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Леденящий душу прямой эфир: катастрофа шаттла «Челленджер» в 1986 году

Леденящий душу прямой эфир: катастрофа шаттла «Челленджер» в 1986 году (26 фото)

Автор:
08 июня 2021 22:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Челленджер   история   космос   сша   шаттл   
367
26

28 января 1986 года космический шаттл «Челленджер» разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полета, что привело к гибели всех 7 членов экипажа. За запуском наблюдали множество зрителей, и события освещались с невероятной скоростью: одно из исследований показало, что 85% опрошенных американцев знали о катастрофе уже в течение часа.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Челленджер   история   космос   сша   шаттл   
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14  комментариев
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Kucher Час назад
- Мистер президент, в связи с катастрофой "Челленджера" нам поступили телеграммы с соболезнованиями.
- А кто прислал?
- Англия, Германия, Япония, все прислали. Вот только Советский Союз...
- Что, не прислали?
- Прислали. Но за десять минут до взрыва.
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28k
Дмитрий 3 минуты назад
Соотечественники россияне,спокойно роскосмос продает майки и песни рогозина.Но нет своих микросхем.
У нас таких катастроф уже не будет. Скоро закроют модуль в мкс,так вообще об этом"космосе"можно забыть.
P.s. Светлая память,этим героям и героиням. Вы стремились к другим небесам и планетам.
Вы навсегда остались в них. Как и наши.
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27k
Антон Полчаса назад
В СССР тоже шла прямая трансляция. Я собственными глазами в прямом эфире наблюдал эту катастрофу.
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15k
Maks Es 53 минуты назад
7 пиндосов, из которых 5 служили в ВВС и по роду своей службы готовы были нагадить моей Родине вплоть до ее ядерного сжигания, сгорели сами над Атлантикой.
Не буду лицемерить, это прекрасные кадры и замечательное событие, побольше бы таких у пиндосов!
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964
Сергей 55 минут назад
помню эту катастрофу. Знатно акуели все. Я больше всех. Хотел стать космонавтом. Но после этого не то что бы передумал... решил что космонавтом стать можно и потом.
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