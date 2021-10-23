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В Кемерово бездействие управляющей компании вызвало конфликт поколений

В Кемерово бездействие управляющей компании вызвало конфликт поколений (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 09:16
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   девочка   дед   кемерово   мусорная урна   
13663
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Если вы думаете, что современная молодёжь – потерянное поколение, то ошибаетесь.

Источник:

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Метки: видео   девочка   дед   кемерово   мусорная урна   
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3k
Горожанин День назад
Блин, вот реально задело. Взрослый человек пройдет мимо, что говорить - сам пройду. А тут!... Молодец девочка!
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529
Григорий Водениктов 2 часа назад
чертила старый просто любит жить в говне
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9k
lon 3 часа назад
Уроды !!! Надеюсь, Там их так же пинать будут
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92
@photoaQyn 6 часов назад
тут совсем недавно в одном из постов написал что пенсионеры разные бывают иногда сами нагреваются и достаточно агрессивно т ак меня минусами закидали Ну вот вам пример
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23k
Slawa49 9 часов назад
вот такая урна стояла возле моего подъезда и каждый день по утрам полная мусорных пакетов от жильцов которым лень до мусорки было дойти!!! достало, вывернул ее отнес на мусорку и закинул в мусорный бак))))) потом домоуправление пыталось штраф выписать но не смогли доказать))))))) с тех пор уже лет 10 мусорки у подъезда так и нет и чистота
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27k
Jackson-Motor 12 часов назад
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6k
Артём 13 часов назад
По одному видео судить о поколениях, ну такое. Мой опыт говорит, что как правило именно сверстники этой девочки, когда им поручают выбросить мусор, выкидывают его где попало. Например в урны, перед домами.
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36k
Франц Лефорт 14 часов назад
М.у.д.а.к. с возрастом не становится умным,он становится старым м.у.д.а.к.о.м.
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10k
Онотолей 15 часов назад
Потерянным, поколение может называть только ублюдочное поколение.Этот старый гандон как раз и есть представитель такого поколения.
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5k
КремлеКот 15 часов назад
Старый дурак !
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685
Андрей Александрович 15 часов назад
Дядька кретин конченый! А девчушка умница! Её родители правильно воспитали: чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят!
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4
Иван 15 часов назад
Не существует конфликта поколений. Есть [мат], а есть нормальные люди. И не важно какого они возраста или поколения.
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8
Роман Романов 16 часов назад
Ха-ха!
У своего же подъезда, нет бы убрать срач, так еще больше развел:)
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13k
_delphin_ 16 часов назад
Ну, поколение совкодрочеров, что скажите?
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899
metrolog 17 часов назад
Старый пердун и бабка такая же, даже рта не раскрыла, чтоб одёрнуть хрыча.
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8k
Ntvl 18 часов назад
старая тварь. у меня всё.
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18k
KOSTELLO 18 часов назад
Старая сволочь из разряда тех, кто больше всех обычно вопит, о пагубной ситуации в стране.
При этом сам представляет из себя кусок говна.
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138
KVadik 19 часов назад
Старому чудаку на букву м и управляющей компании штраф, девочке медаль, большую, шоколадную
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17k
Vital Idol 20 часов назад
девочка совсем юная и чистая...не сталкивалась с воровскими мразями из УК....
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735
Алексей Александрович 21 час назад
насрать старым мразотам под дверь, если есть авто насать в бак
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22
Михайло Потапыч 22 часа назад
Нынешняя молодежь в целом намного лучше нас, поколения последних комсомольцев. И очень сильно лучше поколения наших родителей.
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