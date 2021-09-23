Ученики старшей школы в США создали петицию, в которой попросили вернуть рабство

Петиция выявила проблемы, о которых в школе, как оказывается, и не догадывались. «Это убедительное доказательство того, что у нас есть над чем поработать. Потому что мы стремимся создать инклюзивную, гостеприимную среду, в которой каждый чувствует себя равным другому», - считает администрация учебного заведения.



Руководство округа планируют организовать «ознакомительные туры» по школам округа, чтобы учащиеся и преподаватели могли «вылечиться от этого» и «в конце концов стать лучше».