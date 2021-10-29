Фотошоп-тролль снова в деле: новые работы блестящего Джеймса Фридмана

Вы точно знаете, кто такой Джеймс Фридман, даже если не помните его имя – это тот самый гуру фотошопа, который по-доброму подкалывает заказчиков, выполняя в точности то, что они просят. Совсем как джинн из советского «Аладдина», который буквально отправил злодея на все четыре стороны! Посмотрим, что на этот раз приготовил для нас мастер троллинга?