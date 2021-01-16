Гуру фотошопа, который воспринимает все запросы слишком буквально

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Графический дизайнер, получивший широкую известность благодаря своей собственной интерпретации запросов заказчиков, вернулся с очередной порцией гениальных творений.



Джеймс Фридман (James Fridman), родившийся в Великобритании, но сейчас проживающий в США, заставил пользователей социальных сетей хорошенько посмеяться после того, как поделился своими последними причудливыми изменёнными заказами в Twitter.



На данный момент, проводя апгрейд фотографий пользователей Сети, он смог собрать у себя в соцсети почти 2 миллиона подписчиков.



Среди самых забавных результатов можно отметить одну женщину, которая получила явно намного больше, чем ожидала, после того, как попросила Джеймса приблизить её к камере на живописном кадре с водопадом.



В другом же фото он вручил девушке тарелку с сырым мясом после того, как она попросила дизайнера «переместить коров поближе».