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Забавные киноляпы, которые пропустили при монтаже

Забавные киноляпы, которые пропустили при монтаже

Автор:
13 сентября 2023 17:10
Сообщество : Кино
Метки: кино   киноляп   киноляпы   кинопроизводство   ошибки   ошибки в фильмах   ошибки кино   смешные ошибки   
1758
18

Даже в масштабных кинолентах, над которыми работает множество людей, могут встретиться небольшие ошибки. Зоркие фанаты очень любят их находить! Именно этим и мы займемся сегодня. Наша фотоподборка — напоминание о том, что делать кино не так-то просто, как кажется на экране.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   киноляп   киноляпы   кинопроизводство   ошибки   ошибки в фильмах   ошибки кино   смешные ошибки   
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9  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
теперь нужен пост про забавные психические отклонения людей, которые такое не просто замечают, а превращают в списки
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3k
Walther 9 минут назад
По поводу последнего фото, люди исчезли... Понятное дело, настоящая "Нокиа" с такой высоты летит, это ж похлеще ядреной бомбы!
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87
Александр Иванов 42 минуты назад
Знаете, такие ляпы, с первого раза и не увидишь и не обратишь внимания. Это значит что фильм смотрели не один раз, а это значит что кинцо(сериалы) - хорошие!!!! Везде ищите добро!! Говна и так хватает!!))
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11k
kaboza Час назад
Ну летящая с высоты любая нокия из 90-х может пробить аж до метро...ясн все свалили
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403
ruslan d 2 часа назад
В «Коммандо» я еще в детстве заметил этот ляп
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286
Dee78 59 минут назад
Да там много ляпов.... И трос у Салли, и порште, и гипермаркет, трюки.

Так то если сидеть и искать, то найдёшь.
Но в 90х, фильм был супер.
Командос, Кобра, Рембо...
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