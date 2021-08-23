Советский антиалкогольный плакат: шедевр агитации

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В мае 1985 года Михаил Горбачев объявил, что все беды в стране - от выпивки. Началась беспрецедентная по своим масштабам антиалкогольная кампания. Ее последствия были столь же многочисленными, сколь и масштабными: от пропажи водки в магазинах до вырубки ценнейших виноградников. Правда, пить народ так и не бросил. Но зато кампания стала мощным вкладом в традиционное искусство антиалкогольных агитационных плакатов СССР. Вспомним, почтим тостом!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: агитация антиалкогольная кампания интересно искусство история в плакатах пропаганда рекламный плакат творчество
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