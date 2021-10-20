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«Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке

«Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке (8 фото)

Автор:
20 октября 2021 22:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   голливуд   звезды   знаменитости   квентин тарантино   красная ковровая дорожка   шоу бизнес   
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Во вторник легендарный Квентин Тарантино, который славится жестокими и кровавыми фильмами, появился на красной ковровой дорожке Римского кинофестиваля в неожиданном для зрителей амплуа: любящего и нежного мужа.

58-летнего режиссера сопровождала его супруга, 37-летняя певица Даниэла Пик, в роскошном белом платье с разрезом до бедра. Супруги нежно обнимались на красной ковровой дорожке «Близких контактов» – мероприятия, на котором различные деятели культуры, включая режиссеров и актеров, принимают участие в обсуждениях на сцене.

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Римский кинофестиваль, или Международный кинофестиваль в Риме проходит в итальянской столице с 14 по 24 октября. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, выставки, инсталляции и обсуждения.

Два месяца назад Тарантино оказался в центре скандала, когда заявил, что отказывается помогать своей матери материально, поскольку в детстве та насмехалась над его мечтой стать сценаристом. Сообщается, что состояние семикратного обладателя премии Оскар составляет 120 миллионов долларов (около 8,5 миллиардов рублей), однако в 12 лет Тарантино поклялся, что ни за что не станет делиться своим будущим богатством с матерью из-за обидных комментариев, и держит слово уже более сорока лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   голливуд   звезды   знаменитости   квентин тарантино   красная ковровая дорожка   шоу бизнес   
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64k
Пулемет самому нужен. Час назад
Худая какая...Видны ребра ...
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8k
Maddy8 Полчаса назад
Нежно? а ему надо сжимать как экспандер?
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1k
Fiverknot 45 минут назад
Обнимает ее, а думает об Уме Турман)
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