка   политика   речь   
432
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1
В Сети насторожились, услышав речь лидера КПРФ, и теперь гадают: просто оговорился или проблемы много серьезнее?

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Метки: Публичное выступление   история   кпрф   оговорка   политика   речь   
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10  комментариев
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26
............ 22 минуты назад
ему предъявят обвинение за пропаганду нацизма, или этадругое?
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22k
Григорий 2 минуты назад
Смешно, но это просто оговорка.
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18k
Батончик с маком 6 минут назад
зиганов начал зиговать?
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3k
samsr 7 минут назад
Сжечь его к х@ям, маразма тика старого
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1k
Vladimir Taranovich 7 минут назад
мало ли.... а вдруг он «по-тихому» нацик, и тут спалился. Всякое бывает. Большинство политиков - оборотни
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2k
Stray 16 минут назад
ну после того, как они с Гундяевым цацками обменивались, меня этот полоумный дедушка ничем не удивит.
А вообще на пенсию уходить надо вовремя. Это не только его касается.
ну после того, как они с Гундяевым цацками обменивались, меня этот полоумный дедушка ничем не удивит. А вообще на пенсию уходить надо вовремя. Это не только его касается.
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81
Александр Поликарпов 19 минут назад
Шило в мешке не утаишь.
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3k
brrr 23 минуты назад
Этот буржуй прикидываясь порочит коммунистов!
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19k
Сибиряк Полчаса назад
пора им на свалку истории
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