Пес-герой спас сотни животных в лесных пожарах

6-летний австралийский пастуший пес по кличке Беар (Bear, или медведь) в 2019-2020 году стал настоящей звездой. Этот геройский пес помог спасти более 100 раненых коал из лесных пожаров в Австралии. Во время разрушительных пожаров пес искал раненых коал с помощью своего сильного обоняния. Для этого пса специально обучили в Университете Саншайн-Кост как собаку-ищейку. Беар является одной из немногих собак-ищеек, которые могут находить коал по запаху их меха.