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Пользователь Твиттера опубликовал шуточное техзадание, который кто-то из читателей воспринял всерьез. Оказалось, что выполнить его можно, только вот результаты вряд ли понравятся заказчику. Хотя, как знать?
В Сети постоянно рассказывают о невыполнимых и абсурдных заданиях, с которыми сталкиваются дизайнеры. Пользователь Твиттера с ником Keyser Söma весенний (@keyser_soma) опубликовал пример такого брифа.
Несмотря на его откровенную шуточность, подписчики Keyser Söma решили попытаться выполнить это задание и представили свои варианты рекламы. Один другого лучше.
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Судя по всему, дизайнеры уже ничему не удивляются. Пользователи стали рассказывать (и показывать) примеры заданий, которые им присылали заказчики.
Кто был дизайнером, тот в жизни не смеется
Боже, это шедевр хахаххаха— хуманизация пøфигизма (@_chpok_v_pupok_) April 19, 2021
Так всрато, что идеально. Спасибо
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