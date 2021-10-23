Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии?

Фотографии прочно вошли в жизнь современного человека. У многих людей, живущих в развитых странах, камера всегда под рукой, встроенная в смартфон. Фото это удобный и быстрый способ запечатлеть момент. За раз можно сделать несколько кадров, и выбрать наиболее удачный.

Почему же в американских судах до сих пор делают зарисовки, а не фотографируют?

Первые зарисовщики

Первое заседание, на котором присутствовал зарисовщик, прошло еще в 17-ом столетии. Тогда шел судебный процесс над салемскими ведьмами. С тех пор художники стали периодически появляться на судах, чтобы запечатлеть процесс, и отдать рисунок в СМИ.