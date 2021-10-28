Знаменитости без пластики от фоторедактора с искусственным интеллектом

Многие люди, особенно люди известные и публичные, очень переживают по поводу своей внешности и часто прибегают к пластической хирургии, чтобы выглядеть посвежее. Интересно, как бы они выглядели без хирургических вмешательств? Давайте посмотрим, что задумала природа (если верить компьютерной программе), и как некоторые попытались ее обмануть.

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