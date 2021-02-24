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Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана

Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана (17 фото)

Автор:
24 февраля 2021 13:45
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   поржать   приколы   редактирование фото   тролль   фотошоп   фотошоп мастер   шутник   
2024
17
Джеймс Фридман - онлайн-легенда, и даже если вы не помните его имя, то хоть раз встречали на просторах Сети его шуточные отредактированные снимки. Основная фишка Фридмана - исполнить поступивший на редактирование запрос как можно более буквально. Вот что попросили - то и получите! Такой подход веселит всех - и заказчиков больше всего: ведь они прекрасно знают, к кому обращаются.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеймс Фридман   поржать   приколы   редактирование фото   тролль   фотошоп   фотошоп мастер   шутник   
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4  комментария
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21k
Мойша Час назад
Грамотно давайте ТЗ.
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7k
Kim Martynov 6 секунд назад
местами поржал,спасибо Джеймс!
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☭Cheкаво☭ 6 минут назад
А эта через чур жестко, хорошо что кровушку догадался хоть не пририсовывать.
А девушку с "руками", хорошо поддержал, как настоящий психолог.
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☭Cheкаво☭ 10 минут назад
Последняя
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