FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 300 постов • 199 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Гуру фотошопа, который воспринимает все запросы слишком буквально

Гуру фотошопа, который воспринимает все запросы слишком буквально (16 фото)

Автор:
16 января 2021 09:14
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   приколы   троллинг   тролль   фоторедактор   фотошоп 80лвл   фотошоп мастер   юмора   
3923
16
Свежие примеры блестящего троллинга от фотошоп-мастера Джеймса Фридмана, которого хлебом не корми - дай подшутить над заказчиками.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: Джеймс Фридман   приколы   троллинг   тролль   фоторедактор   фотошоп 80лвл   фотошоп мастер   юмора   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
ss 2 часа назад
И Джеймс криворукий тупой µудак, и автор статьи, и копипастер тоже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АнтонПолднев 5 минут назад
Вопрос. Весь интернет знает, что он тролль. Даже на Фишках. Нахуа к нему обращаться? Это какой-то хитрый вариант самого себя наипать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
B7243 38 минут назад
Автор - мудак. Дело в том, что Джеймс ДОСЛОВНО выполняет просьбы заказчиков, и в посте требовался дословный перевод их писем, а не вольная интерпретация автора. Это всё равно, что пересказывать хороший анекдот своими словами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Крот 54 минуты назад
"...Свежие примеры блестящего троллинга от фотошоп-мастера..."

Автор знает значение слова "свежий"? Эти большинство фоток, а может и все, уже не первой свежести...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Klon Час назад
Пост - полное дерьмо! Конечно проще скопипастить, чем подготовить нормальный перевод. Понимая изначальный текста, все воспринимается по другому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO Час назад
Тот случай, когда вроде владеешь фотошопом, а вот чувством юмора нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Как-то туповато.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) 13 работ мастера фотошопа, который все двоякие просьбы клиентов превращает в шуточки 13 работ мастера фотошопа, который все двоякие просьбы клиентов превращает в шуточки Британец хотел жениться и 20 раз сфоткал кольцо на фоне своей девушки, а она ничего не заметила Британец хотел жениться и 20 раз сфоткал кольцо на фоне своей девушки, а она ничего не заметила 16 троллей, которые не успокоятся, пока не подшутят над друзьями 16 троллей, которые не успокоятся, пока не подшутят над друзьями Шутники от бога, которым лучше не попадаться на глаза Шутники от бога, которым лучше не попадаться на глаза Новые работы гуру фотошопа, воспринимающего просьбы заказчиков слишком буквально Новые работы гуру фотошопа, воспринимающего просьбы заказчиков слишком буквально
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

259498



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и WhatsApp: видео
2
154
Возмущённые цензурой пользователи массово и стремительно покидают Twitter, Facebook и...
Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
9
121
Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гимн России предложили заменить "Катюшей"
0
96
Гимн России предложили заменить "Катюшей"
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#дтп#аварии#кино#Разное#дизайн#картинки#позитив
#фото#интересно#история#сша#приколы#люди#Исторические факты#дом#комментарии#технологии
#факты#прикол#Россия#подборка#природа#авто аварии#автомобили#истории#настроение#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться