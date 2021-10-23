В Кемерово бездействие управляющей компании вызвало конфликт поколений

Уличная камера наблюдения сняла весьма любопытный эпизод. Поздним вечером пожилая пара возвращалась домой. И у подъезда мужчина пнул переполненную урну, вывалив её содержимое на и так не очень чистый газон. Возможно, таким образом, он решил высказать свое неудовольствие некачественной работой управляющей компании, а может, просто от природной вредности решил усугубить и без того печальную ситуацию у подъезда. Всю ночь урна пролежала, пока утром мимо нее не прошла маленькая девочка.