Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана

2024
17
Джеймс Фридман - онлайн-легенда, и даже если вы не помните его имя, то хоть раз встречали на просторах Сети его шуточные отредактированные снимки. Основная фишка Фридмана - исполнить поступивший на редактирование запрос как можно более буквально. Вот что попросили - то и получите! Такой подход веселит всех - и заказчиков больше всего: ведь они прекрасно знают, к кому обращаются.
У Джеймса уже 2,1 млн подписчиков в Instagram, почти 1,6 млн поклонников в Facebook, и еще 1,9 млн подписанных на него любителей фотошопа и юмора в Twitter. Фридман подшучивает, но делает это необидно, тонко и по-доброму. Смех - одно из самых объединяющих начал и лучшее лекарство от тревог. Давайте больше смеяться!
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17. "Джеймс, можешь сделать так, чтобы мои брови "заиграли"?
18. "Привет! Убери, пожалуйста, муху с лица моего мужа!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А девушку с "руками", хорошо поддержал, как настоящий психолог.