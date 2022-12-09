«В отношении меня началась латентная дискриминация»: экс-капитана ФСБ - трансгендера не выпустили из России

В аэропорту сильно удивились новому «образу» бывшего силовика и завернули его обратно.
Александр Чумаков служил в ФСБ. У него была жена и сын. А потом он решил
стать бейбой сменить пол. По его словам, он «с самого детства ощущал себя женщиной»:
Жена от такого решения пришла в ужас и сразу подала на развод. Также хочет лишить экс-Александра родительских прав. Сослуживцы тоже были в шоке:
«К сожалению, или, может быть, к счастью даже для меня, при трансгендерном переходе начались изменения. Это было замечено руководством, это было замечено коллегами, и в отношении меня началась такая латентная дискриминация».
Так что в 2021 году он ушёл со службы и назвал себя Катериной Майерс.
Но бывший капитан не унывает и теперь трудится в ночном клубе. И даже собирается путешествовать по миру. Недавно планировал отправиться в Мексику - но вышел облом. Трудности начались ещё в аэропорту: сотрудники долго крутили документы «Майерс», вдумчиво вглядывались ему в лицо и слушали необычный для девушки голос. А потом и вовсе забрали бумаги и отправились на консультации.
В итоге «Катерина» больше 10 часов просидела в аэропорту и всё же в вылете ей отказали. Причина: как бывший сотрудник силовых органов он/она является носителем гостайны. А значит в загран ей до 2026 года отправляться нельзя. Экс-капитан на это очень сильно обиделась и рассказала: «Я не помню, что сегодня ела на завтрак, какая ещё гостайна?»
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Теперь будет наводить шороху на курортах России.
Уж лучше бы в Мексике.
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У капитанов ФСБ слишком дохера деняг.
Александр Чумаков родился в Чите. С детства одноклассники подвергали его травле за манерность. Он сменил несколько школ, учился в кадетском классе.
Молодой человек мечтал поступить в театральное училище, но мама, «полицейский и диктатор», как ее называет сын, определила его в институт для пограничников в Хабаровске. После этого пограничник служил в разных регионах, был в командировках на Кавказе. В общей сложности Александр отдал военной службе 12 лет жизни. «На Кавказе я думал, что дурь эту из головы выбью, раскачаюсь, стану мужиком», - рассказал он.
Александр не хотел оставлять службу, однако у него постоянно возникали конфликты с сослуживцами и начальством. «Сначала я хотела тихонечко дослужить до минимальной военной пенсии. Но потом стало ясно, что жизни мне не дадут. Я перестала вести себя как надо. Не так чашку держу, не так смеюсь, не так говорю. Буквально из-за всего возникали проблемы, и ко всему могли придраться. В мужском коллективе сложно быть не таким, как все», - сообщила Катерина.
К тому моменту Чумаков похудел с 90 до 52 килограммов. Командиры заподозрили, что он принимает наркотики, и отправили его на медобследование. Организм уже начал меняться. Тестостерон упал практически до нуля, зато стало много эстрогена. «У меня появилась грудь первого размера. Мы посоветовались с врачом и решили, что я начну решать вопрос со своим увольнением, а пока что полежу в госпитале с неврозом», - отметила Майерс.
В декабре 2021 года Александр уволился и переехал в Москву. Фактически с этого времени он перестал существовать. Катерина освоила профессию визажиста, сейчас она с удовольствием делает клиентам макияж.