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40 фотографий самых харизматичных знаменитостей прошлого века от Филиппа Халсмана

40 фотографий самых харизматичных знаменитостей прошлого века от Филиппа Халсмана (42 фото)

Автор:
14 октября 2021 14:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: американский фотограф   знаменитости   лучшие фотографии   профессиональные фотографии   филипп халсман   фотопортреты   шоу бизнес   
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Если составить коллекцию лучших фотоснимков знаменитостей 20 века - влиятельных политиков, всеми любимых актеров и актрис, писателей, художников и т. д., то окажется, что все они были сделаны несколькими "звездными" фотографами. Филипп Халсман, к примеру, был таким фотографом. Он считался одним из лучших портретистов в мире!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: американский фотограф   знаменитости   лучшие фотографии   профессиональные фотографии   филипп халсман   фотопортреты   шоу бизнес   
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Nikita Час назад
За Одри
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64k
Viktor 2 часа назад
Мохаммед!
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