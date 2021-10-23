Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии?

Во многих американских штатах во время уголовных процессов не делают фотографий из залов суда и не публикуют их в газетах.
Фотографии прочно вошли в жизнь современного человека. У многих людей, живущих в развитых странах, камера всегда под рукой, встроенная в смартфон. Фото это удобный и быстрый способ запечатлеть момент. За раз можно сделать несколько кадров, и выбрать наиболее удачный.
Почему же в американских судах до сих пор делают зарисовки, а не фотографируют?
Первые зарисовщики
Первое заседание, на котором присутствовал зарисовщик, прошло еще в 17-ом столетии. Тогда шел судебный процесс над салемскими ведьмами. С тех пор художники стали периодически появляться на судах, чтобы запечатлеть процесс, и отдать рисунок в СМИ.
В 1950-х в газетах все чаще стали появляться фотографии, но суды относились к фотографам негативно. Существовал даже полный запрет на фото и видеосъемку в залах суда. Художников тоже не приветствовали на заседаниях, но относились к ним лояльнее. В 1980-ых камеры, наконец, разрешили, но некоторые судьи все еще запрещают их использование во время разбирательств.
Как используют зарисовки?
После заседания многие рисунки продаются журналистам. У некоторых СМИ есть свои личные зарисовщики. Они рисуют очень быстро, чтобы картинку можно было отправить в ближайший эфир. Некоторые рисунки оправляются в музеи и картинные галереи. Другие покупаются для частных коллекций. Есть и художники, которые делают выставку из своих работ.
Отвлечение от процесса
Первые фотоаппараты были громоздкими, а их вспышки ослепляли людей. Позже, конечно, они стали меньше, но человек с камерой все равно сильно отвлекал от процесса. Так как ему приходилось перемещаться по залу.
Кроме того, фотографы ради хорошего кадра нередко выходили за рамки дозволенного, что естественно не нравилось судьям. Из-за человека, делавшего фото, могло сорваться заседание. Поэтому камеры запретили.
Художник в этом плане был удобнее. Он садился на места для публики и тихо, не отвлекая на себя участников суда, делал зарисовки. Поэтому их допускали на слушание.
Частная жизнь важнее
Для американцев неприкосновенность частной жизни очень важна. Фотографы желающие охватить как можно больше, фотографируют всех и все. А некоторых участников не устраивает, что они могут засветиться на фото. Особенно если оно попадает в газеты или на телевидение. Художник же, как правило, ограничивается основными участниками заседания, рисуя судей и подсудимых.
Журналистские привычки
В погоне за «сочным» кадром, фотографы зачастую выбирают моменты для фото, которые вызвали бы наибольший интерес у публики. Кроме того, камера может запечатлеть то, что показывать нельзя. Художники стараются зарисовать общее настроение процесса, останавливаясь на важных моментах, например, на эмоциях подсудимого.
Сейчас все больше судей допускают фотографов на судебные заседания, а востребованность зарисовщиков угасает. Тем не менее художники все еще пригождаются во время рассмотрения уголовных дел, и тех на которые запрещено входить фотографам.
Источник:
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