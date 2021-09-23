Ученики старшей школы в США создали петицию, в которой попросили вернуть рабство

1995
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Администрация округа в шоке и проводит расследование по случаю расизма в школе.
В американском Канзас-Сити переполох: ученики Park Hill South во время школьного мероприятия создали петицию по возвращению в Штаты рабства.
Park Hill South
Руководство учебного заведения комментировать случившееся не стало, сообщив, что дело находится на контроле администрации округа.
А некоторые родители школяров уже отправили запрос в полицию, требуя наказать авторов этого беспрецедентного предложения.
А некоторые родители школяров уже отправили запрос в полицию, требуя наказать авторов этого беспрецедентного предложения.
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Руководитель округа Николь Кирби заявила: "Могу заверить, что мы отреагировали на этот случай и не потерпим дискриминации". А директор учебного заведения Керри Херрен добавил, что произошедшее сильнейшим образом отразилось и на школьниках, и на преподавателях.
Тем более странным является сам факт создания петиции в заведении, в котором действует «политика вежливости, запрещающая нападения на людей на основании таких факторов, как раса, пол, религия, инвалидность или другие личные характеристики». В средней школе Парк-Хилл обучаются 14,4 % чернокожих и 63% белых школьников. 3,5% студентов являются азиатами, а остальные - представители других рас. В прошлом году студенческий состав школы насчитывал 1906 учеников.
Петиция выявила проблемы, о которых в школе, как оказывается, и не догадывались. «Это убедительное доказательство того, что у нас есть над чем поработать. Потому что мы стремимся создать инклюзивную, гостеприимную среду, в которой каждый чувствует себя равным другому», - считает администрация учебного заведения.
Руководство округа планируют организовать «ознакомительные туры» по школам округа, чтобы учащиеся и преподаватели могли «вылечиться от этого» и «в конце концов стать лучше».
Руководство округа планируют организовать «ознакомительные туры» по школам округа, чтобы учащиеся и преподаватели могли «вылечиться от этого» и «в конце концов стать лучше».
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Метки: ynews дискриминация канзас-сити рабство расизм школа
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Извинились и наградили студентов "премией мира".
Черный господин, белые рабы.
А раз этого нет, значит нет и расовой подоплёки, и все дело в финансовой зависимости.
Уже сейчас есть предпосылки, а скоро это станет более очевидным, что государства отойдут на второй план, а руководить будут корпорации и определённые семейства. Чем вам не рабство?
На земле три вида рас - европеоидная, негроидная и монголоидная.
Какие ещё "остальные - представители других рас"?
Эх, с грустью вспоминаю, что раньше чаще встречались образованные люди.
А вот то, что ты с ними перестал общаться, это, несомненно, печально.