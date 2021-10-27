Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов

У сына Алёны Водонаевой началась аллергия на кошек, а в доме как раз живёт огромный кот породы мейн-кун по кличке Эскобар. Водонаева нашла нестандартное и очень дороге решение проблемы.
39-летняя телеведущая Алена Водонаева купила своему коту квартиру, так как у её сына начались проблемы со здоровьем из-за обострившейся аллергии на кота. Двухкомнатная квартира в столичном районе Хамовники обошлась ведущей в 19 миллионов рублей. Площадь квартиры составляет 50 квадратных метров. Дом, в котором Водонаева купила квартиру, находится рядом с салоном красоты, владелицей которого является телеведущая, сообщает Super.ru.
Водонаева заметила, что не собирается отдавать своего кота. Поэтому теперь Эскобар будет жить в отдельной квартире, а хозяева будут его навещать.
Ясно-понятно, что квартира куплена не сколько для кота, сколько для сдачи в аренду, или сыну. Но пока в квартире идёт ремонт и пока сын подрастает, там будет жить котик.
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Много кто говорит "правильные" вещи, когда должны делать другие люди.
Я не про кошака
Умеют люди жить!
Эта женщина купила для кота квартиру за 19.000.000 рублей.
Это статус!
Такую возможность хочет иметь каждый человек.
Она же не дочь чиновника или какого нибудь олигарха.
Девка сама выбилась в люди.
99% людей со средним или ниже среднего достатка мечтают разбогатеть! В том числе и ты!
разбогатеть как олигарх или крутой бизнесмен я не хочу. Понимаю, что с этими деньгами придут и другие проблемы. Да и тому кто высоко взлетел больнее падать. Ну и деньги для меня ценны не сами по себе, а возможностями которые они дают - путешествовать куда и когда хочешь, заниматься своим хобби, ну само собой не думать о хлебе насущном и т.п.