Знаменитости без пластики от фоторедактора с искусственным интеллектом

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Многие люди, особенно люди известные и публичные, очень переживают по поводу своей внешности и часто прибегают к пластической хирургии, чтобы выглядеть посвежее. Интересно, как бы они выглядели без хирургических вмешательств? Давайте посмотрим, что задумала природа (если верить компьютерной программе), и как некоторые попытались ее обмануть.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусственный интеллект знаменитости неудачная пластика пластическая хирургия старение на фото фоторедактор цифровое старение шоу бизнес
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