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"Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом

"Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом (8 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 08:25
Сообщество : Политика
Метки: бутерброды   видео   енгалычева   кпрф   мосгордума   политика   россия   
1496
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Видео с заседания Мосгордумы наглядно свидетельствует о том, что там решаются наиважнейшие вопросы. К примеру, об обеспечении депутатов бутербродами.

Источник:

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Метки: бутерброды   видео   енгалычева   кпрф   мосгордума   политика   россия   
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12  комментариев
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9k
Денис 45 минут назад
"Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом
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−2
сталена пакет 7 минут назад
как кто? Навальный
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5k
Николай 11 минут назад
Мля я херею, а нас никто не кормит за гос бюджет. А уж про пропавшие деньги вообще речи нет... денег нет, но вы нажритесь там уже...
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 12 минут назад
Пилят всё! Даже бутерброды!
Пилят всё! Даже бутерброды!
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427
zu4ara Полчаса назад
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4k
Интерактивный Конвертер 40 минут назад
"Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом
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196
чокнутый 53 минуты назад
во жрут слуги народа, а цены то какие.. пи.здец, зае.бало это бл.ядство
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29k
Элек Мек 54 минуты назад
Лучше бы друг друга сожрали.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Элек Мек 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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32k
AGM 56 минут назад
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31k
Антон 58 минут назад
Ем с икрою бутерброд, сразу мысль, а как народ ... Бедные голодают там поди, о нас все пекутся, не доедают.
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19k
Франц Лефорт Час назад
Что-то сразу бутер захотелось! Пойду-ка заточу парочку, пока не с@издили......
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