Сергей Крикалев — самый знаменитый после Гагарина российский космонавт, которого «забыли» в космосе







Версия 1. Гуляет по просторам интернета на разных ресурсах:





"Он вынужденно установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Не было возможности вернуть его на землю. Ему просто отказали в возврате на землю. Ему сказали: страна, которая его отправила в космос, теперь не существует. Пока в Москве шел переворот, станция "МИР" продолжала вращаться вокруг Земли.

Станция стала его домом и последним кусочком СССР. Четыре месяца назад СССР отправил в его космос с советского Байконура. Его миссия была рассчитана на пять месяцев. На большее его не готовили. Развал страны нанес огромный удар по космической отрасли. Сергею сказали, что для его возврата у страны отсутствуют деньги. ЦУП попросил его задержаться как можно дольше на станции. При желании Сергей мог покинуть "МИР" в любой момент. На станции есть спасательная капсула. Но это привело бы к гибели самой станции."

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Версия 2. Из википедии:

"По плану возвращение С. Крикалёва должно было произойти через пять месяцев, но в июле 1991 он согласился остаться на станции «Мир» в качестве бортинженера с другим экипажем (который должен был прибыть в октябре), так как следующие два полёта были объединены в один. 2 октября 1991 место бортинженера в корабле «Союз ТМ-13» было занято Токтаром Аубакировым, космонавтом из Казахстана, который не был подготовлен к длительному полёту. Он и Франц Фибек, первый космонавт Австрии, вместе с А. Арцебарским 10 октября вернулись на Землю, а командир экипажа Александр Волков остался на ОС с С. Крикалёвым. После смены экипажа Волков и Крикалёв совершили ещё один выход в открытый космос и вернулись на Землю 25 марта 1992 года. Этот полёт вошел в историю тем, что космонавты улетали из СССР, а вернулись уже в Россию и страны СНГ — во время экспедиции Советский Союз прекратил существование. За этот полёт Крикалёв был удостоен звания Героя Российской Федерации (звезда Героя РФ № 1). Продолжительность полёта составила 311 суток 20 ч 00 мин 34 с."





Знаю, что на фишках очень много экспертов в разных областях, в том числе по истории и в космической отрасли. Может кто прольет свет, какая версия "правдее"