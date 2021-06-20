34 человека, которые явно переусердствовали с фотошопом

Все хотят хорошо выглядеть на фотографиях. Но кто-то лишь слегка редактирует снимки, а кто-то в своем желании выглядеть идеально заходит слишком далеко... И конечный результат так сильно отличается от оригинала, что это просто бросается в глаза. Увлечение фотошопом может превратить человека в посмешище - и вот небольшая подборка примеров на эту тему.

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