В Турции машинист наказал наглого водителя

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Нет предела человеческой глупости. И вот вам ещё одно подтверждение этому факту.
Если железнодорожный переезд закрыт шлагбаумами и горит запрещающий сигнал светофора, то это вообще ничего не значит. Ведь одному турецкому дедушке очень нужно было побыстрее проехать.
Абсурдную аварию запечатлела камера наблюдения на станции Кызылджа Каябаши на переезде в деревне Бююк-Кызылджа в Амасии. Автомобиль лихо объехал первый шлагбаум и остановился перед вторым.
71- летний водитель вышел из машины, чтобы убрать второй шлагбаум. Однако в это время он увидел приближающийся поезд. Пытаясь одной рукой поднять шлагбаум, другой он махнул машинисту поезда, чтобы тот остановился. Но, к удивлению пожилого автомобилиста, машинист скорость не сбавил и на всём ходу превратил стоящую на путях машину в груду металлолома.
По счастливой случайности дед в этот день не взял с собой трех внуков, которые обычно сопровождали его в таких поездках, так что обошлось без жертв. Но вот за руль этого автомобиля дед явно больше не сядет.
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