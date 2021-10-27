Excel-Микеланджело, музыка по ячейкам и другие способы сотворить шедевр в офисной программе

Специально для таких ловите годный совет, как хоть немного спастись от рутины. Предупреждаю, речь не идет о более легких способах самовыражения, таких как клепать мемы в канве, фотошопе или других графических программах. Данное занятие как раз для тех, кто не хочет быстро и просто, а как раз-таки чтобы убить время.





Инструкция как начать рисовать в Word

Для начала давайте облегчим себе жизнь и включи в ворде невидимую сетку, она поможет вам выравнивать объекты и соблюдать расстояния между ними.

Разметка страницы -> Выровнять -> отображать сетку

Также эту сетку можно настроить, а именно выбрать шаг этой самой сетки: Разметка страницы -> Выровнять -> параметры сетки.

Теперь приступим к обзору инструментов, что у вас есть в ворде. Заходим в Вставка -> Фигуры

Для начала стоит изучить возможности каждой из представленных фигур в вашем арсенале. Их можно не только изменять по размеру или поворачивать, но также и изменять их форму, цвет, прозрачность и прочие возможности.