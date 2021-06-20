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34 человека, которые явно переусердствовали с фотошопом

34 человека, которые явно переусердствовали с фотошопом (35 фото)

Автор:
20 июня 2021 12:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачный фотошоп   редактирование фото   селфи   фейлы   фотошоп   фотошоперы от бога   
1911
35
Все хотят хорошо выглядеть на фотографиях. Но кто-то лишь слегка редактирует снимки, а кто-то в своем желании выглядеть идеально заходит слишком далеко... И конечный результат так сильно отличается от оригинала, что это просто бросается в глаза. Увлечение фотошопом может превратить человека в посмешище - и вот небольшая подборка примеров на эту тему.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   неудачный фотошоп   редактирование фото   селфи   фейлы   фотошоп   фотошоперы от бога   
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20  комментариев
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8k
Cornho 2 часа назад
Неужели девушки действительно думают, что огромная .опа - это красиво??
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9k
андрей 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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863
a_komolow 4 минуты назад
Фу бля! Кузнечик какой-то!
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9k
Alex 6 минут назад
Люто!
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1k
Граф Андрий 22 минуты назад
у мея один вопрос, зачем они это делают?
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8k
kaboza 44 минуты назад
фильтры головного мозга...либо стебанулись, выглядит блевотно.
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4k
Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
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5k
Евгений Час назад
Что не так с первой? Уже не первый раз попадается. Куда смотреть? Где фотошоп?
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304
Светлана Минаенкова Евгений 40 минут назад
Тело ее устраивает, а лицо нет. Лицо подфотошопила
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304
Светлана Минаенкова Евгений 20 минут назад
Наверное, уже не помогает))
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1M
Беспощадный критик Час назад
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4k
yahaomsk 2 часа назад
последняя особенно понравилась !!!
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10k
Nikita 2 часа назад
Даа.... в таких ситуациях зеркала не врут


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12k
Anthonyus 2 часа назад
Не,ну тут некоторые явный стёб а не "перебор с фотошопом". Ну как иначе объяснить то ,что люди знают фильтр "пластика" но при этом не знают про точку истории и историческую кисть ?
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