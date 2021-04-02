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Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть

Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть (14 фото)

Автор:
02 апреля 2021 19:03
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
211
14

Не так давно на всю Англию прогремело шокирующее событие - прохожая нашла в реке овчарку, которая была привязана к камню и оставлена на верную смерть. Как оказалось, жестокая хозяйка намеренно пыталась ее утопить. Собака провела в воде несколько часов, пока ее случайно не заметила женщина, выгуливающая свою собаку.

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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8  комментариев
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31k
Alex Полчаса назад
Пиз**ц, какой же мразью надо быть...
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2k
kirka72 5 минут назад
Что за урод минус поставил?
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14k
homerchik 14 минут назад
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4k
RomaXz 22 минуты назад
Всего 300 фунтов? Слишком мало за такое
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8k
Васильевна 23 минуты назад
Боже мой, какая умилительная девочка! Красивишна! Чувствуется, что она - личность.
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42
StaroduB62 39 минут назад
Собака лучше человека - она не предаст.
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27k
lem02 40 минут назад
Сам собачник. Обидеть домашнее животное это как ребенка обидеть.
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1k
Peter Griffin 46 минут назад
По е..алу вот этим камнем этой шлю.е и её гондо.у-сожителю.
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