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Популярные профессии, которые прекратили существовать благодаря появлению машин

Популярные профессии, которые прекратили существовать благодаря появлению машин (12 фото)

Автор:
28 сентября 2021 18:28
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересное   истории   профессии   путешествия   работа   факты   
1501
12
Мир не стоит на месте, он постоянно развивается, особенно последние десятилетия. Каждый год появляется все больше устройств.
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Метки: в мире   интересное   истории   профессии   путешествия   работа   факты   
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1k
閃光 Час назад
А как же "барышни"?
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3k
Ув. Алексей Николаевич 6 минут назад
"Их называли брейкер-бойза, или, проще говоря, выборщики. Этим ремеслом овладевали люди со слабым здоровьем, или дети, или пожилые. В общем те, кто не могли найти себе работу получше. В их обязанности входило вручную отделять добываемый в шахтах уголь от самых разных примесей. Эта работа была распространена в Великобритании и США буквально до 1920 года."

Серьезно? До сих пор при, так называемом, "сухом обогащении" угля используется ручной низкоквалифицированных труд для удаления породы из угольной массы!
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312
vijilante Полчаса назад
В кинотеатре,во времена немого кино играл на пианино ТАПЁР.
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19k
Ego sum qui sum 39 минут назад
Замена части людей и профессий машинами, автоматами, компьютерами уже видится не такой страшной. А вот современное появление пугающего числа паразитирующих на недостатках человеческого общества блогеров, тиктокеров, инстаграмщиц и ничего не созидающих,- вот это по настоящему страшно.
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1k
Геннадьич 41 минуту назад
Слышать вражеские самолёты за несколько СОТЕН километров ???
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20k
Альберт 44 минуты назад
В 70 е - 80 е годы я работал судовым радистом, но с появлением более современной радиоаппаратуры, эту должность на судах упразднили.
Хотя радисты остались ещё в армии и во флоте, поскольку радиотелеграфная связь имеет свои неоспоримые преимущества.

Недавно показывали по телеку открытие суперсовременного управляющего центра РВСН.
Когда дежурный дал приказ оповестить о начале работы, радист стал стучать по клавиатуре прибора, который показался мне до боли знакомым.
Это был датчик телеграфного кода Морзе - Р-010, который и в годы моей службы (май 70 - май 72) уже не был новинкой в войсках.
Жив курилка!
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371
Дед Игнат Альберт 3 минуты назад
Прост и надёжен, как лопата БСЛ-110.
И вирусы на него не действуют...
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27k
Альтист Данилов 47 минут назад
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29k
a.fey Час назад
На буржуйском языке. Но и по картинкам все понятно.
Ссылка youtu.be
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12k
Великий Кормчий Час назад
Плоты по реке Онеге ещё в 70х годах гоняли. Там же до сих пор льдом из реки погреба остужают. Электричества, водопровода и газа тоже не предвидится в ближайшие годы, про дороги лучше молчать.
Хотя рядом Плесецк и партия единая россия!
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3k
Leo 2 часа назад
На сколько я помню в Германии и Англии ещё остались фонарщики.
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