Джон Леннон: детские годы

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9 октября битломаны всего мира отметили день рождения своего кумира - Джона Леннона, которому в этом году должен был исполниться 81 год. Присоединимся к празднованиям и мы, вспомнив о детстве главного "битла".
Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в разгар Второй мировой войны. Его родители назвали его Джоном Уинстоном Ленноном в честь его деда по отцовской линии, Джона «Джека» Леннона, и премьер-министра Уинстона Черчилля. Его отец, Альфред Леннон, служил в торговом флоте и отсутствовал при рождении Джона, впрочем, как и большую часть его детства.
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Детство Леннона было не из лучших: отец отсутствовал, а мать не могла и не хотела справляться с материнскими обязанностями. После четырех лет Леннон уже не жил со своей матерью, - он жил со своими бездетными дядей Джорджем и тетей Мими. Эти двое оказали сильное влияние на Леннона на протяжении всего его детства, хотя Мими делала все возможное, чтобы отбить у Леннона любовь к музыке. Именно она сказала ему: «С гитарой у тебя все отлично, Джон, но тебе никогда не заработать ею на жизнь».
Мать Леннона, напротив, поддерживала его интерес к музыке. Именно Джулия купила ему гитару. Хотя Леннон не жил со своей матерью, он все время общался с ней, регулярно посещая ее дом, где они оба слушали записи Элвиса Пресли и играли на банджо, укелеле и гитаре.
Джулия также была частой гостьей в доме своей сестры, где по утрам она пила чай с Мими и болтала с сыном. После одного из таких безмятежных посещений произошла трагедия. Когда Джулия переходила улицу по пути домой, ее сбила проезжающая машина. Джону было шестнадцать, когда умерла его мать, и всю оставшуюся жизнь он нес с собой всю тяжесть трагедии.
На момент смерти Джулии у Леннона уже были проблемы в школе. Без сомнения, он был умен, но его ум чаще всего работал на то, чтобы доставить ему неприятности с учителями. Он создавал комиксы об учителях и сокурсниках в своей газете, которую он назвал «Ежедневный вой», а отчеты об оставленных после уроков показывают, что Леннон однажды получил три наказания за один день за нарушения самого разного вида - от драки на перемене о срыва урока.
Джулия также была частой гостьей в доме своей сестры, где по утрам она пила чай с Мими и болтала с сыном. После одного из таких безмятежных посещений произошла трагедия. Когда Джулия переходила улицу по пути домой, ее сбила проезжающая машина. Джону было шестнадцать, когда умерла его мать, и всю оставшуюся жизнь он нес с собой всю тяжесть трагедии.
На момент смерти Джулии у Леннона уже были проблемы в школе. Без сомнения, он был умен, но его ум чаще всего работал на то, чтобы доставить ему неприятности с учителями. Он создавал комиксы об учителях и сокурсниках в своей газете, которую он назвал «Ежедневный вой», а отчеты об оставленных после уроков показывают, что Леннон однажды получил три наказания за один день за нарушения самого разного вида - от драки на перемене о срыва урока.
В сентябре 1980 года Леннон так писал о своей семье и детстве: «Я был тем, о ком родители всех остальных мальчиков, включая отца Пола, сказали бы: "Держитесь от него подальше!" Все родители инстинктивно признавали, что я смутьян, боялись, что я окажу влияние на их детей, что я, собственно, и делал. Я изо всех сил старался разрушить дом каждого из приятелей - отчасти из зависти, что у меня не было такого дома". Впрочем, он отдал должное своей матери и тете, написав: В моей семье было пять женщин. Пять сильных, умных, красивых женщин, пять сестер. Одна из них оказалась моей матерью. Она просто не могла справиться с жизнью. Она была самой младшей, ее муж сбежал в море, шла война, и она не могла со мной справиться. В итоге, я стал жить с ее старшей сестрой. Эти женщины были фантастическими , и это было мое первое феминистское образование».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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