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«В отношении меня началась латентная дискриминация»: экс-капитана ФСБ - трансгендера не выпустили из России

«В отношении меня началась латентная дискриминация»: экс-капитана ФСБ - трансгендера не выпустили из России

Автор:
09 декабря 2022 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: transgender   аэропорт   дискриминация   документы   домодедово   капитан   пол   фсб   
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В аэропорту сильно удивились новому «образу» бывшего силовика и завернули его обратно.

Александр Чумаков служил в ФСБ. У него была жена и сын. А потом он решил стать бейбой сменить пол. По его словам, он «с самого детства ощущал себя женщиной»:

Жена от такого решения пришла в ужас и сразу подала на развод. Также хочет лишить экс-Александра родительских прав. Сослуживцы тоже были в шоке:

«К сожалению, или, может быть, к счастью даже для меня, при трансгендерном переходе начались изменения. Это было замечено руководством, это было замечено коллегами, и в отношении меня началась такая латентная дискриминация».

Так что в 2021 году он ушёл со службы и назвал себя Катериной Майерс.

Но бывший капитан не унывает и теперь трудится в ночном клубе. И даже собирается путешествовать по миру. Недавно планировал отправиться в Мексику - но вышел облом. Трудности начались ещё в аэропорту: сотрудники долго крутили документы «Майерс», вдумчиво вглядывались ему в лицо и слушали необычный для девушки голос. А потом и вовсе забрали бумаги и отправились на консультации.

В итоге «Катерина» больше 10 часов просидела в аэропорту и всё же в вылете ей отказали. Причина: как бывший сотрудник силовых органов он/она является носителем гостайны. А значит в загран ей до 2026 года отправляться нельзя. Экс-капитан на это очень сильно обиделась и рассказала: «Я не помню, что сегодня ела на завтрак, какая ещё гостайна?»

Теперь будет наводить шороху на курортах России. Уж лучше бы в Мексике.

Источник:

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Метки: transgender   аэропорт   дискриминация   документы   домодедово   капитан   пол   фсб   
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64  комментария
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Фу бл...ь, даже читать грустные истории этих пид....сов противно
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10k
Дмитрий Полминуты назад
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5k
пропеллер Минуту назад
а мужиком был бы краше
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921
Vladislav Grigorenko 3 минуты назад
Чёта ФСБ операцию не проработало. Раньше прокатывало. "Поменялись Путин с Байденом секретаршами. Через неделю бывшая байденская пишет шефу: dear мистер Байден! Заберите меня отсюдова! Работать больше никакой возможности! Президент Путин не приветствует мини и заставляет носить юбки всё длиннее и длиннее! Скоро совсем перестанут быть видны мои красивые стройные ножки! Путинская тоже пишет из Вашингтона: уважаемый Владимир Владимирович! Операция на грани провала! Старый извращенец Байден заставляет носить юбки всё короче и короче! Скоро станут видны мои седые яйца и кобура!"
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6k
Dima 4 минуты назад
Как он психиатров с психологами при поступлении на службу прошел????
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Из всего этого я могу сделать только один вывод.
У капитанов ФСБ слишком дохера деняг.
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472
Vladimir Tolkunov 8 минут назад
Чердак у мужика? Уехал капитально
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13
ruslan d 11 минут назад
"экс-капитана ФСБ - трансгендера" ... мама дорогая ...
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60k
google.ru 17 минут назад
Огромная победа России!.. Вот они - настоящие патриоты!..
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28k
Григорий 24 минуты назад
На что не пойдут люди, лишь бы под мобилизацию не подпасть.
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23k
Влад Полчаса назад
Как такое вообще может жить? Нет, я понимаю что медузы или черви способны жить теоретически вечно не имея мозга, но высшее позвоночное нечто? Оно признаёт что давало подписку, и ещё хочет жаловаться?
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3k
Serg Полчаса назад
Александр Чумаков был сотрудником пограничных войск ФСБ. Мужчина уволился из армии в звании капитана. Всё это время он проходил гормональную терапию.

Александр Чумаков родился в Чите. С детства одноклассники подвергали его травле за манерность. Он сменил несколько школ, учился в кадетском классе.

Молодой человек мечтал поступить в театральное училище, но мама, «полицейский и диктатор», как ее называет сын, определила его в институт для пограничников в Хабаровске. После этого пограничник служил в разных регионах, был в командировках на Кавказе. В общей сложности Александр отдал военной службе 12 лет жизни. «На Кавказе я думал, что дурь эту из головы выбью, раскачаюсь, стану мужиком», - рассказал он.

Александр не хотел оставлять службу, однако у него постоянно возникали конфликты с сослуживцами и начальством. «Сначала я хотела тихонечко дослужить до минимальной военной пенсии. Но потом стало ясно, что жизни мне не дадут. Я перестала вести себя как надо. Не так чашку держу, не так смеюсь, не так говорю. Буквально из-за всего возникали проблемы, и ко всему могли придраться. В мужском коллективе сложно быть не таким, как все», - сообщила Катерина.

К тому моменту Чумаков похудел с 90 до 52 килограммов. Командиры заподозрили, что он принимает наркотики, и отправили его на медобследование. Организм уже начал меняться. Тестостерон упал практически до нуля, зато стало много эстрогена. «У меня появилась грудь первого размера. Мы посоветовались с врачом и решили, что я начну решать вопрос со своим увольнением, а пока что полежу в госпитале с неврозом», - отметила Майерс.

В декабре 2021 года Александр уволился и переехал в Москву. Фактически с этого времени он перестал существовать. Катерина освоила профессию визажиста, сейчас она с удовольствием делает клиентам макияж.
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3k
Трям Полчаса назад
Всегда подозревал что там [мат] работают.
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15k
Сергей Полчаса назад
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9k
Летучий Мыш Полчаса назад
Нормально фсб гостайны раздает
Эх, жил бы в америке-йенералом бы стал
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Сожгите это немедленно.
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4k
Вячеслав Полчаса назад
Мерзкая блевотина, жаль времени на чтение такой дристни, так что я пас.
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40k
Игорь Полчаса назад
Нормальная процедура... Я после срочной службы 5лет был невыездным.
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26k
БамбарбияКиргуду 37 минут назад
А мож он на задании,не?Операция "Педро".
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1k
Вадим В. Новоженов 38 минут назад
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26k
БамбарбияКиргуду 39 минут назад
Надо было отпустить.А назад не пускать.
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August

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