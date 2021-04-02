Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть

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Не так давно на всю Англию прогремело шокирующее событие - прохожая нашла в реке овчарку, которая была привязана к камню и оставлена на верную смерть. Как оказалось, жестокая хозяйка намеренно пыталась ее утопить. Собака провела в воде несколько часов, пока ее случайно не заметила женщина, выгуливающая свою собаку.
В январе прошлого года жительница Англии по имени Джейн Харпер выгуливала свою собаку возле реки Трент, как вдруг заметила что-то странное в воде. Приблизившись, она была в шоке - там торчала мордочка полуживой овчарки. Та была привязана к чему-то тяжелому, и было ясно, что ее оставили умирать. Вместе с хозяином другой собаки женщина вытащила овчарку на берег, и срочно связалась с центром спасения RSPCA.
Собака геройски выжила в ледяной воде, но была в печальном состоянии. Кроме того, у нее нашли много проблем со здоровьем, которые тут же начали лечить. "Собаку намеренно пытались утопить, бросили в реку посреди ночи. Она провела там несколько часов, пока около восьми часов утра ее не заметили люди, выгуливающие собак. Они действовали быстро, вытащили ее и вызвали спасателей," - говорит Элла Карпентер, сотрудница центра спасения.
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Позже оказалось, что 11-летнюю овчарку зовут Белла (Bella). Спасатели вышли на ее хозяйку - 32-летнюю Шарлин Латам. После допроса женщина призналась, что ее партнер намеренно утопил собаку, хотя, по ее словам, она пыталась его отговорить. Несмотря на это, женщину приговорили к году общественных работ, а также выписали штраф на 300 фунтов стерлингов (30 тыс. рублей).
Белла прошла большой путь реабилитации - команда центра спасения делала все для того, чтобы она скорее поправилась. Лишь через 15 месяцев лечения, собака восстановилась, научилась доверять людям, и для нее начали подыскивать хозяев. К тому моменту о Белле рассказали в местных новостях, где ее увидела пожилая семейная пара - Мэгги и Чарли Дуглас.
"В нашей семье за последние 30 лет было три овчарки, и мы их очень любим. Мы потеряли последнего любимца три года назад, и тяжело переживали горе. Некоторое время назад мы увидели в прессе историю Беллы, и наша дочь посоветовала присмотреться к ней.. И мы решили, что хотим подарить ей любящий дом, после всего, что ей пришлось пережить," - рассказала 79-летняя Мэгги.
Пара была в шоке, узнав, что случилось с собакой. Они понимали, что Белла пожилая, и ей необходим должный уход и визиты к ветеринару из-за определенных проблем со здоровьем, но они были готовы подарить ей свою любовь. Познакомившись с ней вживую, у пары не осталось сомнений... Так у Беллы появилась семья!
Сотрудники центра спасения всем сердцем полюбили Беллу, и были счастливы, что она наконец обрела дом. Все это время за Беллой следила и ее спасительница Джейн, которая тоже очень обрадовалась этой новости. Сейчас эта собачка живет с любящими людьми, она окружена заботой, и ее больше никогда не обидят. Спасибо добрым людям за ее спасение!
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