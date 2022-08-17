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Новые уморительные работы фотошоп-тролля Джеймса Фридмана

Новые уморительные работы фотошоп-тролля Джеймса Фридмана

Автор:
17 августа 2022 18:12
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   Приколы   Юмор   фотомонтаж   фотошоп   фотошоп-тролль   
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Гуру фотошопа Джеймс Фридман не нуждается в представлении. Снова и снова британский графический дизайнер покоряет сердца пользователей сети тем, что никогда не упускает возможности потроллить своих заказчиков. Что же он приготовил на этот раз?

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В оригинале игра слов: to fish — ловить рыбу, to fish for compliments — напрашиваться на комплименты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеймс Фридман   Приколы   Юмор   фотомонтаж   фотошоп   фотошоп-тролль   
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5  комментариев
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Gamak 3 часа назад
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Трям Час назад
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Allmaster 4 часа назад
Фотошоп есть у всех, а чувство юмора нет...
Прикольно смотреть.
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Porky Pig

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