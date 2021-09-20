Ряженые, вбросы, неожиданные итоги: коротко и с юмором о выборах 2021 в РФ

1. Начнем с необычных персонажей, которые пришли исполнить свой гражданский долг
3. "Цирк на избирательных участках во всех смыслах", - именно так отреагировали пользователи соцсетей на подобный креатив организаторов голосования
4. Когда ты бессмертная, либо сохранилась перед походом на выборы
5. Видео многочисленных вбросов на избирательных участках. Осторожно! Могут быть фейки!
"Считаем. Раз... два... три... четыре... пять..."— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) September 18, 2021
Как вбрасывают бюллетени на выборах в России pic.twitter.com/ZGA3BAmHl0
6.
КПРФ сообщает, что в поселке Клетня Брянской области вбросили около 300 бюллетеней— Медиазона (@mediazzzona) September 17, 2021
Чтобы имитировать явку избирателей, члены УИК переодевались в подсобном помещении и заходили на участок в новой одежде.
Видео @civ_soc pic.twitter.com/11vNlmotps
8. Вбросы даже немного потроллили
Эксклюзив: самые жесткие и наглые нарушения на этих выборах pic.twitter.com/8aNQTeeDjU— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) September 18, 2021
9. Когда что-то пошло не так...
Саратов. Ленинский район. УИК 244— Анна (@samkova_ann) September 17, 2021
В принципе, это всё, что надо знать о выборах в России pic.twitter.com/V4SCIEswNi
14. Итак, что там по итогам выборов...
Мой экзитполл. Важно. Ретвит для максимального охвата. За какую партию вы голосовали?! Голосуют все, включая "патриотов" , "ватников", "свидетелей Путина", революционеров, анархистов. Кто не голосовал на выборах ставим галочку в ПРОЧИЕ.)— жЫтель.рф-77рег (@jitel_rf) September 19, 2021
21. Забыли еще волшебные технологии показать
Не нравится сейф без дна? — Коробка!!! Коробка 🤦🏼♀️— Uliana Yapparova (@Ulianalive) September 17, 2021
В Перми на УИК 3225 все сейф-пакеты не поместились в сейфе и их сложили в коробку. pic.twitter.com/Tbdj986Aur
Источник:
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Стенке за это платят.
Лица "новых людей", Гордон там еще где то лазает либеройдный))