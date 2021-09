Ряженые, вбросы, неожиданные итоги: коротко и с юмором о выборах 2021 в РФ

В России на этих сентябрьских выборах можно было голосовать три дня. В связи с этим годного контента в сети предостаточно, мы постарались выбрать самый настоящий best of the best событий и фактов, который поможет увидеть реальную картину всего произошедшего.

1. Начнем с необычных персонажей, которые пришли исполнить свой гражданский долг

"Цирк на избирательных участках во всех смыслах", - именно так отреагировали пользователи соцсетей на подобный креатив организаторов голосования

4. Когда ты бессмертная, либо сохранилась перед походом на выборы

5. Видео многочисленных вбросов на избирательных участках. Осторожно! Могут быть фейки! "Считаем. Раз... два... три... четыре... пять..."



Как вбрасывают бюллетени на выборах в России pic.twitter.com/ZGA3BAmHl0 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) September 18, 2021

6. КПРФ сообщает, что в поселке Клетня Брянской области вбросили около 300 бюллетеней



Чтобы имитировать явку избирателей, члены УИК переодевались в подсобном помещении и заходили на участок в новой одежде.



Видео @civ_soc pic.twitter.com/11vNlmotps — Медиазона (@mediazzzona) September 17, 2021

8. Вбросы даже немного потроллили Эксклюзив: самые жесткие и наглые нарушения на этих выборах pic.twitter.com/8aNQTeeDjU — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) September 18, 2021

9. Когда что-то пошло не так... Саратов. Ленинский район. УИК 244



В принципе, это всё, что надо знать о выборах в России pic.twitter.com/V4SCIEswNi — Анна (@samkova_ann) September 17, 2021

14. Итак, что там по итогам выборов... Мой экзитполл. Важно. Ретвит для максимального охвата. За какую партию вы голосовали?! Голосуют все, включая "патриотов" , "ватников", "свидетелей Путина", революционеров, анархистов. Кто не голосовал на выборах ставим галочку в ПРОЧИЕ.) — жЫтель.рф-77рег (@jitel_rf) September 19, 2021

