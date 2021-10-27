16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый

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Создание фильма - несомненно, огромная работа, где нужно уследить за значительным количеством вещей. Поэтому мы без сомнений прощаем нашим любимым фильмам мелкие недочеты. Но посмотреть на некоторые киноляпы в фильмах всегда любопытно. В конце концов, всем свойственно ошибаться.
В начале этой сцены фильма "Мстители: Война бесконечности" на плечах Тони Старка была кофта. В следующем кадре ее уже нет
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В фильме "Прибытие" (2016) никого не смутило, что пришелец нарисовал символы по ту сторону стекла - то есть ученые могли истолковать их неверно
В одном из эпизодов "Друзей" Монику (справа) на несколько секунд заменили на другую актрису
В фильме "Джанго освобожденный" Джейми Фокс носит такие солнечные очки. Однако, в 1858 году подобные еще не изготавливали
Когда героиня Сандры Буллок плачет в космосе в фильме "Гравитация", ее слезы летают во все стороны. Но если бы она была в космосе на самом деле, слезы остались бы на лице
В фильме "Один дома", номер на машине преступников через некоторое время меняется с 4565 АК на 4566 АК
В комедии "Дрянные девчонки" героиня Линдси Лохан говорит, что раньше жила в Африке. Однако на ее детской фотографии она сидит на азиатском слоне, а не на африканском
Когда Хэппи Хоган зашивает рану Питеру Паркеру (Человеку-пауку), можно заметить, что у него в руках ничего нет
После того, как Гарри Поттера распределили в Гриффиндор, он садится рядом с Роном. Но в следующем кадре мы видим, что он сидит рядом с Гермионой на другой стороне стола
В сериале "Ужиться с самим собой" действие происходит в 2014 году. Но герой пользуется 10-м iPhone, который выпустили в 2017 году
В фильме "Человек, который изменил всё" персонаж Брэда Питта сначала нажимает кнопку выключения на телефоне, а затем говорит: “Я тебе перезвоню”
Источник: — переведено специально для fishki.net
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то, что весь сюжет о рабе, который за пару лет научился стрелять как снайпер, драться как мастер самбо, полностью изжил страх перед белыми и никто в гребаном Техасе его даже не пытается линчевать - это лютая бредятина, автора не взволновало!