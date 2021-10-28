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Пес-герой спас сотни животных в лесных пожарах

Пес-герой спас сотни животных в лесных пожарах (11 фото)

Автор:
28 октября 2021 12:30
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   животные   истории спасения   история спасения   коалы   собака   собаки   фото   
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Не все герои носят плащи - некоторые герои носят ошейники и защитные ботиночки, как пес по кличке Беар. Этот хороший мальчик помог спасти более 100 раненых коал от лесных пожаров в Австралии в 2019-2020 годах. Геройский пес проделал такую большую работу, что недавно был удостоен награды Международного фонда защиты животных (IFAW).
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Метки: Австралия   животные   истории спасения   история спасения   коалы   собака   собаки   фото   
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mercure

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