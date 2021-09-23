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Ученики старшей школы в США создали петицию, в которой попросили вернуть рабство

Ученики старшей школы в США создали петицию, в которой попросили вернуть рабство (5 фото)

Автор:
23 сентября 2021 13:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ynews   дискриминация   канзас-сити   рабство   расизм   школа   
1995
5
Администрация округа в шоке и проводит расследование по случаю расизма в школе.
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Метки: ynews   дискриминация   канзас-сити   рабство   расизм   школа   
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30  комментариев
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20k
hebpat Час назад
это наступление на демократию, граждане имеют право подавать любую петицию, а их собираются дискриминировать только за то что думают и считают по другому
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3k
Sergey 8 минут назад
Потом выяснили, что петицию подали афроамериканцы, а в рабство пытаются обратить белых.
Извинились и наградили студентов "премией мира".
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141
Chuchelo Patamkovoe 18 минут назад
Как будто рабство куда то делось. Выглядит по другому но принципы остались.
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19k
kamanch 39 минут назад
Нормальная петиция.
Черный господин, белые рабы.
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14k
dimitr 46 минут назад
Есть видео, где администрация вылизывает ноги и анусы нигерам?
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1k
lebedev3612 47 минут назад
Черные, белые, азиаты и представители ДРУГИХ рас!!! Каких других?
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24k
Батончик с маком 53 минуты назад
Оказывается есть в пиндостане здравомыслящие ученики.
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2k
Гур 57 минут назад
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12k
Вася Час назад
как символично..Park Hill South.. ищите этого короче
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39k
dima423 Час назад
А че я тоже не против рабства) только если оно добровольное, к примеру человек сам себя продает в рабство официально, теряет часть прав и свобод... ну часть прав каких то остается предположим) ...Хотя в принципе это так у нас и есть уже))
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5k
Ruk Час назад
ну чо - норм придумали.молодцы
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Это еще раз показывает, что отношение к расизму и рабовладению в США примерно на уровне отношения подшитого алкоголика к водке. Проблема есть, проблема существует, это основная их проблема. Но говорить о ней запрещено.
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7k
Ф Ив Час назад
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42k
Андрей Бертон Час назад
А где в петиции написано что рабовладельцы должны быть белые, а рабы чёрные?
А раз этого нет, значит нет и расовой подоплёки, и все дело в финансовой зависимости.
Уже сейчас есть предпосылки, а скоро это станет более очевидным, что государства отойдут на второй план, а руководить будут корпорации и определённые семейства. Чем вам не рабство?
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2k
O.Bender1 Час назад
"В средней школе Парк-Хилл обучаются 14,4 % чернокожих и 63% белых школьников. 3,5% студентов являются азиатами, а остальные - представители других рас."
На земле три вида рас - европеоидная, негроидная и монголоидная.
Какие ещё "остальные - представители других рас"?
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3k
Максим Час назад
Так всегда бывает, когда хочешь насильно сделать одного чуть более равнее (с), чем другие. Решили насильно заставить уважать? Нет, не за человеческие качества, не за заслуги. А вот просто потому что цвет кожи другой? Или другая сексуальная ориентация? Создать искусственную среду, где будет "атмосфера доброжелательности", а по факту лишь попытка заставить большинство преклоняться перед меньшинством? Получи закономерный ответ. Ненависть для нормального человека нормальное явление. Просто нормальный человек не перейдет дальше своего отношения, не будет грабить магазины, избивать прохожих, орать о своем превосходстве. А с петицией, я не знаю. Попытка не пытка, человек может подать любое прошение, вопрос удовлетворят ли его.
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10k
Александр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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