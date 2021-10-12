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Джон Леннон: детские годы

Джон Леннон: детские годы (34 фото)

Автор:
12 октября 2021 11:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: битлз   детские годы   джон леннон   звезды   знаменитости   интересно   фотоархив   шоу бизнес   
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9 октября битломаны всего мира отметили день рождения своего кумира - Джона Леннона, которому в этом году должен был исполниться 81 год. Присоединимся к празднованиям и мы, вспомнив о детстве главного "битла".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: битлз   детские годы   джон леннон   звезды   знаменитости   интересно   фотоархив   шоу бизнес   
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54k
parallax Час назад
Музыкальный гений.
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7k
Vlad Nikolskiy 54 минуты назад
О6н очень интересен, над его мыслями стоит задуматься. Интересен не только как музыкант, но и как чиловек.
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