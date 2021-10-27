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16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый

16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый (17 фото)

Автор:
27 октября 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   киноляп   киноляпы   ошибки в фильмах   подборка   фильм   фильмы   
6887
17
Создание фильма - несомненно, огромная работа, где нужно уследить за значительным количеством вещей. Поэтому мы без сомнений прощаем нашим любимым фильмам мелкие недочеты. Но посмотреть на некоторые киноляпы в фильмах всегда любопытно. В конце концов, всем свойственно ошибаться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   киноляп   киноляпы   ошибки в фильмах   подборка   фильм   фильмы   
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14  комментариев
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45k
zloykoyot Час назад
Вот тут спорно. Цивилизация, долетевшая до нашей планеты, вполне в состоянии допереть что знаки другому разумному существу надо рисовать так, чтобы оно могло прочитать их правильно.
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44
Геворг Амбарцумян 2 минуты назад
если приглядеться то это кино
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14k
Booka1a 15 минут назад
ну уж докопаться до темных очков в "Джанго" - это вообще ппц.
то, что весь сюжет о рабе, который за пару лет научился стрелять как снайпер, драться как мастер самбо, полностью изжил страх перед белыми и никто в гребаном Техасе его даже не пытается линчевать - это лютая бредятина, автора не взволновало!
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339
Albe 39 минут назад
смотрю фильмы, чтобы наслаждаться сюжетом, режиссурой, операторской работой. только даунито сидят и смотрят - оооо, а у него кольцо на безымянном, потом на сраднем пальце "это фейл, падписчаги, фейл! кол из 10 такому фильму"
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3k
Sam Backet 53 минуты назад
Большая часть косяков связана с тем, что сцену переснимали или доснимали в разное время.
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19k
иванов дмитрий 57 минут назад
зануда 80 уровня )
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79
ВИТАС Час назад
Болдуин так ляпнул что думаю фильма не увидим
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800
Кактус Час назад
Не косячит тот, кто ничего не делает!
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5k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Бывает
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mercure

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