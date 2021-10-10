Когда за дело берутся непрофессионалы: 38 курьезных фотошоп-неудач

Автор:
10 октября 2021 12:20
Когда-то фотографии редактировали вручную, вырезая из них куски и вклеивая другие, затем появилось программное обеспечение, которое вывело редактирование и обработку изображений на новый уровень. Но чтобы результат был достойным, нужны определенные навыки. И поручить дело профессиональному фотошоперу - лучшая страховка от провала. А то получится что-нибудь вот такое...
1. Этих наушников наверняка не было на складе во время фотосессии
3. Вот почему нельзя пропускать в спортзале "день ног"
4. Когда пицца пепперони становится пиццей с сыром
5. Эти фотографии были "профессионально обработаны" фотографом, который теперь лишился всех заказчиков
6. Мэм, я думаю, вам нужно обратиться к врачу по поводу шеи
7. Даже не знаю, с чего начать, всё такое вкусное
8. Этот парень так спокоен рядом со своим любимым тигром
9. Странные женщины-осьминоги
10. Видимо, бюджета на пиво не хватило
11. Она ужасно спокойна для человека, который вот-вот врежется в Гудзон
12. Ну очень длинные ноги
13. Самая умная женщина в мире
14. Что, черт возьми, случилось с ее ногами?
15. Похоже, моя соседка чудесно провела время в отпуске
17. У этой собаки сердце льва... или тигра
19. Это так плохо, что даже хорошо
20. Дотянуться до звезд... в буквальном смысле слова
21. Абсолютно естественная, природная красота
22. Тяжелая работа в тренажерном зале окупается...
23. Боже мой, какой крутой парень, настоящий сорвиголова!
24. Трудно танцевать, когда у тебя две правые ноги
25. Когда действительно есть преимущество перед конкурентами
26. Девочки, вам ничего не светит, он мой!
27. Я думаю, это опухоли, братан
28. Никакого макияжа, это просто его естественный цвет лица
29. Качественная фотография прямо здесь
30. Нет, это не фотошоп, почему вы спрашиваете?
31. Любовь - это когда пары держатся за руки
32. Когда тебе нравятся пышные формы
33. Как раз прошла новый мастер-класс по макияжу
34. Кажется, ее новая диета работает просто чудесно
35. Неудивительно, что многим нравятся голубые глаза
36. Слегка перезанимался в зале
37. Божечки, какая красота! Какой точеный профиль!
38. Слендермен переквалифицировался в модели
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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