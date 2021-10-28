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Суд рассмотрел дело таджикского блогера Руслана Бобиева, который вместе с подругой Анастасией Чистовой сделал фото с секс-подтекстом на фоне храма Василия Блаженного

Суд рассмотрел дело таджикского блогера Руслана Бобиева, который вместе с подругой Анастасией Чистовой сделал фото с секс-подтекстом на фоне храма Василия Блаженного (2 фото)

Автор:
28 октября 2021 15:58
Метки: колония   приговор   суд   
1235
2

Только сравните кадры - месяц назад и сегодня. Надменность и пафос резко сменились чуть ли не на безысходность.
Оно и понятно, парочка недалеких хайпожеров наконец осознала последствия сделанного. Прокурор запрашивает для них 10 месяцев колонии. Приговор озвучат уже завтра.

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Метки: колония   приговор   суд   
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22k
Андрей 2 часа назад
Отправить его на родину, и её вместе с ним. Пусть среди стада овец ему отсасывает!
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24k
Dobry vojak Svejk 7 минут назад
"Таджикский блогер" звучит как "деревянный паровоз". То, что фото сделано на фоне храма - ежу понятно, что не случайность. Ему в голову не пришло жарить свинину на фоне мечети, а тут - пожалуйста, надо хапнуть лайков. Хапнул. Дело даже не в вере, просто в уважении. Это чмо явно забыло, что это такое. Надеюсь суд оценит шутку.
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36k
Alex 19 минут назад
Надеюсь, что там из этого урода девочку сделают.
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4k
Mixalych Полчаса назад
Пусть теперь у себя на Родине свинью на фоне мечети зарежет и съест
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567
Dreamlin Полчаса назад
А еще что-то пишут про "синдром отмены в США". Довольно очевидно что фото сделано просто в центре - храм на заднем фоне не в фокусе, частично перекрыт фигурой.
На 90% уверен, что подтекст с храмом в фото отсутствовал изначально, но охота на ведьм уже запущено, а репрессивная машина раскрутив маховик уже не остановится и подобных дел с оскорблениями всех и вся будет только больше.
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23k
Юрьевич Полчаса назад
Вы будете смеяться, но по Статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) дают гораздо меньше, чем по Статье 148 (оскорбления религиозных чувств верующих)! Наверное поэтому решили, что он оскорбил не полицию, а верующих... это круче.
И это в 21 веке!
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8k
Кенвуд Полчаса назад
Уже только за фамилию сажать или выдворять. Пусть на родине извращается
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23k
Юрьевич 54 минуты назад
"таджикский блогер" - сильное название...

А при чём тут храм Василия Блаженного"? Вы прочтите надпись у девки на спине. Это скорее всего своего рода посыл сотрудника полиции... Они по-идее должны обидеться...
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9k
kaboza 56 минут назад
надеюсь тп в таком положении проведет часть времени после суда, а чурке другую позы предложат в недобровольно-принудительном характере. уроды
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2k
Дмитрий ! 58 минут назад
"Таджикский блогер"-странное сочетание. Эй, бача, кунты дивана!
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466
solosolovov 59 минут назад
Почему на фоне церкви? Фотографируйтесь на фоне мечети. Уезжают от своего мусульманского образа жизни, а потом внедряют то от чего сами бежали. Где логика?
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312
阿鋒 59 минут назад
Посадить бы ещё в камеру к тем, у кого все тело в крестах да куполах разрисовано. Ну и чтоб «народ» тот в курсе был, за что его к ним командировали :)
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1k
Khamul Час назад
А вот скажите мне, а чего такого ужасного сделали эти двое, что их надо посадить на год?
И чему так злорадствуют люди - тому, что у нас теперь за любую безобидную глупость посадить могут?
Быстрыми шагами догоняем Америку с ее дебильным BLM? Только у нас вместо негров - попы и ура-патриоты.
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293
fda Khamul Час назад
В чём подтекст фото? Когда они её выкладывали на всеобщее обозрение, чем руководствовались? Безобидная глупость или мы тут Москву в рот имеем? Вот пусть суд и разберётся как следует, и желательно по максимуму впаять чурбану. Дело не в фоне храма, а в том, что место узнаваемое.
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25k
Батончик с маком Час назад
Ещё и лакомиться баландой за наш счёт будет.
Надо закидать камнями к е.беням. Они по таким законам хотят жить, вот пущай и получают по своим законам.
Девку выгнать в чуркестан, раз ей нравятся черножопые.
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10k
Majul 2 часа назад
10 месяцев и домой баранов пасти, если родители примут.
А девке уже не помочь, она родилась без мозгов.
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22k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Дадут полгода условно... а жаль...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
У Руслана сломался замочек на молнии на штанах, а Настя пыталась его починить. Что в этом такого плохого? Попы вечно придумывают всякую фигню.
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1k
Карандаш 2,0 2 часа назад
12 месяцев колонии!! Кто больше?
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651
Питер Крузо 2 часа назад
даихуйсними
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