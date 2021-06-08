Леденящий душу прямой эфир: катастрофа шаттла «Челленджер» в 1986 году

По аудиозаписям, извлеченным из обломков, удалось восстановить, что за мгновение до разрушения шаттла Смит сказал «Ой», но остальное разобрать не удалось. Обломки падали в Атлантический океан более часа после взрыва; поиски не выявили никаких следов экипажа.

Это был первый смертельный случай во время космического полета в истории США. Девятнадцатью годами ранее три астронавта погибли в результате пожара при испытании капсулы на земле, но за почти двадцать пять лет космических полетов и пятьдесят пять миссий подряд ни один человек не погиб в полете.