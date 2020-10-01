"Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом

Она объяснила, что бутерброды появились после ее запроса, когда на "это обратили внимание повыше Мосгордумы". А куда уходили эти деньги до того? Ведь суммы на подобные контракты даже выше, чем та, что инкриминируется ее коллеге.

Также Енгалычева привела и другой пример: контракт на медиатеку Мосгордумы, результатом которого стали 10 фото депутатов, сделанных штатным фотографом. Между тем, на это было заложено 30 миллионов рублей. Или контракт на мониторинг блогосферы стоимостью 70 миллионов рублей - несопоставимые цифры по сравнению с инкриминируемым прегрешением депутата от КПРФ. И ведь никто не ведет расследования по этим нецелевым расходам.

Словом, где деньги, Зин?



Интернет-пользователи постарались проникнуться болью депутата.