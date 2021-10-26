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Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и неприятным финишем

Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и неприятным финишем (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 14:06
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   авто   видео   гонки   дтп   краснодар   молодёжь   ночь   
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Неприятное, но закономерное ДТП на парковке во время скоростных состязаний молодёжи в Краснодаре попало на видео.

Вечером в субботу, 23 октября, в Краснодаре на парковке возле гипермаркета "Магнит Семейный", по улице Артюшкова, 2, молодые люди развлекались, используя автотранспорт, и устроили ДТП. 

На видео показано как, попутавшие берега и с трудом различающие края, водители двух автомобилей с огромной скоростью увлечённо носятся друг за другом, едва притормаживая на поворотах. В пылу скоростного заезда ребята и не заметили, что на площадке появился ещё один участник движения., который на "Ниве" выдвигался им наперерез. Вот об этот внедорожник и финишировал лидер гонки.

Оказалась, что, кроме гонок, ретивые автовладельцы доставали не раз жителей окрестных многоэтажек тяжёлыми басами своих сабвуферов.


"Жалобы не помогают остановить этих «гонщиков-любителей громкой музыки». У чёрной машины заклеены номера. Просто накипело уже, из-за них невозможно спать. Мне было не лень спуститься и отдать видео пострадавшим, до приезда ДПС. Чтобы картина была полной того, что здесь произошло", - пишет свидетель ДТП. Пользователи также удивляются, почему владельцы парковки не следят за ситуацией и почему парковки по ночам постоянно превращаются в опасные гоночные трассы, сообщается на страницах bloknot-krasnodar.ru

Источник:

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Метки: Россия   авто   видео   гонки   дтп   краснодар   молодёжь   ночь   
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16  комментариев
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8k
vit Час назад
Ого какие увлекательные гонки... даже кто-то дрифтить пытается, дегенераты мамкины.
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728
Дмитрий 57 секунд назад
Надеюсь дебил был не пристёгнут
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15k
ВОВЧЕГ 6 минут назад
Грачи что ли долетались?
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7k
Ivan 7 минут назад
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6k
Серега 12 минут назад
то же зимой на большой парковке катаемся, но там рядом жилого сектора нету - поэтому тихо. да и происходит тогда, когда нету никого из посетителей. Тут было закономерно.
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9k
kaboza 23 минуты назад
контрацептивы
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628
Добрыня Полчаса назад
А Нива то тоже не "простая" - на литье и в тоне
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1k
i love USA 40 минут назад
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2k
Sergius SPb 40 минут назад
Надо вооружаться пневматикой и отсреливать этих мудаков....
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12k
Евгений 46 минут назад
Какое то время на дорогах будет одним дебилом меньше - уже плюс.
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1k
Геннадьич 53 минуты назад
Завершились закономерным финишем!
Дальше только крылатая фраза Лаврова.
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941
Ян 54 минуты назад
Цитирую Лаврова
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1k
Алксандр Шевченко 58 минут назад
Где там водитель с лопатой, он здесь очень нужен .
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
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6k
Николай Час назад
как смачно...
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