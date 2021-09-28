Популярные профессии, которые прекратили существовать благодаря появлению машин

Многие занимаются достаточно монотонной и немного скучной работой. Чтобы не уснуть и скоротать время можно слушать музыку, подкасты или включить сериалы, для фона. Но в 19-20 веке таких технологий не было и на заводы частенько нанимали лектора с хорошо поставленным звучным голосом. В его обязанности входило читать самую разную информацию: от развлекательной до научно-популярной. Их довольно быстро сменило радио, однако они достаточно проработали в такой должности, чтобы войти в историю.