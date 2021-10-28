Пассажиры рейса Москва - Сочи больше часа не могли покинуть самолет из-за украденного пледа

И хотя плед пропал из бизнес-класса стюардессы вместе с полицией решили обыскать людей из эконома. Ведь не могут же серьезные люди заниматься воровством.
Крайне
унизительный странный инцидент произошел на рейсе Y7-1031 Москва - Сочи авиакомпании NordStar. Пассажиры более часа не могли выйти из самолета, поскольку кто-то якобы украл плед из бизнес-класса. Стюардессы вызвали полицейских, и вместе с ними устроили досмотр личных вещей каждого пассажира. И если верить очевидцам, особо тщательно проверяли сумки пассажиров из эконом-класса, поскольку бортпроводники решили, что именно они повинны в воровстве. Самое странное в этой истории, что инициатива досмотра пассажиров проходила по инициативе экипажа самолета и, судя по всему, проводилась незаконно.
«Вы можете проверить мои слова поскольку свидетелем, а заодно и потерпевшим, и подозреваемым в этом акте был КАЖДЫЙ пассажир данного рейса. А на мой разумный довод на каком основании - был ответ "девочка на деньги попадет". Поэтому нужно обыскивать весь рейс...» - рассказал пассажир рейса Николай Ковтун.
Очевидно, в NordStar используют такую же схему, как не в самых лучших супермаркетах страны - сотрудника заставляют платить за украденный товар.
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Инцидент произошел 23 октября. По словам Ковтуна, авиакомпания не приняла никаких мер и даже не извинилась, отписавшись, что будет разбираться в вопросе. После такой реакции представителей авиаперевозчика, мужчина решил наказать компанию и уже обратился в транспортную прокуратуру. К сожалению, история умалчивает о том, кто украл (и крал ли) плед из самолета.
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Вменяемый полицейский на это не пойдет, потому как ему потом рапорт писать.
Предпоследний раз какой-то суетливый идиот мои чемоданы с ленты снял и поставил позади толпы. Я уж думал - спёр кто-то.
Меня не обыскивают.
если спрашивают: Можно посмотреть ваш рюкзак?
Улыбаюсь, отвечаю "Нет" и иду дальше.
Не думаю, что полицейские составили протоколы досмотра на всех пассажиров, да еще с понятыми ))) Иначе бы они там на пару дней застряли.
И не надо здесь описывать кто кого куда пердолил.
Самолеты же за стоянку платят