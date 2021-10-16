В Турции машинист наказал наглого водителя

В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему

В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке

"Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак

В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС

Сербский водитель выпрыгнул из машины за секунду до столкновения с поездом, а затем сделал селфи...

В Крыму водитель ВАЗа на большой скорости сбил трех девушек, а после скрутил номера со своего авто