FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3350 постов • 631 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В стиле Цеповяза: заключеные колонии из Кузбасса устроили пир с деликатесами

В стиле Цеповяза: заключеные колонии из Кузбасса устроили пир с деликатесами (8 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Цеповяз   видео   заключенные   застолье   кемерово   колония   пир   
3102
8
1
Застолье, на котором стол ломился от яств, говорят, было снято еще пару лет назад, а всплыло лишь сейчас. Даже на воле не все могут себе позволить такие пирушки!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Цеповяз   видео   заключенные   застолье   кемерово   колония   пир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Acu900 2 часа назад
Еще бы контракт с каким ниюудь артистом заключили.Зэков развлекать на постоянной основе. Ну жотя бы лет так на восемь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Едигаров Acu900 Час назад
Уже скоро приедет один
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
perdobak 6 минут назад
В столовой депутатской не были?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей 8 минут назад
это просто - "служба безопасности сбербанка" после удачного дня :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Лёха 10 минут назад
"в колонии из Кузбасса"

Аффтар таджик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL 47 минут назад
Застолье, на котором стол ломился от яств...
Где ломится???
Зеки разделывают копчёную собаку, и лимонадик потом запить... ну прям проломился стол пля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sanar 52 минуты назад
Поросёнка "сука" разделывать не умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aqueronte 56 минут назад
Ефремова встречают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
............ Час назад
бля, ну и днище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася Час назад
какой кретин цензирует звук ?? нахера ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Nane First NameLast Час назад
Да уж. Складывается впечатление, чтобы нормально жрать деликатесы нужно сесть в тюрьму. В очко это образование, работу, карьеру, семью, родителей. Сесть в тюрьму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Matambrito Nane First NameLast Час назад
ты настолько ущербен, что питаешься на свободе хуже чем народ в тюрьмах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
кот базилий Matambrito Полчаса назад
Да он шутейно написал, ирония так сказать. Наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Nane First NameLast Matambrito Минуту назад
Чювак, ты настолько крут, что брезгуешь плюнуть на мостовую из личного Майбаха?

Очнись! Сколько кассирше нужно дней проработать, чтобы заказать лобстеров? А эти совершили преступления и уминают за обе щёки. Так понятно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Случайность или реальный побочный эффект? Случайность или реальный побочный эффект? Полицейские Кузбасса исполнили мечту тяжелобольного мальчика Полицейские Кузбасса исполнили мечту тяжелобольного мальчика В женской исправительной колонии Нижнего Тагила прошёл конкурс красоты и талантов В женской исправительной колонии Нижнего Тагила прошёл конкурс красоты и талантов В Кузбассе построили более красочную версию Храма Христа Спасителя В Кузбассе построили более красочную версию Храма Христа Спасителя "Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце "Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

570322



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии
1
123
Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
2
119
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
0
131
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
0
27
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
37

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#сша#россия#СССР#комментарии#настроение#тихановская#архитектура
#интересно#история#животные#в мире#кино#вторая мировая война#москва#необычно#gif#было стало
#факты#прикол#белоруссия#общество#люди#картинки#нападение#позитив#актриса#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться