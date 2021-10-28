Без паники! Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов. Но пока не всех

Запрет на поставки мандаринов в Россию пока коснется только одного производителя.
Разошедшееся сегодня утром в СМИ сообщение о запрете с 29 октября ввоза на территорию Российской Федерации турецких мандаринов лишь отчасти соответствует действительности. На самом деле, в черный список попал пока лишь один производитель – турецкая компания Fikret Degirmenci.
На сайте ведомства указано, что в продукции данного производителя обнаружен пестицид хлорпирифос.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", (…) страна происхождения — Турция, нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении.
Минсельхоз Турции также опроверг тотальный запрет на экспорт мандаринов в Россию: «Приостановка РФ ввоза мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета».
Представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева в интервью ТАСС рассказала, что «Оптовая цена на мандарины в России стабильна и запрет на ввоз одного из турецких производителей не отразится на рынке».
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Источник:
- В Турции машинист наказал наглого водителя
- Новые «каникулы» — для путешествий: россияне выбирают направления для путешествий в ноябре
- Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем
- Госдума VS Google: кто кого?
- Российских туристов в Анталье задержали за поджог леса, который они не совершали
Понравилось20
Как турецкий колхозник спонсирует ВПК? Ему свой мандарин продать надо, да семью накормить.
Во-вторых, запреты регулярны. Просто на них обращают внимание конспирологии и пытаются сопоставить "факты".
А то дожили - на нефтезаводе в Сибири турки делают ремонт.
Анекдот какой-то