FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4122 поста • 973 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии?

Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии? (4 фото)

Автор:
23 октября 2021 09:59
Сообщество : Факты
Метки: америка   зарисовки   интересно   люди   суд   факты   фото   
376
4

Во многих американских штатах во время уголовных процессов не делают фотографий из залов суда и не публикуют их в газетах.

Фотографии прочно вошли в жизнь современного человека. У многих людей, живущих в развитых странах, камера всегда под рукой, встроенная в смартфон. Фото это удобный и быстрый способ запечатлеть момент. За раз можно сделать несколько кадров, и выбрать наиболее удачный.


Почему же в американских судах до сих пор делают зарисовки, а не фотографируют?


Первые зарисовщики

Первое заседание, на котором присутствовал зарисовщик, прошло еще в 17-ом столетии. Тогда шел судебный процесс над салемскими ведьмами. С тех пор художники стали периодически появляться на судах, чтобы запечатлеть процесс, и отдать рисунок в СМИ.

×

В 1950-х в газетах все чаще стали появляться фотографии, но суды относились к фотографам негативно. Существовал даже полный запрет на фото и видеосъемку в залах суда. Художников тоже не приветствовали на заседаниях, но относились к ним лояльнее. В 1980-ых камеры, наконец, разрешили, но некоторые судьи все еще запрещают их использование во время разбирательств.


Как используют зарисовки?

После заседания многие рисунки продаются журналистам. У некоторых СМИ есть свои личные зарисовщики. Они рисуют очень быстро, чтобы картинку можно было отправить в ближайший эфир. Некоторые рисунки оправляются в музеи и картинные галереи. Другие покупаются для частных коллекций. Есть и художники, которые делают выставку из своих работ.


Отвлечение от процесса

Первые фотоаппараты были громоздкими, а их вспышки ослепляли людей. Позже, конечно, они стали меньше, но человек с камерой все равно сильно отвлекал от процесса. Так как ему приходилось перемещаться по залу.

Кроме того, фотографы ради хорошего кадра нередко выходили за рамки дозволенного, что естественно не нравилось судьям. Из-за человека, делавшего фото, могло сорваться заседание. Поэтому камеры запретили.

Художник в этом плане был удобнее. Он садился на места для публики и тихо, не отвлекая на себя участников суда, делал зарисовки. Поэтому их допускали на слушание.


Частная жизнь важнее

Для американцев неприкосновенность частной жизни очень важна. Фотографы желающие охватить как можно больше, фотографируют всех и все. А некоторых участников не устраивает, что они могут засветиться на фото. Особенно если оно попадает в газеты или на телевидение. Художник же, как правило, ограничивается основными участниками заседания, рисуя судей и подсудимых.


Журналистские привычки

В погоне за «сочным» кадром, фотографы зачастую выбирают моменты для фото, которые вызвали бы наибольший интерес у публики. Кроме того, камера может запечатлеть то, что показывать нельзя. Художники стараются зарисовать общее настроение процесса, останавливаясь на важных моментах, например, на эмоциях подсудимого.

Сейчас все больше судей допускают фотографов на судебные заседания, а востребованность зарисовщиков угасает. Тем не менее художники все еще пригождаются во время рассмотрения уголовных дел, и тех на которые запрещено входить фотографам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: америка   зарисовки   интересно   люди   суд   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Возврат товара в магазин Возврат товара в магазин "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль Какие профессии попадают под вредные условия труда Какие профессии попадают под вредные условия труда Самый юный советский летчик Великой Отечественной Самый юный советский летчик Великой Отечественной За что химба называют самым красивым племенем на планете За что химба называют самым красивым племенем на планете
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

733146



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
1
149
"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
1
300
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию
Набирающие популярность в сообществах
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
0
7
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
4
41
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#автомобили#история#дтп#приколы#прикольные#Украина#сарказм
#Юмор#подборка#животные#автомир#Россия#кино#в мире#природа#картинки#СССР
#интересно#Ynews#сша#прикол#аварии#авто аварии#смешные#фильм#новости#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться