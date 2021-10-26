Субботние покатушки юных стритрейсеров завершились внезапным и неприятным финишем

На видео показано как, попутавшие берега и с трудом различающие края, водители двух автомобилей с огромной скоростью увлечённо носятся друг за другом, едва притормаживая на поворотах. В пылу скоростного заезда ребята и не заметили, что на площадке появился ещё один участник движения., который на "Ниве" выдвигался им наперерез. Вот об этот внедорожник и финишировал лидер гонки.

Оказалась, что, кроме гонок, ретивые автовладельцы доставали не раз жителей окрестных многоэтажек тяжёлыми басами своих сабвуферов.