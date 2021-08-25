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Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на группу Nirvana

Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на группу Nirvana (3 фото)

Автор:
25 августа 2021 09:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Nevermind   Спенсер Элден   альбом   люди   музыка   нирвана   суд   фото   
897
3
Спенсер Элден — тот самый малыш из бассейна, который настойчиво плыл к долларовой купюре. И если раньше парень радовался тому, что оказался в музыкальной истории, сейчас понял: его эксплуатировали.

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Метки: Nevermind   Спенсер Элден   альбом   люди   музыка   нирвана   суд   фото   
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23  комментария
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8k
Андрей А Час назад
Жадность еще до добра не доводила
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5k
Александр Иванов 2 минуты назад
Напоминает историю той уже бабки, что в младенчестве использовали для оформления шоколадки Алёнка. Вдруг к старости она решила, что ей должны миллионы. Послали её, вроде.
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7k
Миха 7 минут назад
Вот ведь вырос гадёныш, а?
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2k
virus 8 минут назад
Е*анутая страна, е*анутые люди.
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1k
Roman 13 минут назад
Ну так пусть родокам претензии выкатит на лям, что они позволили это ...
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6k
mr.Poher 13 минут назад
Надеюсь он продует суд и нарвётся на встречный иск о компенсации затрат на тяжбы, миллиончиков эдак на пятнадцать. Что бы всю жизнь оставшуюся, отрабатывал свою глупость и жадность.
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3k
solovei7 16 минут назад
Ха, пять лет назад картинку запилил)
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490
Alexander Kolesnikov Полчаса назад
Бедолага, уплыл баксик от тебя.
"Эй, Юниор! Резче гребок, шире амплитуда!" (С)
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137
TORNADO MARKETING Полчаса назад
та это даже не он решил лаванды срубить, а ушлый адвокатишко, который ему подсказал эту "гениальную" идею под названием "А давай мы два голожопых сейчас будем судиться с рекорд лейблами и их ордой юристов")))
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907
Дрочер Полоумный 41 минуту назад
Ждём иска от Пинка Флойда
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373k
Алексей 47 минут назад
И если раньше парень радовался тому, что оказался в музыкальной истории, сейчас понял: его эксплуатировали...... чуть чуть не правильно написали вот так будет точнее

И если раньше парень радовался тому, что оказался в музыкальной истории, сейчас понял: что можно срубить бабла
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15k
Serg2001 Час назад
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4k
The Dude Час назад
Обложка пророческой оказалась: мальчик вырос, но не поумнел.
Всё так же с голым писюном за баксом на крючке тянется.
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56k
pynh Час назад
Долбойоп. Пока он не подал в суд никто и не знал что это мелкая пиписка принадлежит ему.
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4k
Roman Час назад
Кобейн обокрал пахавшего как вол на фотосессии младенца? Ну-ну.
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6k
Шурави Час назад
Работать не пробовал
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34k
Alex Час назад
Типичный никчемный мудила.
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