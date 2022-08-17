Новые уморительные работы фотошоп-тролля Джеймса Фридмана

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Гуру фотошопа Джеймс Фридман не нуждается в представлении. Снова и снова британский графический дизайнер покоряет сердца пользователей сети тем, что никогда не упускает возможности потроллить своих заказчиков. Что же он приготовил на этот раз?
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В оригинале игра слов: to fish — ловить рыбу, to fish for compliments — напрашиваться на комплименты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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