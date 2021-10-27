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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5241 пост • 696 подписчиков подписаться
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Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов

Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов (3 фото)

Автор:
27 октября 2021 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   водонаева   животные   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
1996
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У сына Алёны Водонаевой началась аллергия на кошек, а в доме как раз живёт огромный кот породы мейн-кун по кличке Эскобар. Водонаева нашла нестандартное и очень дороге решение проблемы.

39-летняя телеведущая Алена Водонаева купила своему коту квартиру, так как у её сына начались проблемы со здоровьем из-за обострившейся аллергии на кота. Двухкомнатная квартира в столичном районе Хамовники обошлась ведущей в 19 миллионов рублей. Площадь квартиры составляет 50 квадратных метров. Дом, в котором Водонаева купила квартиру, находится рядом с салоном красоты, владелицей которого является телеведущая, сообщает Super.ru.

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Водонаева заметила, что не собирается отдавать своего кота. Поэтому теперь Эскобар будет жить в отдельной квартире, а хозяева будут его навещать.

Ясно-понятно, что квартира куплена не сколько для кота, сколько для сдачи в аренду, или сыну. Но пока в квартире идёт ремонт и пока сын подрастает, там будет жить котик.

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Метки: Ynews   водонаева   животные   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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57k
pynh 2 часа назад
Ну допустим не коту, а себе деньги отложила. А так хоть таракану, главное пиар.
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3k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
У моей соседки сиськи 4 или 5го размера, на ху@я мне знать про вашего Эскобара и кго е@банутую хозяйку?
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22k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Ну вот постоянно какую нибудь рожу запостят , и ты такой а что это за тупая курица и кто это , а хотя по-х-уй.
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750
Миша Полчаса назад
Вложила деньги в недвижимость, а кот-некот это её дела. Почему людей так интересует чужой кошелек, зависть зловредна и душевредна, кажется, во всех религиях...
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4k
sibull 42 минуты назад
Как у неё ещё с рожи штукатурка не сыпется?
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347
MerryGoRound 45 минут назад
Почему автор считает что нам это нужно знать?! Пиар и бабки за него не пахнут, а, автор? :))
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2k
Frank Borman Час назад
У кого то суп жидкий, а у кого то жемчуг мелкий. Каждому свое.
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2k
Sergius SPb Час назад
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5k
Ruk Час назад
дурные деньги и на хрень потратить не жалко
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17k
Владимир Владимирович Час назад
Лучше бы пенсионерам денег дала.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Новость дня
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2k
Bobbus 2 часа назад
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36k
Alex 2 часа назад
Двушка в Хамовниках за 19 млн? В этом районе за такие деньги разве что собачью конуру можно купить
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11k
Valiko 2 часа назад
Выписку из ЕГРН пусть покажет, п#здаболка
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21k
pssst 2 часа назад
сапожник без сапог...
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Алёна молодец, хорошо в уши сцыт.
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10k
insaider 2 часа назад
Даже уже коту на хату в Москве насосала!
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11k
Типа граф 2 часа назад
А я , а как же я ?! Я же лучше собаки (кота)!
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Уберите фотки этого чудища.
Я не про кошака
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1k
Pindos 2 часа назад
Молодец!
Умеют люди жить!
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219
KVadik Pindos 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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219
KVadik Pindos 56 минут назад
Ну у меня нет желания, как у некоторых, быть круче и богаче всех. Я придерживаюсь мнения, что счаслив не тот у кого много денег, а тот кому их хватает. Поэтому прям
разбогатеть как олигарх или крутой бизнесмен я не хочу. Понимаю, что с этими деньгами придут и другие проблемы. Да и тому кто высоко взлетел больнее падать. Ну и деньги для меня ценны не сами по себе, а возможностями которые они дают - путешествовать куда и когда хочешь, заниматься своим хобби, ну само собой не думать о хлебе насущном и т.п.
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