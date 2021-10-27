Excel-Микеланджело, музыка по ячейкам и другие способы сотворить шедевр в офисной программе

Серые будни офисного планктона превращают жизнь многих из них в день сурка. Для некоторых людей рабочее место превращается в своего рода клеткой. Особенно, если ты творческая личность, а занимаешься монотонной работой, чтобы содержать семью и оплачивать счета.
Специально для таких ловите годный совет, как хоть немного спастись от рутины. Предупреждаю, речь не идет о более легких способах самовыражения, таких как клепать мемы в канве, фотошопе или других графических программах. Данное занятие как раз для тех, кто не хочет быстро и просто, а как раз-таки чтобы убить время.
Инструкция как начать рисовать в Word
Для начала давайте облегчим себе жизнь и включи в ворде невидимую сетку, она поможет вам выравнивать объекты и соблюдать расстояния между ними.
Разметка страницы -> Выровнять -> отображать сетку
Также эту сетку можно настроить, а именно выбрать шаг этой самой сетки: Разметка страницы -> Выровнять -> параметры сетки.
Теперь приступим к обзору инструментов, что у вас есть в ворде. Заходим в Вставка -> Фигуры
Для начала стоит изучить возможности каждой из представленных фигур в вашем арсенале. Их можно не только изменять по размеру или поворачивать, но также и изменять их форму, цвет, прозрачность и прочие возможности.
После того, как вы полностью изучили свойства фигур, можно приступать к рисованию. На начальных этапах вам стоит делать элементарные рисунки, которые вы наверняка делали в детстве.
Будь то домик или мама-папа-я, позже, когда вы освоите применение всех фигур, можно перейти к более сложным задачам, а именно натюрморт в ворде.
Так от простого к сложному, вы сможете дойти до выполнения в ворде многогранных и сложных рисунков. Для выполнения таких работ лучше всего использовать референсы. Искать в интернете пиксельные картинки, а после делать их в качестве подложки на заднем фоне вашего вордовского листа.
Что касается рисования в Excel, то тут вам необходимо уметь пользоваться формулами и делать расчеты. Рисования в нем поможет вам в игровой форме изучить возможности программы, которые вы сможете в последствии применять в вашей работе. Как форматировать таблицы, красиво визуализировать отчеты в презентациях, все это можно узнать, рисуя в экселе.
В экселе также, как и в ворд лучше начинать с простых фигур, которые можно сделать при помощи изменения размеров клеток и их заливки.
В последствии, ваш мозг и лень сделают все, чтобы избавиться от рутинной и монотонной работы закрашивания каждой клетки, тогда вы начнете искать комбинации клавиш и формулы, которые бы ускорили и упростили бы вашу работу.
В последствии вы сможете делать подобные картинки в Excel.
Кстати, существуют даже конкурсы картин, сделанных в Экселе. А создатели этих картин зарабатывают реальные деньги на своих работах. Так что, если вы в душе творческая личность, которая заперта в теле офисного клерка, который излазил вдоль и поперек изучив возможности экселя, самое время заняться творчеством и может быть и вы сможете стать известным эксель-художником.
Excel-Микеланджело
История 81-летнего японца Тацуо Хориучи, который создает в Эксель произведения искусства. Мужчина, вышел на пенсию в 2000 году и вместо того, чтобы тратить деньги на инструменты для рисования занялся цифровым искусством. Он изучил Excel-инструмент Autoshape. Его первоначальной целью было создать картину, которую не стыдно было бы показать людям.
В итоге спустя 6 лет упорного труда японец выиграл конкурс Excel Autoshape Art Contest и получил мировую славу.
Как заработать на картинке в Эксель
Его последователь украинский эксель-художник Алексей Сай называет рисование в эксель самым скучным и сложным занятием. На одну картину может уйти от одной недели до месяца и больше.
Художник уже успел провести несколько выставок, а его работы существуют в единственном экземпляре и продаются от двух тысяч долларов.
Даниэль Уберт американская художница из Нью-Йорка в течение полутора лет рисовала в таблицах, а после выпустила бумажную книгу с ее работами, которая выпускалась три года.
Excel-art и мировые бренды
«Офисное искусство» привлекло внимание мировых брендов, например, Microsoft в 2013 году написал о нем в своем личном блоге. А Google в 2016 году организовал коллаборацию двух иллюстраторов для создания картины в Google Таблицах. Работу перенесли на одну из стен Бруклина в качестве рекламной кампании.
Безграничные возможности Excel
Но возможности Эксель не ограничиваются только 2D рисунками, в программе можно делать анимаци, рисовать объемные фигуры, а некоторые даже умудряются делать музыку и элементарные игры.
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Конечно, есть специальные программы, в которых это сделать куда проще, но люди, которые при помощи экселя создают произведения искусства целесообразно используют первобытные технологии.
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