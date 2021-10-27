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Купить билет из Локдауна: куда уезжают россияне в ковидотпуска

Купить билет из Локдауна: куда уезжают россияне в ковидотпуска (21 фото)

Автор:
27 октября 2021 16:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Крым   Сочи   Турция   египет   коронавирус   
1138
21

После того, как Владимир Путин объявил о том, что поддерживает предложение о введении нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября включительно, россияне, которые действительно не будут работать, стали думать, как провести это время.

Так как закрыты практически все развлекательные заведения, народ повалил на сайты с покупками билетов. В сети стали обсуждать стоимость ковидотпусков, называя суммы в 200-300 тысяч рублей. Давайте вместе разберемся и посчитаем сколько будет стоить поездка на юга, если покупать билеты прямо сейчас.

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Сочи

Например, если вы сейчас закажите билет с 29 октября до 7 ноября в Сочи из Питера, то цена может колебаться 16 тысяч рублей. Хотя обычно цена в такой же период времени не превышает 5 тысяч рублей за билеты в оба конца.

Ситуация с билетами из Москвы выглядит конечно куда лучше, хотя более чем в три раза превышают обычные ценники.

И это только билеты, с номерами дело и вовсе обстоит куда плачевнее, номера в нормальных отелях уже практически распроданы.


Крым

В отличие от Сочи, погода на полуострове в ближайшие десять дней прогнозируется ниже, чем в Сочи. Но многие ездят в Крым ради природы.

К слову и билеты в Симферополь куда дешевле, чем в Сочи. Билеты из Питера хоть и дороже, но всего лишь в два раза от обычного ценника и стоят 16 с лишним тысяч рублей туда и обратно, хотя обычно можно слетать в Крым за 7,5 тысяч рублей. А из Москвы в Симферополь и обратно обычно билеты стоят от 4 до 6,5 тысяч, а сейчас билеты в ковидные выходные достигают от 12 до 20 тысяч рублей.


В Крыму с отелями обстановка с отелями такая же.


Дорого-богато

И это не Италия или другие европейские курорты, которые сейчас закрыты. Речь идет о Египте и Турции.

Например ковидотпуск в Турции будет вам стоить минимум 38-40 тысяч рублей на одного


Отдохнуть в Египте смогут те, кто побогаче



И все это из расчета поездки на одного человека. Неизвестно, сколько еще нужно будет денег взять с собой. Аналитики пишут о том, что стоимость таких отпусков будет сотни тысяч рублей. Можно собрать относительно бюджетный вариант.

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Метки: Крым   Сочи   Турция   египет   коронавирус   
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6  комментариев
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4k
onebibis 2 часа назад
Логика непонятная как всё, что связано с ковидом.
Работать нельзя, чтобы не заражали друг друга, а вот тусить можно, ездить в поездах, самолётах, обмениваться штаммами с другими государствами, а потом привезти "новинки" домой.
Странные и прямо скажу вредные меры борьбы с пандемией. Если речь идёт об этом.
А не о том как ухудшить положение малого и среднего бизнеса и расширить
эпидемию короновируса.
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3k
a_komolow 20 минут назад
И это "нищие" россияне?
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698
zenon Полчаса назад
Какая причина такого подарка российского президента российскому народу?
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33k
Опаньки 2 часа назад
Алкомаркеты в Москве они придумали закрыть - ну да, синька же в Дикси только по талонам...
"Сделаем локдаун". Ага, и проведем его на пляже. Они бы еще метро бесплатным до кучи сделали, ну, чтобы наверняка

какой же бред
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