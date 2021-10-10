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Когда за дело берутся непрофессионалы: 38 курьезных фотошоп-неудач

Когда за дело берутся непрофессионалы: 38 курьезных фотошоп-неудач (39 фото)

Автор:
10 октября 2021 12:20
Сообщество : Юмор
Метки: ляпы фотошопа   отфотошопленные люди   приколы   провалы   редактирование фото   фейлы   фотошоп   
1168
39
Когда-то фотографии редактировали вручную, вырезая из них куски и вклеивая другие, затем появилось программное обеспечение, которое вывело редактирование и обработку изображений на новый уровень. Но чтобы результат был достойным, нужны определенные навыки. И поручить дело профессиональному фотошоперу - лучшая страховка от провала. А то получится что-нибудь вот такое...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ляпы фотошопа   отфотошопленные люди   приколы   провалы   редактирование фото   фейлы   фотошоп   
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3  комментария
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1k
AHyHHAX 55 минут назад
там еще блондинка есть слева от шатенки, присмотритесь

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3k
Собака-улыбака! 4 минуты назад
Я считаю, этот дизайн крутой и так и было задумано, это же курс обучения игры на гитаре. В этом то и весь прикол.
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2k
Владимир 46 минут назад
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