В Мичиганском университете профессора музыки отстранили от работы за показ "расисткого" фильма

1748
4
А фильм, между прочим, был 1965 года. Просто в киноленте "Отелло" белый Лоуренс Оливье сыграл чернокожего Отелло.
33 студента профессора композиции Брайана Шенга сочли расизмом показ фильма с участием Лоуренса Оливье, который для роли Отелло был загриммирован под чернокожего.
После жалобы в деканат профессора отстранили от работы, а после и вовсе уволили. По словам декана университета, смена преподавателя позволит улучшить общую атмосферу. «Действия профессора Шенга не соответствуют принятым нами обязательствам в отношении борьбы с расизмом, следования принципам разнообразия, справедливости и инклюзии», - пояснил он увольнение коллеги.
Кстати, комментируя эту новость, американские СМИ ретушируют лицо актера, как потенциально шокирующий контент.
Источник:
Ссылки по теме:
- В "Симпсонах" отстранили от работы белого актера, который 30 лет озвучивал темнокожего персонажа
- У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат
- В МИД РФ послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела страны
- "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо
- Ученики старшей школы в США создали петицию, в которой попросили вернуть рабство
49
Понравилось49
Новости партнёров
Во-первых, это же действительно было, белый актер играл мавра, даже если сейчас это считается неполиткорректным, то из истории факты не выкинешь.
А во-вторых, что тут собственно такого? А "в джазе только девушки" тоже нельзя показывать? Там мужчины переоделись в девчонок... Вообще актеры как бы этим и живут. Перевоплощаются в разных персонажей. В этом собственно и смысл... Кого они этим оскорбляют?
Боксёров не трогают, хотя есть много видеозаписей где белые бьют негров.
p.s.
Демонстрация с плакатами "Нам все похер". Корреспондент берет интервью у манифестантов.
- Вам все похер?
- Да.
- А деньги?
- Деньги нам не похер.
- Но вы-же говорите..
- Нам похер, что говорим.