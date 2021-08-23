FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2293 поста • 423 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Советский антиалкогольный плакат: шедевр агитации

Советский антиалкогольный плакат: шедевр агитации (37 фото)

Автор:
23 августа 2021 16:45
Сообщество : Искусство
Метки: агитация   антиалкогольная кампания   интересно   искусство   история в плакатах   пропаганда   рекламный плакат   творчество   
313
37
В мае 1985 года Михаил Горбачев объявил, что все беды в стране - от выпивки. Началась беспрецедентная по своим масштабам антиалкогольная кампания. Ее последствия были столь же многочисленными, сколь и масштабными: от пропажи водки в магазинах до вырубки ценнейших виноградников. Правда, пить народ так и не бросил. Но зато кампания стала мощным вкладом в традиционное искусство антиалкогольных агитационных плакатов СССР. Вспомним, почтим тостом!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: агитация   антиалкогольная кампания   интересно   искусство   история в плакатах   пропаганда   рекламный плакат   творчество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
831
neo 45 минут назад
Зачёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
doker 12 минут назад
Если при социализме не смогли победить "зелёного змия", а тогда мотвация хорошая была - очередь на жильё, тринадцатая, профсоюзные путёвки, то сейчас даже пробовать не стоит.
Сегодня алкоголь - самый дешёвый антидепрессант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вано Полчаса назад
В борьбе с зелёным змием всегда побеждает змий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов 40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя 40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя Плакаты о китайско-советской дружбе... кажется, даже слишком горячей Плакаты о китайско-советской дружбе... кажется, даже слишком горячей Корейская художница создает невероятные оптические иллюзии на собственном теле Корейская художница создает невероятные оптические иллюзии на собственном теле Шесть художников - мастеров фотореализма Шесть художников - мастеров фотореализма Карантин заставил фотографа сменить амплуа - получилось замечательно! Карантин заставил фотографа сменить амплуа - получилось замечательно!
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363261



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 фотографий котиков и рыбов, глядя на которые так и хочется сказать «красивое»
1
24
18 фотографий котиков и рыбов, глядя на которые так и хочется сказать «красивое»
Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться
0
155
Когда Ютуб перегнул с рекламой и не желает останавливаться
﻿
Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов
Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#фотографии#автомир#позитив#страна#Разное#аварии#авто аварии
#факты#история#СССР#Россия#картинки#война#животные#подборка#дтп#прикольные
#интересно#люди#кино#автомобили#интересное#в мире#приколы#фильм#забавно#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться