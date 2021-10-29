Фотошоп-тролль снова в деле: новые работы блестящего Джеймса Фридмана

Вы точно знаете, кто такой Джеймс Фридман, даже если не помните его имя – это тот самый гуру фотошопа, который по-доброму подкалывает заказчиков, выполняя в точности то, что они просят. Совсем как джинн из советского «Аладдина», который буквально отправил злодея на все четыре стороны! Посмотрим, что на этот раз приготовил для нас мастер троллинга?
Таблички на фоне: "Рост налогов", "Безработица", "Долги за медуслуги", "Недоступные цены на жилье", "Повышение цен на энергию"
17. Бонус: "Привет из Мексики! Можешь добавить мне шляпу? Спасибо!"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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