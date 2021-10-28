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Знаменитости без пластики от фоторедактора с искусственным интеллектом

Знаменитости без пластики от фоторедактора с искусственным интеллектом (22 фото)

Автор:
28 октября 2021 13:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Искусственный интеллект   знаменитости   неудачная пластика   пластическая хирургия   старение на фото   фоторедактор   цифровое старение   шоу бизнес   
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Многие люди, особенно люди известные и публичные, очень переживают по поводу своей внешности и часто прибегают к пластической хирургии, чтобы выглядеть посвежее. Интересно, как бы они выглядели без хирургических вмешательств? Давайте посмотрим, что задумала природа (если верить компьютерной программе), и как некоторые попытались ее обмануть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   знаменитости   неудачная пластика   пластическая хирургия   старение на фото   фоторедактор   цифровое старение   шоу бизнес   
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32k
Mamin Sibiriak Час назад
Нет никакого искусственного интеллекта, есть алгоритм машинного обучения, использующий нейронные сети.

Нейронная сеть - математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма.

Но это не интеллект, присущий разуму. Интеллект позволяет решать различные задачи на основании способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, у программного обеспечения нет ничего из перечисленного.

Самая совершенная на сегодня система GPT-3 компании OpenAl, которая может самостоятельно писать текст, в процессе теста на вопрос человека, стоит ли ему покончить жизнь самоубийством, ответила "Стоит". Поэтому нельзя говорить о полноценном ИИ, система неидеальна и вряд ли когда-то такой станет: создают её люди, которые также неидеальны и не могут просчитать бесконечное число вероятностей.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ай-ай! Травольта то совсем лысый. Наверное, носит паричок, как Йося Кобзон.
Чиккона очень даже ничего. Типичная итальянская баба.
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57k
pynh 4 часа назад
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