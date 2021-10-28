Суд рассмотрел дело таджикского блогера Руслана Бобиева, который вместе с подругой Анастасией Чистовой сделал фото с секс-подтекстом на фоне храма Василия Блаженного

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Только сравните кадры - месяц назад и сегодня. Надменность и пафос резко сменились чуть ли не на безысходность.
Оно и понятно, парочка недалеких хайпожеров наконец осознала последствия сделанного. Прокурор запрашивает для них 10 месяцев колонии. Приговор озвучат уже завтра.
Авторский пост
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На 90% уверен, что подтекст с храмом в фото отсутствовал изначально, но охота на ведьм уже запущено, а репрессивная машина раскрутив маховик уже не остановится и подобных дел с оскорблениями всех и вся будет только больше.
И это в 21 веке!
А при чём тут храм Василия Блаженного"? Вы прочтите надпись у девки на спине. Это скорее всего своего рода посыл сотрудника полиции... Они по-идее должны обидеться...
И чему так злорадствуют люди - тому, что у нас теперь за любую безобидную глупость посадить могут?
Быстрыми шагами догоняем Америку с ее дебильным BLM? Только у нас вместо негров - попы и ура-патриоты.
Но люди с надписью "полиция" на спине, такого не заслужили. Многие изменив название (не по своей воле), остались милиционерами. И они защищают нас. Среди них есть грязь, и очень много. Но есть и такие как Нурбагандов. И благодаря им есть хоть какой-то порядок и закон.
А Храм Василия Блаженного это один из символов России, если что.
И если, какой-то, грязный бездельник-чужак и иуда в юбке марают своими действиями все то что я перечислил - это ужасно. И нихрена не безобидно. За это надо отвечать. Не плюй в колодец с которого пьешь.
Надо закидать камнями к е.беням. Они по таким законам хотят жить, вот пущай и получают по своим законам.
Девку выгнать в чуркестан, раз ей нравятся черножопые.
А девке уже не помочь, она родилась без мозгов.