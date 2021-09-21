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"Это провокация!": артиста на Таганке неизвестная блондинка избила цветами

"Это провокация!": артиста на Таганке неизвестная блондинка избила цветами (2 фото)

Автор:
21 сентября 2021 15:40
Сообщество : Жить в России
Метки: artist   ynews   бывшая   интересное   ревность   скандал   театр   фото   
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Во время выхода на поклон актёра Театра на Таганке блондинка избила букетом цветов. Женщина подошла к Анурову и вместо того, чтобы вручить букет, съездила ему им по лицу. Сам актёр утверждает, что это провокация, но кто знает...

После показа спектакля "Вишневый сад" на актера Антона Анурова напала неизвестная блондинка. Женщина подошла к мужчине с букетом цветов, и вместо благодарности отхлестала Анурова по лицу. Видео инцидента тут же попало в сеть. Интернет-пользователи предположили, что блондинка является бывшей девушкой артиста, либо актрисой, у которой отняли роль.

Однако, в разговоре с Sobesednik.ru Ануров рассказал, в чём дело.

- Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку, - пожимает плечами Антон. – Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», где я также играю одну из ролей. На всякий случай, отойду подальше от края сцены на поклоне…


Сотрудница театра рассказала, что девушка не была похожа на провокаторшу.


- Мы попросили девушку написать объяснительную, - рассказала нам собеседница. – Она сначала была агрессивно настроена. Потом заплакала, пришлось ее успокаивать. Цель своего поступка она так и не смогла четко сформулировать. Скорее всего, главным фактором стала ревность, других объяснений пока нет.

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Метки: artist   ynews   бывшая   интересное   ревность   скандал   театр   фото   
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13  комментариев
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59k
Нанук Паналык 53 минуты назад
Я не в курсе кто такой Антон Арунов,но понимаю что ему нужно срочно попиариться!
Интересно,цветы он сам покупал?
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676
Отец Пигидий 52 секунды назад
Просто она ему в личку посылала то сисечки, то писечку, а он оставлял без внимания ее ухаживания. Разозлил ей манжету. Нет страшнее возбужденной, но не удовлетворенной женщины.
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228
Сигизмунд Лазаревич 2 минуты назад
плохо играл. в следующий раз его зарежут
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59k
Опиум для народа 3 минуты назад
Расходы: цена за букет цветов.
Прибыль: теперь многие узнали что есть такой актер Антон Ануров.
Вуаля!
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35k
Alex 9 минут назад
Поматросил и бросил. Дела житейские.
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28k
Fat Lynx Полчаса назад
алименты задолжал по ходу... но это не точно!
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17k
Егор 37 минут назад
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7k
vitenok 42 минуты назад
Комедианты.
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