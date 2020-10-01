"Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом

Видео с заседания Мосгордумы наглядно свидетельствует о том, что там решаются наиважнейшие вопросы. К примеру, об обеспечении депутатов бутербродами.
Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева случайно обнаружила, что кто-то сожрал бутерброды, предназначенные депутатам.
Она решила проверить тендеры, после того, как её коллегу-представителя фракции КПРФ в Мосгордуме, обвинили в мошенничестве на 2 миллиона рублей. Енгалычева рассказала, что подняла документацию
- оказалось, что существует несколько контрактов на обеспечение депутатов, которые не были выполнены. В частности, тот, что на 2,6 миллиона рублей - именно в такую сумму должны были обойтись бутерброды и хлебобулочные изделия для избранников народа. И где это все, спрашивается? Кто их сожрал?
- оказалось, что существует несколько контрактов на обеспечение депутатов, которые не были выполнены. В частности, тот, что на 2,6 миллиона рублей - именно в такую сумму должны были обойтись бутерброды и хлебобулочные изделия для избранников народа. И где это все, спрашивается? Кто их сожрал?
"На бутерброды и хлебобулочные изделия на обеспечение заседаний думы, заседаний комиссий, всё прописано, не менее 14 раз в месяц, если я не ошибаюсь, бутерброды и хлебобулочные изделия кушают депутаты. Депутаты, дорогие, «Единой России», вы видели бутерброды? Где бутерброды? Кто сожрал бутерброды депутатов?" - возмущается Енгалычева.
Она объяснила, что бутерброды появились после ее запроса, когда на "это обратили внимание повыше Мосгордумы". А куда уходили эти деньги до того? Ведь суммы на подобные контракты даже выше, чем та, что инкриминируется ее коллеге.
Также Енгалычева привела и другой пример: контракт на медиатеку Мосгордумы, результатом которого стали 10 фото депутатов, сделанных штатным фотографом. Между тем, на это было заложено 30 миллионов рублей. Или контракт на мониторинг блогосферы стоимостью 70 миллионов рублей - несопоставимые цифры по сравнению с инкриминируемым прегрешением депутата от КПРФ. И ведь никто не ведет расследования по этим нецелевым расходам.
Словом, где деньги, Зин?
Интернет-пользователи постарались проникнуться болью депутата.
Также Енгалычева привела и другой пример: контракт на медиатеку Мосгордумы, результатом которого стали 10 фото депутатов, сделанных штатным фотографом. Между тем, на это было заложено 30 миллионов рублей. Или контракт на мониторинг блогосферы стоимостью 70 миллионов рублей - несопоставимые цифры по сравнению с инкриминируемым прегрешением депутата от КПРФ. И ведь никто не ведет расследования по этим нецелевым расходам.
Словом, где деньги, Зин?
Интернет-пользователи постарались проникнуться болью депутата.
Коммунисты принципиально требуют отдать колбасу. pic.twitter.com/t5EtSzhxFV— OLGA (@OLGA68974719) September 30, 2020
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