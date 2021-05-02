Полный провал: 15 ситуаций, к которым жизнь не готовила

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Иногда чтобы потерять контроль над ситуацией, довольно одного неудачного слова или жеста. Героям этой подборки точно не позавидуешь.
Иногда случаются ситуации, которые иначе как "полный провал" и не назовешь. Хорошо, если через время их можно будет вспоминать с улыбкой. А ведь для кого-то этот день может оказаться самым неудачным в жизни.
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Но и в этой ситуации парню не позавидуешь
На этом бревне закончился его род
Упс
Все беды от баб
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