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В Мичиганском университете профессора музыки отстранили от работы за показ "расисткого" фильма

В Мичиганском университете профессора музыки отстранили от работы за показ "расисткого" фильма (4 фото)

Автор:
11 октября 2021 10:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ynews   Отелло   абсурд   кино   киноклассика   расизм   сша   
1748
4
А фильм, между прочим, был 1965 года. Просто в киноленте "Отелло" белый Лоуренс Оливье сыграл чернокожего Отелло.

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Метки: ynews   Отелло   абсурд   кино   киноклассика   расизм   сша   
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4k
Zhora 2 часа назад
КИТАЙЦА (!) в Америке заклеймили расистом. Остановите Землю, я сойду...
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9k
harlamov 3 минуты назад
Не понимаю почему неграм не нравятся подобные фильмы? И в чем здесь расизм?
Во-первых, это же действительно было, белый актер играл мавра, даже если сейчас это считается неполиткорректным, то из истории факты не выкинешь.
А во-вторых, что тут собственно такого? А "в джазе только девушки" тоже нельзя показывать? Там мужчины переоделись в девчонок... Вообще актеры как бы этим и живут. Перевоплощаются в разных персонажей. В этом собственно и смысл... Кого они этим оскорбляют?
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13k
Александр 19 минут назад
Вы не понимаете, это другое !
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68
Алексей Маз 21 минуту назад
Ненавижу расизм и негров)
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4k
Максим Полчаса назад
Просто любопытства ради, актер сыгравший в гриме мавра (араб или бербер, потомок тех, кто захватывал север Африки), проживающего в Венеции, оскорбил негров? Я ничего не упустил?
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1k
Mowgley Полчаса назад
Что там у вас происходит?
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714
Миша 47 минут назад
Профессора музыки всякий норовит обидеть, он же безобидный.
Боксёров не трогают, хотя есть много видеозаписей где белые бьют негров.
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14k
Михаил Гривин 52 минуты назад
Эй, увольнять китайца - это тоже расизм! Китайцу надо выходить на улицы с транспарантами и требовать анального покарания администрации ВУЗа!
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−15
apqurhf 53 минуты назад
ничё, что отелло был вообще не негр, а бербер?
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7k
Ivan 56 минут назад
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26k
Григорий 59 минут назад
Поглумиться над китайцем одно, а вот на Поступок готовы? Спалить несколько вагонов с гравюрами работорговца?
p.s.
Демонстрация с плакатами "Нам все похер". Корреспондент берет интервью у манифестантов.
- Вам все похер?
- Да.
- А деньги?
- Деньги нам не похер.
- Но вы-же говорите..
- Нам похер, что говорим.
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596
Бич Бичовский Час назад
Какая то избирательная у них там инклюзия. Значит фильмы с белыми актерами, которые играют цветных персонажей, надо запретить. А фильмы, где белого персонажа играет цветной, можно и нужно лепить без всякой меры. Или там когда гомосека или лесбу играет актер натурал, ну тоже нетолерантно ведь. Давайте уже и такие фильмы тоже отменяйте, чтоб все честно было. И фильмы, где земляне играют инопланетян тоже.
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11k
Artem Час назад
е...утые е....нашки!
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Мда, не думал я что там всё настолько серьезно. Строго говоря Отелло был мавром, а мавры это не совсем негры. Реально живший прототип героя и вовсе был итальянцем, то есть чистейшим европиоидом.
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