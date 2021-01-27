Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку

"Все собаки этой семьи - очень чуткие и любящие существа. Я не могу забыть, что сказал хозяин Блэки во время нашей встречи: “Как бы ни была тяжела моя жизнь, даже если я беден, я кормлю всех своих собак и забочусь о них"," - рассказала сотрудница центра спасения, Джиа.