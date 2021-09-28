Популярные профессии, которые прекратили существовать благодаря появлению машин

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Мир не стоит на месте, он постоянно развивается, особенно последние десятилетия. Каждый год появляется все больше устройств.
Пылесосы убирают сами, свет выключается и включается при помощи голосовой команды, а в наших руках находится буквально компьютер. Большинство изобретений предназначены для повышения качества жизни, упрощая ее. В Англии есть популярное движение луддитов, которое появилось в 1811 году. Это были стихийные протесты в первой четверти XIX века, против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. Именно тогда произошла автоматизация текстильного производства, когда машины начали заменять людей и вызывали колоссальную безработицу. Скорость встала выше качества.
И вот еще несколько профессий, которые канули в лету из-за технологий.
И вот еще несколько профессий, которые канули в лету из-за технологий.
"Пинсеттер" для боулинга
Игра в боулинг для многих отличное развлечение даже сейчас, когда уже есть гаджеты и телевидение. И пока технологии не были столь развитыми, то существовал человек, который расставлял на дорожках кегли. Это была достаточно простая работа, которую впоследствии автоматизировали.
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Лёдорез
Сложно представить современную жизнь без холодильника. Это верный помощник на любой кухне. И вот представьте, что его нет. Уже сложновато. До изобретения этого чуда люди обращались к профессионалам - лёдорезам. Это была непростая работа, нужно было вручную доставать лед из озер и рек, чтобы потом его продавать в магазины, больницы и людям на заказ.
Выборщики породы
Эта профессия очень осуждается в обществе. Их называли брейкер-бойза, или, проще говоря, выборщики. Этим ремеслом овладевали люди со слабым здоровьем, или дети, или пожилые. В общем те, кто не могли найти себе работу получше. В их обязанности входило вручную отделять добываемый в шахтах уголь от самых разных примесей. Эта работа была распространена в Великобритании и США буквально до 1920 года.
Лектор для рабочих
Многие занимаются достаточно монотонной и немного скучной работой. Чтобы не уснуть и скоротать время можно слушать музыку, подкасты или включить сериалы, для фона. Но в 19-20 веке таких технологий не было и на заводы частенько нанимали лектора с хорошо поставленным звучным голосом. В его обязанности входило читать самую разную информацию: от развлекательной до научно-популярной. Их довольно быстро сменило радио, однако они достаточно проработали в такой должности, чтобы войти в историю.
Фонарщик
А ведь когда-то давно существовали целые фонарные команды, в работу которых взводило зажигание и тушение фонарей на улице. Также они их чинили при поломке и заправляли горючим. В первой команде, что была создана еще в 1770 году, состояло 100 рекрутов.
Плотогон
Эта профессия была очень опасна и травматична. От работника нужна была прекрасная физическая подготовка и выносливость, ведь они занимались переправление заготовок леса, делая из них плоты. Они должны были управлять движением конструкции и устраняли заторы, когда они возникали. Эта профессия оставалась актуальной до начала 20 века, но с появлением судов плотогоны прекратили свое существование.
Похитители тел
Вот работа, которая была очень неприятной и такой же популярной. Для того, чтобы свершались медицинские исследования и открытия нужен был материал, а на живых и неживых людях эксперименты ставить было нельзя. Именно поэтому существовала такая работа. Похитители тел находили на улицах "материал" без признаков жизни и привозили его в медицинские университеты и учреждения.
Слушать вражеские самолеты
Это была одна из самых тяжелых и необходимых работ военного периода. До того, как появились радары, солдаты использовали достаточно простое изобретение, которое позволяло за несколько сотен км услышать звуки приближающихся самолетов.
Пороховая обезьянка
Юнги, которые в возрасте от 10 до 14 лет ходили под парусами и притаскивали порох из погреба к артиллерийским орудиям во время сражений, наименовались "пороховыми обезьянками". Это была одна из тех работ, которой могли заниматься в столь раннем возрасте. Такая должность появилась для экономии времени во время боя и повышения эффективности огневой мощи. Работа ужасная и не очень-то добровольная.
Человек-будильник
Будильники себе могли позволить далеко не каждый, а вставать рано на работу нужно было всегда.
В Ирландии и Англии до 1920-х годов существовала профессия knocker-up. Его задача была достаточно проста: он будил людей по утрам, используя самые разные дубинки, палки, камешки, чтобы стучать ими в двери и окна. Обычно дом "скидывался" на подобную услугу.
Вот интересно, а как вставали сами knocker-up?
В Ирландии и Англии до 1920-х годов существовала профессия knocker-up. Его задача была достаточно проста: он будил людей по утрам, используя самые разные дубинки, палки, камешки, чтобы стучать ими в двери и окна. Обычно дом "скидывался" на подобную услугу.
Вот интересно, а как вставали сами knocker-up?
Разумеется, это не все профессии, которые ушли в прошлое. Например, крысоловы, что избавляли город вот крыс во время чумы, или же любимые всеми молочники, разносившие молоко по домам. Но так или иначе, нет ничего плохого в автоматизации процессов, но лучше всего работает связка механизм+человек.
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Серьезно? До сих пор при, так называемом, "сухом обогащении" угля используется ручной низкоквалифицированных труд для удаления породы из угольной массы!
Хотя радисты остались ещё в армии и во флоте, поскольку радиотелеграфная связь имеет свои неоспоримые преимущества.
Недавно показывали по телеку открытие суперсовременного управляющего центра РВСН.
Когда дежурный дал приказ оповестить о начале работы, радист стал стучать по клавиатуре прибора, который показался мне до боли знакомым.
Это был датчик телеграфного кода Морзе - Р-010, который и в годы моей службы (май 70 - май 72) уже не был новинкой в войсках.
Жив курилка!
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И вирусы на него не действуют...
Хотя рядом Плесецк и партия единая россия!
Не благодарите.
То есть именно нужды в их должности нет и фонари давно можно перевести на электричество, но ради атмосферы все еще сохраняют)