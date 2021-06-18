В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку

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Люди увидели на улицах города Канзас в США это существо, в котором было очень сложно разглядеть собаку. Но под огромными тяжелыми колтунами скрывался очаровательный пожилой песик породы ши-тцу. 11-летний Саймон не поверил счастью, когда его избавили от килограммов колтунов. Это невероятная трансформация!
Этого брошенного хозяевами песика спасла организация KC Pet Project в Канзасе, США. 11-летний ши-тцу по кличке Саймон (Simon) еле передвигался из-за огромных колтунов, которые висели по всему его телу - казалось, за ним не ухаживали много лет.
Песик ходил на согнутых лапах из-за тяжелых колтунов, и кроме того, у него нашли сотни блох. Когда сотрудники увидели пса, они были в шоке - это был самый сложный случай с колтунами за всю их практику. Но команда ветеринаров решила приложить все усилия, чтобы помочь бедняге.
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Команда работала более двух часов, чтобы удалить все колтуны машинкой для стрижки и ножницами. Во время процедуры песик лежал под наркозом, чтобы все прошло быстро и безопасно. В результате врачи убрали больше трех килограмм колтунов с крошечного тела Саймона.
К удивлению персонала, кожа песика была в хорошем состоянии: "Мы никогда не знаем, какие еще проблемы нас ожидают, когда мы бреем таких собак, но к счастью, кожа Саймона была в порядке. Он тощий, и был сплошь покрыт блохами, но сейчас он получает медицинскую помощь," - рассказывает сотрудница приюта.
После стрижки Саймона искупали - наверное, впервые за много лет. Он храбро перенес все сложные процедуры, а сейчас проходит дополнительное лечение и реабилитацию. После того, как песик окрепнет, для него подыщут новых хозяев. Пожелаем ему обрести заботливую семью!
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