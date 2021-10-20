«Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке

Во вторник легендарный Квентин Тарантино, который славится жестокими и кровавыми фильмами, появился на красной ковровой дорожке Римского кинофестиваля в неожиданном для зрителей амплуа: любящего и нежного мужа.
58-летнего режиссера сопровождала его супруга, 37-летняя певица Даниэла Пик, в роскошном белом платье с разрезом до бедра. Супруги нежно обнимались на красной ковровой дорожке «Близких контактов» – мероприятия, на котором различные деятели культуры, включая режиссеров и актеров, принимают участие в обсуждениях на сцене.
Римский кинофестиваль, или Международный кинофестиваль в Риме проходит в итальянской столице с 14 по 24 октября. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, выставки, инсталляции и обсуждения.
Два месяца назад Тарантино оказался в центре скандала, когда заявил, что отказывается помогать своей матери материально, поскольку в детстве та насмехалась над его мечтой стать сценаристом. Сообщается, что состояние семикратного обладателя премии Оскар составляет 120 миллионов долларов (около 8,5 миллиардов рублей), однако в 12 лет Тарантино поклялся, что ни за что не станет делиться своим будущим богатством с матерью из-за обидных комментариев, и держит слово уже более сорока лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Как знаменитости прячутся от папарацци
- Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас стареют достойно
- Такой Мэрилин Монро вы еще не видели!
- Знаменитые актеры, упустившие роли мечты
- Знаменитости, которые с Мафусаилом на короткой ноге
Понравилось16