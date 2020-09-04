"Это маразм?": Зюганов вызвал недоумение рассказом о Гитлере, сжигавшем всякую сволочь

Выступая у Кремлевской стены в Москве по случаю 75-й годовщины Победы над Японией, лидер коммунистов в своей проникновенной речи, в которой он осветил роль Советского Союза в победе над фашизмом и японским милитаризмом, допустил непростительную оговорку (надеемся, что это была именно она). Товарищ Зюганов заявил, что Гитлер в своих печах сжигал всех подряд: "и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь".