Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть

"В нашей семье за последние 30 лет было три овчарки, и мы их очень любим. Мы потеряли последнего любимца три года назад, и тяжело переживали горе. Некоторое время назад мы увидели в прессе историю Беллы, и наша дочь посоветовала присмотреться к ней.. И мы решили, что хотим подарить ей любящий дом, после всего, что ей пришлось пережить," - рассказала 79-летняя Мэгги.