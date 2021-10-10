Когда за дело берутся непрофессионалы: 38 курьезных фотошоп-неудач

Когда-то фотографии редактировали вручную, вырезая из них куски и вклеивая другие, затем появилось программное обеспечение, которое вывело редактирование и обработку изображений на новый уровень. Но чтобы результат был достойным, нужны определенные навыки. И поручить дело профессиональному фотошоперу - лучшая страховка от провала. А то получится что-нибудь вот такое...

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1. Этих наушников наверняка не было на складе во время фотосессии 0 Источник:

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2. Аватар-2? 0 Источник:

3. Вот почему нельзя пропускать в спортзале "день ног" 0 Источник:

4. Когда пицца пепперони становится пиццей с сыром 0 Источник:

5. Эти фотографии были "профессионально обработаны" фотографом, который теперь лишился всех заказчиков 0 Источник:

6. Мэм, я думаю, вам нужно обратиться к врачу по поводу шеи 0 Источник:

7. Даже не знаю, с чего начать, всё такое вкусное 0 Источник:

8. Этот парень так спокоен рядом со своим любимым тигром 0 Источник:

9. Странные женщины-осьминоги 0 Источник:

10. Видимо, бюджета на пиво не хватило 0 Источник:

11. Она ужасно спокойна для человека, который вот-вот врежется в Гудзон 0 Источник:

12. Ну очень длинные ноги 0 Источник:

13. Самая умная женщина в мире 0 Источник:

14. Что, черт возьми, случилось с ее ногами? 0 Источник:

15. Похоже, моя соседка чудесно провела время в отпуске 0 Источник:

16. Чья это нога? 0 Источник:

17. У этой собаки сердце льва... или тигра 0 Источник:

18. Какой везунчик! 0 Источник:

19. Это так плохо, что даже хорошо 0 Источник:

20. Дотянуться до звезд... в буквальном смысле слова 0 Источник:

21. Абсолютно естественная, природная красота 0 Источник:

22. Тяжелая работа в тренажерном зале окупается... 0 Источник:

23. Боже мой, какой крутой парень, настоящий сорвиголова! 0 Источник:

24. Трудно танцевать, когда у тебя две правые ноги 0 Источник:

25. Когда действительно есть преимущество перед конкурентами 0 Источник:

26. Девочки, вам ничего не светит, он мой! 0 Источник:

27. Я думаю, это опухоли, братан 0 Источник:

28. Никакого макияжа, это просто его естественный цвет лица 0 Источник:

29. Качественная фотография прямо здесь 0 Источник:

30. Нет, это не фотошоп, почему вы спрашиваете? 0 Источник:

31. Любовь - это когда пары держатся за руки 0 Источник:

32. Когда тебе нравятся пышные формы 0 Источник:

33. Как раз прошла новый мастер-класс по макияжу 0 Источник:

34. Кажется, ее новая диета работает просто чудесно 0 Источник:

35. Неудивительно, что многим нравятся голубые глаза 0 Источник:

36. Слегка перезанимался в зале 0 Источник:

37. Божечки, какая красота! Какой точеный профиль! 0 Источник: