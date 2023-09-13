Забавные киноляпы, которые пропустили при монтаже

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Даже в масштабных кинолентах, над которыми работает множество людей, могут встретиться небольшие ошибки. Зоркие фанаты очень любят их находить! Именно этим и мы займемся сегодня. Наша фотоподборка — напоминание о том, что делать кино не так-то просто, как кажется на экране.
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14. «Трансформеры: Месть падших». Стеклянные панели на крыши исчезают и она становится сплошной
16. «Матрица». Стаканы на полке меняют расположение относительно друг друга. Возможно, так и задумано — просто сбой в матрице
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так то если сидеть и искать, то найдёшь.
Но в 90х, фильм был супер.
Командос, Кобра, Рембо...