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Тыква полезная и вредная

Тыква полезная и вредная (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 12:23
Сообщество : Еда
Метки: вред   запрет   овощ   опасность   почемучка   тыква   употребление   
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Несмотря на очевидную и доказанную пользу этого овоща, все же есть люди, кому нельзя есть тыкву. Почему стоит отказаться от употребления мякоти огородной жительницы некоторым категориям больных?

Мякоть овоща богата витаминами и клетчаткой, что делает ее полезной для людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями. Тыквенный сок обладает желчегонным действием и помогает повысить уровень содержания железа и справиться с анемией. Полезны и семена тыквы: они обладают глистогонным действием.


Но имеются и определенные ограничения. Так, сырую тыкву нельзя употреблять в пищу людям, страдающим язвенной болезнью. С осторожностью она разрешена к употреблению диабетикам по причине высокого гликемического индекса. Придется позабыть о блюдах из тыквы и в случае ее индивидуальной непереносимости. Всем остальным солнечный плод пойдет на пользу и не скажется на фигуре по причине низкой калорийности.

А какое блюдо из тыквы у вас самое любимое?

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Метки: вред   запрет   овощ   опасность   почемучка   тыква   употребление   
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