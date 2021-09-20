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Ряженые, вбросы, неожиданные итоги: коротко и с юмором о выборах 2021 в РФ

Ряженые, вбросы, неожиданные итоги: коротко и с юмором о выборах 2021 в РФ (20 фото + 2 видео)

Автор:
20 сентября 2021 10:22
Сообщество : Политика
Метки: Россия   Юмор   выбор   единая россия   кпрф   политика   смех   
1984
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В России на этих сентябрьских выборах можно было голосовать три дня. В связи с этим годного контента в сети предостаточно, мы постарались выбрать самый настоящий best of the best событий и фактов, который поможет увидеть реальную картину всего произошедшего.

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Метки: Россия   Юмор   выбор   единая россия   кпрф   политика   смех   
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6  комментариев
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158k
☭Cheкаво☭ 19 минут назад
Ряженный "россиянин", забыл настоящие вбросы вставить, а не фейковые, видимо это другое, ни так юморно....и из трибалтики, про раздачу методичек)
Ссылка youtu.be
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24k
Ashabad Полминуты назад
Я знал, что Стенка из Канады обязательно оттопчется на этой теме.
Стенке за это платят.
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22k
Сибиряк 12 минут назад
Ссылка coub.com
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158k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Комментарий к фото
Одуван за своих либеройдов переживает) Спалил контору завуалированную. Это та партия которая за то чтобы прокуроров выбирали? ну ну..)
Лица "новых людей", Гордон там еще где то лазает либеройдный))
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12k
Erorist 51 минуту назад
Я удивляюсь сколько людей на эту профанацию ходят... Кого надо того и изберут
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19k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
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