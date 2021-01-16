Гуру фотошопа, который воспринимает все запросы слишком буквально

Свежие примеры блестящего троллинга от фотошоп-мастера Джеймса Фридмана, которого хлебом не корми - дай подшутить над заказчиками.
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Графический дизайнер, получивший широкую известность благодаря своей собственной интерпретации запросов заказчиков, вернулся с очередной порцией гениальных творений.
Джеймс Фридман (James Fridman), родившийся в Великобритании, но сейчас проживающий в США, заставил пользователей социальных сетей хорошенько посмеяться после того, как поделился своими последними причудливыми изменёнными заказами в Twitter.
На данный момент, проводя апгрейд фотографий пользователей Сети, он смог собрать у себя в соцсети почти 2 миллиона подписчиков.
Среди самых забавных результатов можно отметить одну женщину, которая получила явно намного больше, чем ожидала, после того, как попросила Джеймса приблизить её к камере на живописном кадре с водопадом.
В другом же фото он вручил девушке тарелку с сырым мясом после того, как она попросила дизайнера «переместить коров поближе».
Джеймс Фридман (James Fridman), родившийся в Великобритании, но сейчас проживающий в США, заставил пользователей социальных сетей хорошенько посмеяться после того, как поделился своими последними причудливыми изменёнными заказами в Twitter.
На данный момент, проводя апгрейд фотографий пользователей Сети, он смог собрать у себя в соцсети почти 2 миллиона подписчиков.
Среди самых забавных результатов можно отметить одну женщину, которая получила явно намного больше, чем ожидала, после того, как попросила Джеймса приблизить её к камере на живописном кадре с водопадом.
В другом же фото он вручил девушке тарелку с сырым мясом после того, как она попросила дизайнера «переместить коров поближе».
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Эта женщина попросила сумочку, но парень добавил на фотографию мусорный мешок и мусорный бак
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Эта женщина хотела удалить пловца на заднем плане ... но вместо этого Джеймс избавился от её головы
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Эта женщина хотела быть такого же роста, как и её парень, поэтому Джеймс нашёл гениальный способ воплотить это в реальность
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Романтическое фото на ярмарке было испорчено Джеймсом, ведь он полностью удалил мужчину
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Джеймс использовал свои навыки графического дизайна, чтобы помочь другу этой женщины незаметно исчезнуть на заднем плане - молодой человек просто взял и слился с окружающей средой
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Одна семья попросила Джеймса изменить ракурс на их рождественской фотографии ... с чем он им и помог
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Джеймс вручил этой женщине тарелку с сырым мясом после того, как она попросила его «переместить коров поближе»
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Одна женщина явно получила куда больше, чем ожидала, после того как попросила Джеймса на снимке с водопадом пододвинуть её поближе к камере
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Одна пара захотела изменить свою свадебную фотографию и убрать шест, портящий, как им казалось, снимок, и Джеймс услужливо согласился это сделать
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Джеймс очень серьёзно отнёсся к просьбе этого парня, который пожелал остаться в кадре "один", в результате Джеймс отодвинул его подальше от друзей, спрятав на заднем плане
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Автор знает значение слова "свежий"? Эти большинство фоток, а может и все, уже не первой свежести...