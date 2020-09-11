В стиле Цеповяза: заключеные колонии из Кузбасса устроили пир с деликатесами

Застолье, на котором стол ломился от яств, говорят, было снято еще пару лет назад, а всплыло лишь сейчас. Даже на воле не все могут себе позволить такие пирушки!
В Сети горячо обсуждают видео, на котором заключенные в помещении, абсолютно не похожем на камеру, празднуют какое-то событие. А может, просто пируют.
Видеооператор сообщает, что поросенка умнут за вечер, да так, что от него "останутся одни рога и копыта". По данным СМИ, застолье было снято в кемеровской колонии №37, а его участники - лояльные к администрации заключенные.
Один из присутствующих разделывает поросенка, другой замечает: "Это сильно много...Он через сутки освобождается, куда ляжку [отрезаешь]? Ухо и копыто!.. Смотрите, свинья нормальная, настоящая — это не муляж ни какой. А то подумаете, что мы тут что-то намутили. Утром еще бегала".
Это видео в Сети сравнили с пирами Цеповяза с крабами и шашлыками.
Как живется Цеповязу
Реакция на новые пиршества заключенных была разной.
СДПшники. Надзиратели из осуждённых. Самые ненавидимые честными арестантами. Зверствуют не меньше. А вы думаете почему такая расслабуха им?— Адик Лемке (@Adikn9) September 10, 2020
Насколько надо быть тупыми понторезами чтоб так тупо палиться.Ну сидишь ты хорошо,у тебя все шоколадно и надо обязательно жидко обосраться и понтануться.Емае,это как грабить кого-то и заснять это на камеру-тоже самое.Даже не знаю как таких назвать. pic.twitter.com/CZDq0FWbAL— Lev (@LevTrockkiy) September 10, 2020
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Аффтар таджик?
Где ломится???
Зеки разделывают копчёную собаку, и лимонадик потом запить... ну прям проломился стол пля
Очнись! Сколько кассирше нужно дней проработать, чтобы заказать лобстеров? А эти совершили преступления и уминают за обе щёки. Так понятно?