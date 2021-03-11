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Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу

Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу (21 фото + 3 видео)

Автор:
11 марта 2021 11:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   герои   жертвы   история   космонавты   космос   память   полет   
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Человек, еще даже полностью не изучив собственную планету, неутомимо тянется к космосу. Кажется что там, далеко-далеко, где-то рядом с чужими звездами найдутся ответы на все вопросы - кто мы, откуда, зачем мы здесь и что со всем этим делать. И жертвы, людские и технические, на этом, весьма опасном пути, к сожалению, неизбежны...

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Метки: Исторические факты   герои   жертвы   история   космонавты   космос   память   полет   
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12k
Serg2001 Час назад
Помню были разговоры: "А почему за каждый полет им Звезду Героя дают? Ну, подумаешь, слетал разок. Почему Героя то сразу?" А вот поэтому...
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13k
Пумба 9 минут назад
"спускаемого аппарата Союз-11, экипа" Аффтар, ты долбаный лайкодрочер!!! Даже в таком посте тебя не хватило на то, чтобы просмотреть что получается!!! Скотина.
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715
Андрей Кузнецов Полчаса назад
На последнем фото не локатор, а антенны тропосферной связи
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20k
SerGProS 50 минут назад
Очень жаль мне было Валентина Васильевича Бондаренко.
Погиб в свои 24 года 23 марта 1961г. За три не полных недели до первого полета человека в космос.

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