34 человека, которые явно переусердствовали с фотошопом

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Все хотят хорошо выглядеть на фотографиях. Но кто-то лишь слегка редактирует снимки, а кто-то в своем желании выглядеть идеально заходит слишком далеко... И конечный результат так сильно отличается от оригинала, что это просто бросается в глаза. Увлечение фотошопом может превратить человека в посмешище - и вот небольшая подборка примеров на эту тему.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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