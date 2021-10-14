40 фотографий самых харизматичных знаменитостей прошлого века от Филиппа Халсмана

Филипп Халсман учился в школе электротехники (это была профессия будущего в 1920-х годах), и, хотя он был лучшим в своем классе, он не доучился и решил стать фотографом. В Париже в 1930-х годах это воспринималось как плохой выбор карьеры. Халсман начал экспериментировать со светом и фотографировал бездомных, молодых актеров, моделей и парикмахеров. Он изобрел свой собственный фотоаппарат, в конце концов начал фотографировать своих любимых авторов и стал известен как один из лучших портретистов Парижа того времени. Когда во Францию вторглись нацисты, Филипп Халсман в течение многих месяцев находился в бегах. Благодаря чудесному вмешательству Альберта Эйнштейна ему выдали экстренную визу для художников и писателей. Он приехал в Америку ни с чем и ему пришлось начать карьеру заново. Он начал работать в фотоагентстве Black Star, и в конце концов ему повезло. Одна его фотография была выбрана для кампании губной помады Elizabeth Arden, и это в итоге открыло для фотографа множество дверей. В 1942 году его снимок уже красовался на обложке LIFE. А затем к нему начали обращаться и другие журналы.



Наследие Филиппа Халсмана - тысячи фотографий. Сейчас они хранятся в архиве, которым управляет его внук, Оливер Халсман Розенберг.