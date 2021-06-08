Леденящий душу прямой эфир: катастрофа шаттла «Челленджер» в 1986 году

28 января 1986 года космический шаттл «Челленджер» разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полета, что привело к гибели всех 7 членов экипажа. За запуском наблюдали множество зрителей, и события освещались с невероятной скоростью: одно из исследований показало, что 85% опрошенных американцев знали о катастрофе уже в течение часа.
28 января 1986 года во Флориде было непривычно холодно – в штате практически не бывает морозов. Пляжи возле Космического центра Кеннеди были забиты людьми, пришедшими посмотреть на запуск космического шаттла «Челленджер», который, ко всеобщему разочарованию, уже несколько дней откладывали.
За шаттлом был закреплен экипаж из семи человек. Командир Фрэнсис «Дик» Скоби, второй пилот Майкл Дж. Смит, научные специалисты Эллисон Онидзука, Джудит Резник и Рональд Макнейр были астронавтами. Грегори Джарвис, аэрокосмический инженер, и Криста МакОлифф, учительница из Нью-Гэмпшира, были специалистами по полезной нагрузке.
Хотя запуски шаттлов считались настолько обычным делом, что по телевидению их уже не транслировали, конкретно этот вызвал особый интерес из-за учительницы МакОлифф -- она была первым гражданским лицом, допущенным до полета в космос.
Кристу МакОлифф, учительницу обществознания в старших классах, выбрали из одиннадцати тысяч претендентов. Она должна была провести несколько уроков во время полета, и школьники всех возрастов ждали их с нетерпением. К Космическому центру Кеннеди съезжались автобусы, полные детей, чтобы те могли посмотреть на запуск, пока другие школьники наблюдали за ним в прямом эфире по телевизору.
В Центре управления полетами было неспокойно. На стартовой площадке возникло обледенение, и Центр потребовал провести три инспекции шаттла «Челленджер». Третья проверка незадолго до запуска показала, что лед на стартовой площадке уже растаял. Полет уже откладывался шесть раз из-за плохой погоды и механических неполадок. Ранее утром произошла еще одна двухчасовая задержка: во время заправки вышла из строя часть системы обработки запуска.
Как и все запуски космических кораблей, этот был впечатляющим зрелищем – шаттл поднимался на ярком столбе пламени в чистое голубое небо. Но затем произошло нечто странное: через семьдесят три секунды после старта след от ракеты изменил форму, и от него отделились два шлейфа, которые разошлись под странными углами.
Люди, наблюдавшие за предыдущими запусками, были озадачены, но аплодисменты толпы продолжались, пока их не заглушило объявление из громкоговорителей: «Очевидно, произошел критический сбой» – и, после паузы, – «мы получили сообщение от специалиста по динамике полета о том, что шаттл взорвался».
Позже эксперты узнали, что «Челленджер» не взорвался, хотя большинство СМИ продолжали утверждать обратное. По сути, шаттл разрушился в результате действия нештатных аэродинамических перегрузок, вызванных воздействием холода на неисправное уплотнительное кольцо, что повредило один из твердотопливных ракетных ускорителей. Но для очевидцев это выглядело как взрыв, и результат был равнозначен: все семь членов экипажа погибли.
Разрушение шаттла вызвало повреждение уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте. Повреждение кольца стало причиной прогорания отверстия в боку ускорителя, из которого в сторону внешнего топливного бака била реактивная струя. Это привело к разрушению хвостового крепления правого твердотопливного ускорителя и несущих структур внешнего топливного бака. Элементы комплекса стали смещаться относительно друг друга. Разрушение внешнего топливного бака привело к возгоранию компонентов топлива. Сам шаттл не разрушился в результате действия нештатных аэродинамических перегрузок. Мгновенного взрыва всего топлива не произошло: горение компонентов топлива продолжалось еще некоторое время после полного разрушения бака и самого челнока.
По аудиозаписям, извлеченным из обломков, удалось восстановить, что за мгновение до разрушения шаттла Смит сказал «Ой», но остальное разобрать не удалось. Обломки падали в Атлантический океан более часа после взрыва; поиски не выявили никаких следов экипажа.
Это был первый смертельный случай во время космического полета в истории США. Девятнадцатью годами ранее три астронавта погибли в результате пожара при испытании капсулы на земле, но за почти двадцать пять лет космических полетов и пятьдесят пять миссий подряд ни один человек не погиб в полете.
Во время разрушения «Челленджера» часть с кабиной экипажа отделилась целиком; она продолжала подниматься вверх вместе с другими обломками, включая крылья и все еще горящие двигатели, а затем рухнула в океан. Считается, что экипаж выжил при первоначальном разрыве, но потеря давления в кабине привела к потере сознания в течение нескольких секунд, поскольку на астронавтах не были скафандров. Смерть, вероятно, наступила в результате кислородного голодания за несколько минут до крушения.
Простые зрители, в отличие от астронавтов и других людей, разбирающихся в космических технологиях, к тому моменту уже считали полеты в космос безопасными, и были ошеломлены катастрофой. Дети, которые наблюдали за запуском в прямом эфире, были в ужасе. Еще несколько дней, а в некоторых случаях и лет, американцы были убиты горем.
Двадцать с чем-то лет спустя статья в газете Северной Каролины Mount Airy News изящно оформила мысль, которую часто озвучивают в США: «Мне кажется, когда полет этого шаттла оборвался, когда МакОлифф и другие астронавты погибли ... мы потеряли что-то как мир, нация. Космос уже не был последней границей, которую нужно исследовать и приручить. Он стал опасным местом, пустым, и ценность его изучения превратилась в пустое обещание, которое никак не могло соответствовать опасностям или расходам».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- А кто прислал?
- Англия, Германия, Япония, все прислали. Вот только Советский Союз...
- Что, не прислали?
- Прислали. Но за десять минут до взрыва.
У нас таких катастроф уже не будет. Скоро закроют модуль в мкс,так вообще об этом"космосе"можно забыть.
P.s. Светлая память,этим героям и героиням. Вы стремились к другим небесам и планетам.
Вы навсегда остались в них. Как и наши.
Не буду лицемерить, это прекрасные кадры и замечательное событие, побольше бы таких у пиндосов!
А то, что у меня Родины больше нет - теперь моя Родина весь земной шар.