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В Турции машинист наказал наглого водителя

В Турции машинист наказал наглого водителя (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: Турция   авария   видео   машина   поезд   
715
3
1
Нет предела человеческой глупости. И вот вам ещё одно подтверждение этому факту.

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Метки: Турция   авария   видео   машина   поезд   
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6  комментариев
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3k
Том Сойер 50 минут назад
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4k
tamin 3 минуты назад
Старый идиот.
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11k
Типа граф 24 минуты назад
Сказочный ...
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8k
Alex Djeff 37 минут назад
"Но, к удивлению пожилого автомобилиста, машинист скорость не сбавил"
Особенно если тормозной путь пол километра.
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437
svarog19692007 39 минут назад
Чертовы машинисты ! Неужели трудно было пропустить диб... Дедушку !? :)
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64k
Viktor 40 минут назад
Уж мог и пожалеть дедушку на станции Кызылджа Каябаши из деревни Бююк-Кызылджа в Амасии!
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