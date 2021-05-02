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Полный провал: 15 ситуаций, к которым жизнь не готовила

Полный провал: 15 ситуаций, к которым жизнь не готовила (18 фото)

Автор:
02 мая 2021 07:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   попадос   приколы   провал   скриншоты   смешно   
3085
18
Иногда чтобы потерять контроль над ситуацией, довольно одного неудачного слова или жеста. Героям этой подборки точно не позавидуешь.
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Метки: Юмор   картинки   попадос   приколы   провал   скриншоты   смешно   
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Radugananebe 2 часа назад
Про наследство. Мне рассказывали про одну бабулю, которая меняла завещание чуть ли не раз в месяц. Внуков было человек пять - каждый, кроме одного из кожи вон лез, чтобы заслужить ее благорасположение. В результате когда бабушка померла, оказалось, что она оставила квартиру тому, что в этой гонке участия не принимал, а просто, никого не ставя в известность, каждый месяц перечислял ей на карту денег и организовал еженедельную доставку продуктов "Утконосом". Остальные же доставали ее звонками и визитами, а старушка просто хотела отдыхать и вкусно есть.
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