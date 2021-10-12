Джон Леннон: детские годы

Мать Леннона, напротив, поддерживала его интерес к музыке. Именно Джулия купила ему гитару. Хотя Леннон не жил со своей матерью, он все время общался с ней, регулярно посещая ее дом, где они оба слушали записи Элвиса Пресли и играли на банджо, укелеле и гитаре.

Джулия также была частой гостьей в доме своей сестры, где по утрам она пила чай с Мими и болтала с сыном. После одного из таких безмятежных посещений произошла трагедия. Когда Джулия переходила улицу по пути домой, ее сбила проезжающая машина. Джону было шестнадцать, когда умерла его мать, и всю оставшуюся жизнь он нес с собой всю тяжесть трагедии.

На момент смерти Джулии у Леннона уже были проблемы в школе. Без сомнения, он был умен, но его ум чаще всего работал на то, чтобы доставить ему неприятности с учителями. Он создавал комиксы об учителях и сокурсниках в своей газете, которую он назвал «Ежедневный вой», а отчеты об оставленных после уроков показывают, что Леннон однажды получил три наказания за один день за нарушения самого разного вида - от драки на перемене о срыва урока.