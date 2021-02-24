Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана

У Джеймса уже 2,1 млн подписчиков в Instagram, почти 1,6 млн поклонников в Facebook, и еще 1,9 млн подписанных на него любителей фотошопа и юмора в Twitter. Фридман подшучивает, но делает это необидно, тонко и по-доброму. Смех - одно из самых объединяющих начал и лучшее лекарство от тревог. Давайте больше смеяться!