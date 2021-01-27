Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку

Житель Филиппин ехал на мотоцикле через горы, как вдруг ему навстречу выбежал пес. Тот лаял и как будто старался изо всех сил привлечь внимание, а потом повел его в другую сторону. Пес привел мужчину к свалке, где среди мусора лежал маленький сверток.. с новорожденным ребенком внутри.
Этой шокирующей и трогательной историей поделился филиппинец по имени Джунрелл Фуентес Ревилла (Junrell Fuentes Revilla). Мужчина ехал на мотоцикле через горы Себа, и ему навстречу неожиданно выбежал песик. Он громко лаял и вел мужчину в сторону, как будто пытаясь показать ему что-то. Мужчина заподозрил, что что-то здесь не так, и последовал за псом..
Тот привел его к своей шокирующей находке. На свалке среди мусора лежал небольшой сверток, внутри которого мужчина увидел новорожденного ребенка. Оказалось, этого ненужного крохотного мальчика просто оставили здесь, а благодаря собаке его удалось заметить. Мужчина доставил малыша в ближайший полицейский участок, где о нем позаботились.
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Эта история быстро распространилась по социальным сетям на Филиппинах - многие были тронуты храбростью и чутьем геройской собаки. Об этом даже сняли новостной сюжет. О самом песике сообщили в местную организацию спасения Hope For Strays. Как и многие пользователи сети, сотрудники компании думали, что этот песик бездомный - но оказалось, у него есть хозяева.
Пса зовут Блэки (Blacky), и он живет в большой любящей семье Олингей. Сотрудники организации однажды посетили дом семьи, чтобы поближе пообщаться с псом, который стал настоящим национальным героем. Семья Блэки очень любит собак - помимо него, у них живет еще четыре четвероногих друга.
"Все собаки этой семьи - очень чуткие и любящие существа. Я не могу забыть, что сказал хозяин Блэки во время нашей встречи: “Как бы ни была тяжела моя жизнь, даже если я беден, я кормлю всех своих собак и забочусь о них"," - рассказала сотрудница центра спасения, Джиа.
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А вот у кого после таких историй собаки сразу становятся ангелами сами по себе - такие и есть зоошиза.