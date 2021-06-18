FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10339 постов • 1241 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку

В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку (16 фото)

Автор:
18 июня 2021 12:40
Сообщество : Животные
Метки: до и после   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
421
16

Люди увидели на улицах города Канзас в США это существо, в котором было очень сложно разглядеть собаку. Но под огромными тяжелыми колтунами скрывался очаровательный пожилой песик породы ши-тцу. 11-летний Саймон не поверил счастью, когда его избавили от килограммов колтунов. Это невероятная трансформация!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: до и после   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ratibor 7 минут назад
До слез! Это будет самый благодарный и верный Друг!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год "А это точно моя собака?": 30 доказательств того, какие чудеса творит груминг "А это точно моя собака?": 30 доказательств того, какие чудеса творит груминг Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас" Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

364738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой
4
426
В Москве тиктокерше дали пощечину за съемки видео с иконой
﻿
Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене
Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#приколы#дтп#люди#фотографии#в мире#подборка фото#комментарии#Разное
#фото#интересно#история#аварии#автомобили#авто аварии#забавно#автомир#сатира#шутка
#подборка#животные#картинки#интересное#сша#Россия#подборка приколов#прикольные фото#смешно#кино

На что жалуетесь?

Вернуться