«В отношении меня началась латентная дискриминация»: экс-капитана ФСБ - трансгендера не выпустили из России

Жена от такого решения пришла в ужас и сразу подала на развод. Также хочет лишить экс-Александра родительских прав. Сослуживцы тоже были в шоке:

«К сожалению, или, может быть, к счастью даже для меня, при трансгендерном переходе начались изменения. Это было замечено руководством, это было замечено коллегами, и в отношении меня началась такая латентная дискриминация».

Так что в 2021 году он ушёл со службы и назвал себя Катериной Майерс.