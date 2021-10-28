Пес-герой спас сотни животных в лесных пожарах

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Не все герои носят плащи - некоторые герои носят ошейники и защитные ботиночки, как пес по кличке Беар. Этот хороший мальчик помог спасти более 100 раненых коал от лесных пожаров в Австралии в 2019-2020 годах. Геройский пес проделал такую большую работу, что недавно был удостоен награды Международного фонда защиты животных (IFAW).
6-летний австралийский пастуший пес по кличке Беар (Bear, или медведь) в 2019-2020 году стал настоящей звездой. Этот геройский пес помог спасти более 100 раненых коал из лесных пожаров в Австралии. Во время разрушительных пожаров пес искал раненых коал с помощью своего сильного обоняния. Для этого пса специально обучили в Университете Саншайн-Кост как собаку-ищейку. Беар является одной из немногих собак-ищеек, которые могут находить коал по запаху их меха.
Благодаря этому хорошему мальчику, более 100 коал смогли получить медицинскую помощь, и выжить в результате пожаров. Трудно поверить, но когда-то Беар сам нуждался в помощи и любви. Предыдущие хозяева бросили его на произвол судьбы из-за "проблем с поведением" в виде чрезмерной активности. Но когда Беар стал членом спасательной команды, он смог применить свою безграничную энергию в правильное русло.
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12 октября 2021 года Беара удостоили награды Международного фонда защиты животных (IFAW) за храбрость при спасении коал. Пса специально привезли на церемонию в Лондон, где он лично получил награду. По словам спасателей, благодаря таким собакам, как Беар, им удалось восстановить часть дикой природы, сохранить жизни коал, и создать для них безопасную среду.
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