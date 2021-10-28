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Без паники! Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов. Но пока не всех

Без паники! Роспотребнадзор приостановил ввоз турецких мандаринов. Но пока не всех (3 фото)

Автор:
28 октября 2021 12:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Роспотребнадзор   Турция   запрет   мандарины   пестициды   
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Запрет на поставки мандаринов в Россию пока коснется только одного производителя.

Разошедшееся сегодня утром в СМИ сообщение о запрете с 29 октября ввоза на территорию Российской Федерации турецких мандаринов лишь отчасти соответствует действительности. На самом деле, в черный список попал пока лишь один производитель – турецкая компания Fikret Degirmenci.

На сайте ведомства указано, что в продукции данного производителя обнаружен пестицид хлорпирифос.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", (…) страна происхождения — Турция, нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении.


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Минсельхоз Турции также опроверг тотальный запрет на экспорт мандаринов в Россию: «Приостановка РФ ввоза мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета».

Представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева в интервью ТАСС рассказала, что «Оптовая цена на мандарины в России стабильна и запрет на ввоз одного из турецких производителей не отразится на рынке».

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.



Между тем, появилось немало предположений о том, что же случилось на самом деле и только ли пестициды виноваты в запрете на ввоз турецких мандаринов.

«Надеюсь, что применение турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе и запрет Россией ввоза мандаринов из Турции – это совпадение. Поскольку, если это наш ответ, то он совершенно беззубый и несоразмерный", - поделился своим мнением с деловой газетой ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский.

Источник:

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Метки: Ynews   Роспотребнадзор   Турция   запрет   мандарины   пестициды   
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33k
Опаньки 2 часа назад
удивительно совпало с применением в 404 беспилотника maid id туркиш
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−178
Чикибос 5 минут назад
На видеоДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ видна уничтоженная КРУПНОКАЛИБЕРНАЯ гаубица российских "ихтамнету" которая обстреливала населенные пункты Донецкой области.
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3k
Leo 16 минут назад
Абхазские мандарины мне больше нравятся, испанские тоже хорошие. Турецкие стараюсь не брать
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4k
Максим Час назад
Во-первых, строительство АЭС это не предоставление энергетической независимости, а как раз поставить в зависимость от своего же обслуживания той самой АЭС. Это со времен СССР еще повелось, не так много стран имеет технологии и каждое строительство идет индивидуально и с заделом на обслуживание, которое принесет куда больший доход, чем строительство.
Во-вторых, запреты регулярны. Просто на них обращают внимание конспирологии и пытаются сопоставить "факты".
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Ещё бы турецких гастарбайтеров приостановили.
А то дожили - на нефтезаводе в Сибири турки делают ремонт.
Анекдот какой-то
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17k
Serg2001 2 часа назад
Я всегда предпочитал марокканские... )
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