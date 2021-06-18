В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку

К удивлению персонала, кожа песика была в хорошем состоянии: "Мы никогда не знаем, какие еще проблемы нас ожидают, когда мы бреем таких собак, но к счастью, кожа Саймона была в порядке. Он тощий, и был сплошь покрыт блохами, но сейчас он получает медицинскую помощь," - рассказывает сотрудница приюта.