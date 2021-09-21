"Это провокация!": артиста на Таганке неизвестная блондинка избила цветами

Однако, в разговоре с Sobesednik.ru Ануров рассказал, в чём дело.

- Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку, - пожимает плечами Антон. – Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», где я также играю одну из ролей. На всякий случай, отойду подальше от края сцены на поклоне…

Сотрудница театра рассказала, что девушка не была похожа на провокаторшу.