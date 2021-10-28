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Пассажиры рейса Москва - Сочи больше часа не могли покинуть самолет из-за украденного пледа

Пассажиры рейса Москва - Сочи больше часа не могли покинуть самолет из-за украденного пледа (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 13:02
Сообщество : Путешествия
Метки: авиакомпания   видео   воровство   обыск   пассажиры   плед   
2210
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И хотя плед пропал из бизнес-класса стюардессы вместе с полицией решили обыскать людей из эконома. Ведь не могут же серьезные люди заниматься воровством.

Крайне унизительный странный инцидент произошел на рейсе Y7-1031 Москва - Сочи авиакомпании NordStar. Пассажиры более часа не могли выйти из самолета, поскольку кто-то якобы украл плед из бизнес-класса. Стюардессы вызвали полицейских, и вместе с ними устроили досмотр личных вещей каждого пассажира. И если верить очевидцам, особо тщательно проверяли сумки пассажиров из эконом-класса, поскольку бортпроводники решили, что именно они повинны в воровстве. Самое странное в этой истории, что инициатива досмотра пассажиров проходила по инициативе экипажа самолета и, судя по всему, проводилась незаконно.

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«Вы можете проверить мои слова поскольку свидетелем, а заодно и потерпевшим, и подозреваемым в этом акте был КАЖДЫЙ пассажир данного рейса. А на мой разумный довод на каком основании - был ответ "девочка на деньги попадет". Поэтому нужно обыскивать весь рейс...» - рассказал пассажир рейса Николай Ковтун.


Очевидно, в NordStar используют такую же схему, как не в самых лучших супермаркетах страны - сотрудника заставляют платить за украденный товар.

Инцидент произошел 23 октября. По словам Ковтуна, авиакомпания не приняла никаких мер и даже не извинилась, отписавшись, что будет разбираться в вопросе. После такой реакции представителей авиаперевозчика, мужчина решил наказать компанию и уже обратился в транспортную прокуратуру. К сожалению, история умалчивает о том, кто украл (и крал ли) плед из самолета.



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Метки: авиакомпания   видео   воровство   обыск   пассажиры   плед   
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2k
Денис 2 часа назад
Только под протокол и только полицейским.
Вменяемый полицейский на это не пойдет, потому как ему потом рапорт писать.
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4k
просто Дмитрий 7 минут назад
Как говорится...." В лучших традициях..."
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236
Вадим В. Новоженов 18 минут назад
Здесь самое поганое то, что АвиаКомпания, это не СуперМаркет. Если ваши права, подобно данному случаю, к примеру, нарушили в "Ленте", вы начнёте делать недельные закупки спокойно в "Окее". Много лет назад, мы так и сделали, когда нас с супругой и коляской с нашим малышом не пустили в торговый зал - просто забыли о "Ленте" навсегда. То другую АвиаКомпанию не получится выбрать, так как монополия на авиасообщения между городами безальтернативна.
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3k
Горожанин 24 минуты назад
Для юристов - отличное поле для прокорма, чтобы наказать авиакомпанию-идиота по всем статья. Не только финансовым, но и имиджевым - заработать на дураках. Дебилов нужно только так воспитывать.
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5k
Roman 49 минут назад
А не хер толпиться в проходе до открытия дверей. Тогда и вещи пропадать не будут.
Предпоследний раз какой-то суетливый идиот мои чемоданы с ленты снял и поставил позади толпы. Я уж думал - спёр кто-то.
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346
MerryGoRound 49 минут назад
Можете минусить, но как человек из среднего и выше даже класса, постоянно летающая заграницу по работе в бизнес классе различными компаниями, считаю подобные самоличные действия экипажа действительно незаконными и действительно унизительными, если налицо было хамское и даже преступное отношение к тем кто ехал в эконом классе. Авиакомпания, которая незаконно перекладывает всю финансовую ответственность за украденные вещи пассажиров на свой персонал - это шарашкина контора. Отсюда и "уровень качества обслуживания" и "отношение" к различным классам от этого персонала. Украдено вроде как в бизнес классе, а капитально шмонают только эконом, тем самым показывая всё свое "отношение" к тем людям, кто заплатил меньше за билет и априори рассматривая только их почему то как потенциальных воров и преступников, а не тех кто из бизнес класса. Это унизительно и неприемлимо! Там этот плед от силы 300 рублей стоит. А оскорбления личности эти сотрудники нанесли людям минимум на несколько миллионов! На авиакомпанию и сотрудников, занимающихся незаконными действиями - наказать в суде, что бы неповадно было!
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3k
Севастьян 56 минут назад
За 2020 год прибыль компании составляет -1 835 621 000 , выручка за 2020 год 10 469 602 000 . Размер уставного капитала АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "НОРДСТАР" 1 039 095 415 . Выручка на начало 2020 года составила 14 866 983 000 , на конец 10 469 602 000 . Себестоимость продаж за 2020 год -12 564 807 000 .
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19k
kamanch 57 минут назад
Кто захотел, того обыскали.

Меня не обыскивают.
если спрашивают: Можно посмотреть ваш рюкзак?
Улыбаюсь, отвечаю "Нет" и иду дальше.

Не думаю, что полицейские составили протоколы досмотра на всех пассажиров, да еще с понятыми ))) Иначе бы они там на пару дней застряли.
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6
an Час назад
В нормальных компаниях, плед можно забрать и только в наших убогих нет.
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32k
Mamin Sibiriak Час назад
За такую стоимость билетов авиакомпании должны заставлять пассажиров брать пледы с собой, причем на всю семью и соседей.
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609
Карл Такойто Час назад
Ну это менеджеры данной авиакомпании кретины)) У них пропадают периодически пледы(там себестоимость рублей 300 у этих пледов) они не придумали ничего лучше как переложить на стюардесс,которые и устроили обыск
Долб...ебы что с них взять,нормальные авиакомпании просто списывают это в статью расходов,просят пледы не забирать, стюардессы тоже следят-но не всегда уследить получается.Даже если один плед с каждого рейса пропадает стоит ли из за 300руб. устраивать дичь и цирк? Не стоит,и во всём мире авиакомпании придерживаются именно такой практики. Но тут к управлению каких то дебилов допустили которые дальше своего носа последствия просчитать не способны,в итоге получили простой самолёта в аэропорту и репутацию дол...ебов)))
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264
Шурман 2 часа назад
В месяц по 2 раза летаю , персонал в разных странах разный , но вот что бы за какой плед уж простите . Последний раз летел второй пилот сел рядом поговорили уснули  .
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346
MerryGoRound Шурман 47 минут назад
Да, я тоже опешила. Постоянно летаю заграницу по работе. Минимум 2 раза в месяц. Нигде такой дикости нет как здесь случилась, да еще и с таким отношением к разным классам.
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33k
Опаньки 2 часа назад
неужели простой воздушного судна дешевле, чем плед?
Самолеты же за стоянку платят
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