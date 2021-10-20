«Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке

Два месяца назад Тарантино оказался в центре скандала, когда заявил, что отказывается помогать своей матери материально, поскольку в детстве та насмехалась над его мечтой стать сценаристом. Сообщается, что состояние семикратного обладателя премии Оскар составляет 120 миллионов долларов (около 8,5 миллиардов рублей), однако в 12 лет Тарантино поклялся, что ни за что не станет делиться своим будущим богатством с матерью из-за обидных комментариев, и держит слово уже более сорока лет.