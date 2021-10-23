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Сергей Крикалев — самый знаменитый после Гагарина российский космонавт, которого «забыли» в космосе

Сергей Крикалев — самый знаменитый после Гагарина российский космонавт, которого «забыли» в космосе (1 фото)

Автор:
23 октября 2021 22:04
Сообщество : Истории
Метки: Сергей Крикалёв   история   космос   
934
1

Знаю, что нахватаюсь минусов и изрядно подпорчу себе карму, но мне правда интересно, какая из версий, более правдивая. Героизм этого человека безапелляционый, но почему версии его геройского поступка разнятся?



Версия 1. Гуляет по просторам интернета на разных ресурсах:


"Он вынужденно установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Не было возможности вернуть его на землю. Ему просто отказали в возврате на землю. Ему сказали: страна, которая его отправила в космос, теперь не существует. Пока в Москве шел переворот, станция "МИР" продолжала вращаться вокруг Земли.

Станция стала его домом и последним кусочком СССР. Четыре месяца назад СССР отправил в его космос с советского Байконура. Его миссия была рассчитана на пять месяцев. На большее его не готовили. Развал страны нанес огромный удар по космической отрасли. Сергею сказали, что для его возврата у страны отсутствуют деньги. ЦУП попросил его задержаться как можно дольше на станции. При желании Сергей мог покинуть "МИР" в любой момент. На станции есть спасательная капсула. Но это привело бы к гибели самой станции."

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Версия 2. Из википедии:

"По плану возвращение С. Крикалёва должно было произойти через пять месяцев, но в июле 1991 он согласился остаться на станции «Мир» в качестве бортинженера с другим экипажем (который должен был прибыть в октябре), так как следующие два полёта были объединены в один. 2 октября 1991 место бортинженера в корабле «Союз ТМ-13» было занято Токтаром Аубакировым, космонавтом из Казахстана, который не был подготовлен к длительному полёту. Он и Франц Фибек, первый космонавт Австрии, вместе с А. Арцебарским 10 октября вернулись на Землю, а командир экипажа Александр Волков остался на ОС с С. Крикалёвым. После смены экипажа Волков и Крикалёв совершили ещё один выход в открытый космос и вернулись на Землю 25 марта 1992 года. Этот полёт вошел в историю тем, что космонавты улетали из СССР, а вернулись уже в Россию и страны СНГ — во время экспедиции Советский Союз прекратил существование. За этот полёт Крикалёв был удостоен звания Героя Российской Федерации (звезда Героя РФ № 1). Продолжительность полёта составила 311 суток 20 ч 00 мин 34 с."


Знаю, что на фишках очень много экспертов в разных областях, в том числе по истории и в космической отрасли. Может кто прольет свет, какая версия "правдее"

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Метки: Сергей Крикалёв   история   космос   
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11  комментариев
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922
Сергей Ковалев 7 часов назад
Теперь понятно от куда американцы взяли образ космонавта Льва Андропова из к.ф. Армагеддон
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1k
RaiJu 55 минут назад
Фиг его знает, я про него слышал, но второй после Гагарина это Титов, Леонов, Быковский и так далее.
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512
Мы Ул 7 часов назад
Я после Гагарина знаю кучу космонавтов, включая обнуляльщицу, но чем так знаменит самый знаменитый, о котором, я уверен, большинство впервые слышит?
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Гур 7 часов назад
Ну-сс, господа эксперты...
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412
Санёк 8 часов назад
Версиии разные, поэтому они разнятся, ётить!
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29k
Седой 8 часов назад
Привыкли у нас гнобить тех кто не согласен с мнением начальства, досталось и ему за это.
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