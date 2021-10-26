Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и неприятным финишем

Неприятное, но закономерное ДТП на парковке во время скоростных состязаний молодёжи в Краснодаре попало на видео.
Вечером в субботу, 23 октября, в Краснодаре на парковке возле гипермаркета "Магнит Семейный", по улице Артюшкова, 2, молодые люди развлекались, используя автотранспорт, и устроили ДТП.
На видео показано как, попутавшие берега и с трудом различающие края, водители двух автомобилей с огромной скоростью увлечённо носятся друг за другом, едва притормаживая на поворотах. В пылу скоростного заезда ребята и не заметили, что на площадке появился ещё один участник движения., который на "Ниве" выдвигался им наперерез. Вот об этот внедорожник и финишировал лидер гонки.
Оказалась, что, кроме гонок, ретивые автовладельцы доставали не раз жителей окрестных многоэтажек тяжёлыми басами своих сабвуферов.
"Жалобы не помогают остановить этих «гонщиков-любителей громкой музыки». У чёрной машины заклеены номера. Просто накипело уже, из-за них невозможно спать. Мне было не лень спуститься и отдать видео пострадавшим, до приезда ДПС. Чтобы картина была полной того, что здесь произошло", - пишет свидетель ДТП. Пользователи также удивляются, почему владельцы парковки не следят за ситуацией и почему парковки по ночам постоянно превращаются в опасные гоночные трассы, сообщается на страницах bloknot-krasnodar.ru
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Дальше только крылатая фраза Лаврова.