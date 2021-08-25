Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на группу Nirvana

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Спенсер Элден — тот самый малыш из бассейна, который настойчиво плыл к долларовой купюре. И если раньше парень радовался тому, что оказался в музыкальной истории, сейчас понял: его эксплуатировали.
Американец Спенсер Элден, который, будучи младенцем, попал на обложку знаменитого альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на оставшихся в живых членов культового рок-коллектива. Элден требует с музыкантов компенсацию за «распространение детской порнографии» с его участием.
30 лет назад маленький Спенсер был сфотографирован для обложки Nevermind, на которой изображен обнаженный младенец в бассейне, тянущийся к доллару на рыболовном крючке. Теперь он заявляет, что эта фотография была «запрещенным сексуальным контентом».
"Обвиняемые использовали откровенный контент, изображающий Спенсера, для продвижения пластинок. На их обложках дети изображались в провокационной манере, чтобы поднять продажи, привлечь внимание СМИ и критиков"
30 лет назад маленький Спенсер был сфотографирован для обложки Nevermind, на которой изображен обнаженный младенец в бассейне, тянущийся к доллару на рыболовном крючке. Теперь он заявляет, что эта фотография была «запрещенным сексуальным контентом».
"Обвиняемые использовали откровенный контент, изображающий Спенсера, для продвижения пластинок. На их обложках дети изображались в провокационной манере, чтобы поднять продажи, привлечь внимание СМИ и критиков"
По версии повзрослевшего младенца, он так ничего и не получил за этот снимок сверх 200 долларов, которые фотограф заплатил его родителям. Элден заявляет, что его отец и мать не подписывали разрешений на использование изображений сына. Адвокат Элдена Роберт Льюис утверждает, что малыш в одном кадре с бумажным долларом на фотографии выглядит как «секс-работник».
Интересно, что к нескольким годовщинам альбома Nevermind Спенсер Элден воспроизводил сцену с ловлей на доллар в бассейне, ныряя туда снова и снова — на этот раз в плавках. Но в интервью, взятых у него по этим случаям, он говорил, что стесняется того, что весь мир видел его без одежды.
Теперь Элден требует к ответу не только оставшихся в живых музыкантов Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича, но и автора снимка фотографа Кирка Веддла, управляющую имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, управляющих его поместьем Гая Осири и Хизер Парри, а также все фирмы звукозаписи, которые когда-либо выпускали или продавали Nevermind. С каждого ответчика Спенсер Элден требует как минимум 150 тысяч долларов.
Теперь Элден требует к ответу не только оставшихся в живых музыкантов Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича, но и автора снимка фотографа Кирка Веддла, управляющую имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, управляющих его поместьем Гая Осири и Хизер Парри, а также все фирмы звукозаписи, которые когда-либо выпускали или продавали Nevermind. С каждого ответчика Спенсер Элден требует как минимум 150 тысяч долларов.
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И если раньше парень радовался тому, что оказался в музыкальной истории, сейчас понял: что можно срубить бабла
уот жеж система-то, а?
Всё так же с голым писюном за баксом на крючке тянется.