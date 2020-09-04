"Это маразм?": Зюганов вызвал недоумение рассказом о Гитлере, сжигавшем всякую сволочь

В Сети насторожились, услышав речь лидера КПРФ, и теперь гадают: просто оговорился или проблемы много серьезнее?
Выступая у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины Победы над Японией, лидер коммунистов в своей проникновенной речи, в которой он осветил роль Советского Союза в победе над фашизмом и японским милитаризмом, допустил непростительную оговорку (надеемся, что это была именно она). Товарищ Зюганов заявил, что Гитлер в своих печах сжигал всех подряд: "и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь".
Пользователи Сети поспорили: оговорка это или политик постепенно перестает осознавать действительность?
Когда речевой аппарат работает на автомате, без взаимодействия с мозгом— П-ва Валентина (@dfktynbyfgthtdf) September 3, 2020
Мой дед коммунист пристрелил бы его на месте не задумываясь.— Андрей... ну просто Андрей (@Andatric) September 4, 2020
Выступая первого сентября перед первоклассниками, Геннадий Андреевич удивился тому, как дети, читая стихи на празднике, ничего не забыли. "Полностью готовы к школе!" - заключил политик. Ну, хотя бы дети таких оговорок не допускают.
Зюганов прочитал первоклассникам небольшую лекцию о "славном Советском Союзе"— URA.RU (@ura_ru) September 4, 2020
После недавнего заявления лидера КПРФ о "Гитлере, уничтожавшем всякую сволочь" многие интернет-пользователи начали предполагать, что политик, возможно, "впал в маразм" pic.twitter.com/OmfejohGzB
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А вообще на пенсию уходить надо вовремя. Это не только его касается.