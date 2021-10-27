Купить билет из Локдауна: куда уезжают россияне в ковидотпуска

В отличие от Сочи, погода на полуострове в ближайшие десять дней прогнозируется ниже, чем в Сочи. Но многие ездят в Крым ради природы.

К слову и билеты в Симферополь куда дешевле, чем в Сочи. Билеты из Питера хоть и дороже, но всего лишь в два раза от обычного ценника и стоят 16 с лишним тысяч рублей туда и обратно, хотя обычно можно слетать в Крым за 7,5 тысяч рублей. А из Москвы в Симферополь и обратно обычно билеты стоят от 4 до 6,5 тысяч, а сейчас билеты в ковидные выходные достигают от 12 до 20 тысяч рублей.



