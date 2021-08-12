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Корейская художница создает невероятные оптические иллюзии на собственном теле

Корейская художница создает невероятные оптические иллюзии на собственном теле (33 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Ден Юн   боди-арт   интересно   искусство   необычно   творчество   художница   южная корея   
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Кореянка Ден Юн - художница с классическим образованием, которая использует собственное тело в качестве холста. Разрисовывая себя затейливыми узорами, она создает невероятные оптические иллюзии - зрители буквально не верят своим глазам!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ден Юн   боди-арт   интересно   искусство   необычно   творчество   художница   южная корея   
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