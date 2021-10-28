Пассажиры рейса Москва - Сочи больше часа не могли покинуть самолет из-за украденного пледа

Крайне унизительный странный инцидент произошел на рейсе Y7-1031 Москва - Сочи авиакомпании NordStar. Пассажиры более часа не могли выйти из самолета, поскольку кто-то якобы украл плед из бизнес-класса. Стюардессы вызвали полицейских, и вместе с ними устроили досмотр личных вещей каждого пассажира. И если верить очевидцам, особо тщательно проверяли сумки пассажиров из эконом-класса, поскольку бортпроводники решили, что именно они повинны в воровстве. Самое странное в этой истории, что инициатива досмотра пассажиров проходила по инициативе экипажа самолета и, судя по всему, проводилась незаконно.

×

«Вы можете проверить мои слова поскольку свидетелем, а заодно и потерпевшим, и подозреваемым в этом акте был КАЖДЫЙ пассажир данного рейса. А на мой разумный довод на каком основании - был ответ "девочка на деньги попадет". Поэтому нужно обыскивать весь рейс...» - рассказал пассажир рейса Николай Ковтун.

Очевидно, в NordStar используют такую же схему, как не в самых лучших супермаркетах страны - сотрудника заставляют платить за украденный товар.