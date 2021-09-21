"Это провокация!": артиста на Таганке неизвестная блондинка избила цветами

Во время выхода на поклон актёра Театра на Таганке блондинка избила букетом цветов. Женщина подошла к Анурову и вместо того, чтобы вручить букет, съездила ему им по лицу. Сам актёр утверждает, что это провокация, но кто знает...
После показа спектакля "Вишневый сад" на актера Антона Анурова напала неизвестная блондинка. Женщина подошла к мужчине с букетом цветов, и вместо благодарности отхлестала Анурова по лицу. Видео инцидента тут же попало в сеть. Интернет-пользователи предположили, что блондинка является бывшей девушкой артиста, либо актрисой, у которой отняли роль.
Однако, в разговоре с Sobesednik.ru Ануров рассказал, в чём дело.
- Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку, - пожимает плечами Антон. – Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?! Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», где я также играю одну из ролей. На всякий случай, отойду подальше от края сцены на поклоне…
Сотрудница театра рассказала, что девушка не была похожа на провокаторшу.
- Мы попросили девушку написать объяснительную, - рассказала нам собеседница. – Она сначала была агрессивно настроена. Потом заплакала, пришлось ее успокаивать. Цель своего поступка она так и не смогла четко сформулировать. Скорее всего, главным фактором стала ревность, других объяснений пока нет.
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Интересно,цветы он сам покупал?
Прибыль: теперь многие узнали что есть такой актер Антон Ануров.
Вуаля!