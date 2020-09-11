В стиле Цеповяза: заключеные колонии из Кузбасса устроили пир с деликатесами

Один из присутствующих разделывает поросенка, другой замечает: "Это сильно много...Он через сутки освобождается, куда ляжку [отрезаешь]? Ухо и копыто!.. Смотрите, свинья нормальная, настоящая — это не муляж ни какой. А то подумаете, что мы тут что-то намутили. Утром еще бегала".