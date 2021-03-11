Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу

Человек, еще даже полностью не изучив собственную планету, неутомимо тянется к космосу. Кажется что там, далеко-далеко, где-то рядом с чужими звездами найдутся ответы на все вопросы - кто мы, откуда, зачем мы здесь и что со всем этим делать. И жертвы, людские и технические, на этом, весьма опасном пути, к сожалению, неизбежны...