FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 12127 постов • 2624 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Срочно нужен баннер": как будет выглядеть заказ, если четко следовать заданию

"Срочно нужен баннер": как будет выглядеть заказ, если четко следовать заданию (15 фото)

Автор:
20 апреля 2021 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайнт   заказ   приколы   смешно   твиттер   фотошоп   
2706
15
Пользователь Твиттера опубликовал шуточное техзадание, который кто-то из читателей воспринял всерьез. Оказалось, что выполнить его можно, только вот результаты вряд ли понравятся заказчику. Хотя, как знать?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   дизайнт   заказ   приколы   смешно   твиттер   фотошоп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Владимир Час назад
Похоже там не раками торгуют )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Теуш Алексей 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Digektor 15 минут назад
Вгаси раков...это имя и фамилия? Вгаси Раков? Или сейчас модно придумывать слова? Ну тогда так "подвыньздрапупей пивка"...или "вкамбутрондни колбаски с хлебом"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 16 минут назад
Новый вид наркоты под название раки...?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Aristarx Час назад
Идите наконец работать токарями и крановщиками. Раковары уевы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды 15 примеров, доказывающих, что понять женщин просто невозможно 15 примеров, доказывающих, что понять женщин просто невозможно "Перекурю - и продолжим": какую фразу можно сказать и во время секса, и делая ремонт "Перекурю - и продолжим": какую фразу можно сказать и во время секса, и делая ремонт 20+ постов, в которых вся соль - в комментариях 20+ постов, в которых вся соль - в комментариях Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

695529



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
2
99
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
Самый обычный рейс на русском космопоезде
3
79
Самый обычный рейс на русском космопоезде
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
0
28
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
0
2
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#интересно#люди#картинки#подборка#прикольные#в мире#комментарии#смешные#автомир
#Юмор#Россия#факты#кино#СССР#фотографии#интересное#позитив#шоу бизнес#на различный вкус
#фото#животные#дтп#прикол#сша#природа#аварии#приколы#авто аварии#Фотографии.

На что жалуетесь?

Вернуться