В Кемерово бездействие управляющей компании вызвало конфликт поколений

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Если вы думаете, что современная молодёжь – потерянное поколение, то ошибаетесь.
Уличная камера наблюдения сняла весьма любопытный эпизод. Поздним вечером пожилая пара возвращалась домой. И у подъезда мужчина пнул переполненную урну, вывалив её содержимое на и так не очень чистый газон. Возможно, таким образом, он решил высказать свое неудовольствие некачественной работой управляющей компании, а может, просто от природной вредности решил усугубить и без того печальную ситуацию у подъезда. Всю ночь урна пролежала, пока утром мимо нее не прошла маленькая девочка.
Ее поступок вселяет веру в то, что еще не все потеряно.
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Метки: видео девочка дед кемерово мусорная урна
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У своего же подъезда, нет бы убрать срач, так еще больше развел:)
При этом сам представляет из себя кусок говна.