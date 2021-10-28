Без паники! Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов. Но пока не всех

Разошедшееся сегодня утром в СМИ сообщение о запрете с 29 октября ввоза на территорию Российской Федерации турецких мандаринов лишь отчасти соответствует действительности. На самом деле, в черный список попал пока лишь один производитель – турецкая компания Fikret Degirmenci.

На сайте ведомства указано, что в продукции данного производителя обнаружен пестицид хлорпирифос.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", (…) страна происхождения — Турция, нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении.