Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу

Человек, еще даже полностью не изучив собственную планету, неутомимо тянется к космосу. Кажется что там, далеко-далеко, где-то рядом с чужими звездами найдутся ответы на все вопросы - кто мы, откуда, зачем мы здесь и что со всем этим делать. И жертвы, людские и технические, на этом, весьма опасном пути, к сожалению, неизбежны...
Останки космонавта Владимира Комарова 1967 год.
Аполлон-1
1971 год — совершил полёт в качестве бортинженера космического корабля Союз-11 и орбитальной космической станции Салют-1. Полёт продолжался 23 дня 18 часов 21 минуту 43 секунды. При спуске произошла разгерметизация спускаемого аппарата Союз-11, экипа
Катастрофа шаттла «Челленджер», 28.01.1986
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Шаттл Колумбия, 01.02.2003
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Мемориал астронавтов, также известный как «Космическое зеркало», расположен на территории гостевой зоны Космического центра им. Кеннеди (KSC)
Похороны Юрия Гагарина
В 2009 году произошло первое космическое ДТП (скорее КСП - космическое спутниковое происшествие) — столкнулись два спутника
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Заброшенные корпуса площадки Энергия-Буран. Космодром Байконур, Казахстан
Меркурий-Атлас-1 — суборбитальный беспилотный полет корабля на ракете-носителе США Атлас D по программе Меркурий
В результате аварии был ранен 43-летний пилот Питер Сибольд и погиб 39-летний второй пилот Майкл Олсбери
Авария первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship. Все живы
Авторский пост
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Погиб в свои 24 года 23 марта 1961г. За три не полных недели до первого полета человека в космос.