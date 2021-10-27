Но имеются и определенные ограничения. Так, сырую тыкву нельзя употреблять в пищу людям, страдающим язвенной болезнью. С осторожностью она разрешена к употреблению диабетикам по причине высокого гликемического индекса. Придется позабыть о блюдах из тыквы и в случае ее индивидуальной непереносимости. Всем остальным солнечный плод пойдет на пользу и не скажется на фигуре по причине низкой калорийности.

А какое блюдо из тыквы у вас самое любимое?