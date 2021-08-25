Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на группу Nirvana

Интересно, что к нескольким годовщинам альбома Nevermind Спенсер Элден воспроизводил сцену с ловлей на доллар в бассейне, ныряя туда снова и снова — на этот раз в плавках. Но в интервью, взятых у него по этим случаям, он говорил, что стесняется того, что весь мир видел его без одежды.



Теперь Элден требует к ответу не только оставшихся в живых музыкантов Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича, но и автора снимка фотографа Кирка Веддла, управляющую имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, управляющих его поместьем Гая Осири и Хизер Парри, а также все фирмы звукозаписи, которые когда-либо выпускали или продавали Nevermind. С каждого ответчика Спенсер Элден требует как минимум 150 тысяч долларов.