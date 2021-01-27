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Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку

Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку (11 фото)

Автор:
27 января 2021 21:46
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   трогательно   фото   
1725
11

Житель Филиппин ехал на мотоцикле через горы, как вдруг ему навстречу выбежал пес. Тот лаял и как будто старался изо всех сил привлечь внимание, а потом повел его в другую сторону. Пес привел мужчину к свалке, где среди мусора лежал маленький сверток.. с новорожденным ребенком внутри.

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   трогательно   фото   
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2k
Core 4 часа назад
Пёс - человек больше, чем родители ребенка
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55
Племянник Путина 2 часа назад
эта собака лучше 98% взрослых человеков
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3k
Enigma Kuutar 4 часа назад
Уже натыкалась на эту нововость сегодня. Но там младенец девочкой был.
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7k
Владимир Enigma Kuutar 3 часа назад
тоже думаете не стоило спасать при таком раскладе?
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
самое главное не делать генетический анализ найдёныша и хозяев собаки. ну его нафиг. даже здесь, из 5 камментов, 4 про то, что собак любят больше чем людей.
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3k
Убийца Прохиндеев Дельфин Красивый 3 часа назад
Собаки по разному себя ведут и стаями тех же детей загрызают насмерть прямо на улицах города. Нравятся не собаки вообще, а достойный поступок(поведение) конкретного славного пса.

А вот у кого после таких историй собаки сразу становятся ангелами сами по себе - такие и есть зоошиза.
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Ещё и о хозяевах подумал - не стал им лишний геморрой доставлять, какого-то чужого мужика позвал)))
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25k
Франц Лефорт 4 часа назад
Чем больше понимаю я людей,тем больше я люблю свою собаку.
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8k
Юлия 4 часа назад
И уж ни одна собака не отнесет своих детенышей на помойку, блин. А ведь подобные истории - не редкость.
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